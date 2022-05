Melissa Paredes explica por qué le envió a Rodrigo Cuba una foto de su hija con Anthony Aranda

Melissa Paredes asegura que fue sin pensarlo. (Foto: Composición)

Melissa Paredes fue consultada por Ethel Pozo por qué le envió a Rodrigo Cuba una foto de su hija junto a Anthony Aranda. Como se recuerda, esta imagen fue difundida por Amor y Fuego, quien mostró unos chats donde se lee que el futbolista le pide a la modelo una foto de su pequeña, teniendo como respuesta una imagen de la niña con el bailarín.

Ante ello, joven señaló que envió esta instantánea sin pensarlo ni con intención de provocar a nadie.

“Como si yo me hubiera dado cuenta, no estaba ni siquiera cargándola, estaba en un carrito de compras y él estaba empujando. Yo mando fotos de mi hija sin pensarlo”, señaló Melissa Paredes, quien al ser consultada cómo la gente se enteró de esta imagen, y cómo supieron que era el brazo de Anthony Aranda, respondió: “porque (Rodrigo) lo mandó de casualidad (con sarcasmo), imagino, no, a la prensa. Para que se especule lo que se especula”.

“No fue por provocación, pero no me reclamó nada, eso pasó en enero. Yo ni cuenta de que esa foto estaba ahí”, aclaró.

Melissa Paredes explica por qué le envió foto a Rodrigo Cuba de su hija con Anthony Aranda. (Video: América TV)

