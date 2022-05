Melissa Paredes asegura que no pedirá pensión de alimentos si gana variación de la tenencia de su hija

Melissa Paredes reaparece en Mujeres al Mando y este es el rating que consiguió. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se encuentran una vez más enfrentados. La modelo le solicitó una nueva conciliación a su exesposo para llegar a un acuerdo sobre la tenencia de su hija, pues no se encuentra conforme con que lo habían firmado en un principio.

La abogada del ‘Gato’ Cuba se presentó en el programa Magaly Tv: La firme para señalar que el futbolista no aceptó los nuevos términos de la exconductora de televisión, pues lo que ella busca es reducirle los días que tiene al lado de su hija.

“ Al pasar más días (la señora con su hija) obviamente hay más necesidades y va a tener mayores gastos ”, comentó la letrada en el programa de Magaly Medina, indicando que ese sería uno de los motivos por el que ahora Melissa Paredes ha cambiado de opinión.

Luego de ver el comentario de la abogada de Rodrigo Cuba, Melissa Paredes decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram, dejando en claro que ella no busca obtener dinero ante una eventual tenencia de su hija.

“ Viendo las malas intenciones de decir que solo busco dinero. Aquí les dejo este punto bien claro, donde que dice que no se variará lo de la pensión de alimentos, se mantendrá tal cual ”, escribió la actriz sobre el documento de conciliación, aunque a los pocos minutos borró su comentario.

La parte del texto que compartió la exconductora de televisión también señala que la modelo no desea variar la tenencia compartida, sino solo tener unos días más a su favor, pero previo pacto.

Como se sabe, el acuerdo que firmaron en noviembre del 2021, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba establecieron que se iban a dividir los gastos de su hija en partes iguales, algo que se vendría cumpliendo desde aquella fecha.

Asimismo, Lady Peña, que es abogada de Rodrigo Cuba, al saber que Melissa Paredes no quiere algún beneficio económico, señaló que solo buscaría alejar a su hija de su padre. “Si no es un tema económico, es un tema de que no quiere que el padre tenga una relación con su hija”, sentenció.

Melissa Paredes responde a Rodrigo Cuba tras no llegar a conciliar. (Foto: Captura de Willax)

MELISSA PAREDES SEÑALA QUE PERDIÓ 20 MIL DÓLARES

Melissa Paredes no se quedó callada luego que Rodrigo Cuba dijera que le entregó una fuerte suma de dinero para que firme su divorcio. La modelo señaló que a ella no le regalaron ni un centavo y que las declaraciones de su exesposo se estaban malinterpretando.

La modelo explicó que ese dinero que le dieron no formaba parte de una indemnización o un “regalo”, sino que correspondía a la inicial que ella dio para comprar el departamento que compartía con el ‘Gato’ cuando estaban juntos.

“Yo no necesito que ningún hombre me engría, me engrío yo sola. Nunca lo he necesitado, siempre he ido a medias. Lo que pasa es que dicen como que me dieron plata gratis, como que por el divorcio me pagaron y no es así. Yo puse 60 mil dólares en el antiguo departamento, me devolvieron lamentablemente solo 40 mil ”, dijo para Trome.





