Perú Deportes

Antonio Rizola anunció su tercera convocatoria de la selección peruana de vóley con el regreso de Ysabella Sánchez

Ángela Leyva sigue sin aparecer en la nómina del técnico brasileño, lo que despierta la preocupación de los hinchas peruanos

Guardar
Google icon
Antonio Rizola anunció su tercera convocatoria de la selección peruana de vóley con el regreso de Ysabella Sánchez.
Antonio Rizola anunció su tercera convocatoria de la selección peruana de vóley con el regreso de Ysabella Sánchez.

El jueves 7 de mayo, Antonio Rizola presentó su tercera lista de convocadas para la selección peruana de vóley. El entrenador brasileño evalúa a todas las jugadoras nacionales con el propósito de conformar equipos competitivos para los torneos continentales previstos en 2026.

Tal como había anticipado el entrenador de la selección, la convocatoria a las voleibolistas de Alianza Lima y Universidad San Martín se realizó después de la publicación de la segunda lista, que incluyó jugadoras de Universitario de Deportes, Deportivo Géminis y algunas del extranjero. ‘Blanquiazules’ y ‘santas’ recibieron un mayor periodo de descanso tras disputar la final.

PUBLICIDAD

Según informó la Federación Peruana de Vóley (FPV) en sus redes sociales, este tercer grupo deberá presentarse el 18 de mayo a las 9:00 horas de la mañana en el CAR de la VIDENA para integrarse a los entrenamientos bajo la dirección de Antonio Rizola.

La selección peruana de vóley continúa su preparación con miras a las próximas competencias internacionales. “Perú será sede de la Copa Sudamericana, torneo programado del 22 al 26 de julio, y luego participará en el Campeonato Sudamericano de Mayores, que se disputará en Río de Janeiro, Brasil, del 8 al 13 de septiembre”.

PUBLICIDAD

- Aixa Vigil (San Martín)

- Brenda Lobatón (San Martín)

- Esmeralda Sánchez (Alianza Lima)

- Diana de la Peña (Alianza Lima)

- Flavia Montes (San Martín)

- Maricarmen Guerrero (Alianza Lima)

- Ginna López (San Martín)

- Pamela Cuya (San Martín)

- Angélica Aquino (San Martín)

- Sandra Ostos (Alianza Lima)

- Ysabella Sánchez (Alianza Lima)

Las jugadoras de Alianza Lima y San Martín convocadas a la selección peruana de vóley.
Las jugadoras de Alianza Lima y San Martín convocadas a la selección peruana de vóley.

¿Y Ángela Leyva?

La publicación de esta tercera lista incrementó la inquietud entre los hinchas de la selección peruana de vóley, ya que Ángela Leyva no figura en ninguna de las convocatorias difundidas hasta ahora. Tampoco se ha confirmado si Antonio Rizola anunciará una cuarta nómina.

La ausencia de Leyva en estas listas estaría relacionada con su presente deportivo. La atacante peruana no tuvo una buena temporada en Besiktas y no continuará en el club turco.

Cenaida Uribe, en declaraciones a Puro Vóley, señaló que Ángela Leyva ha decidido tomarse un periodo de vacaciones antes de definir su futuro, lo que podría explicar su ausencia en la selección. No obstante, no se descarta que pueda sumarse en las próximas semanas.

La jefa de equipo señaló que sería una "bombaza" tener a la peruana - Crédito: Puro Vóley.

Las otras convocadas a la selección peruana de vóley

- Alexandra Machado (Universitario de Deportes)

- Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano)

- Karla Ortiz (Universitario de Deportes)

- Daniela Muñoz (Universitario de Deportes)

- Lucia Magallanes (Universitario de Deportes)

- Anghela Barboza (Deportivo Géminis)

- Kiara Vicente (Deportivo Géminis)

- Estefany Mariñas (Deportivo Géminis)

- Alondra Alarcón (UNLV de Estados Unidos)

- Fabiana Távara (Eastern Florida State College de Estados Unidos)

- Elizabeth Braithwaite (Trinity Valley CC de Estados Unidos)

- Jade Cuya (Jacksonville Dolphins de Estados Unidos)

- Alondra Villanueva (Seton Hall University de Estados Unidos)

- Yadhira Anchante (AO Thíras de Grecia)

- Camila Pérez (Circolo Sportivo Italiano)

- Antuanette Arteaga (Circolo Sportivo Italiano)

- Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano)

- Camila Pineda (Deportivo Soan)

- Xina Cortez (Deportivo Soan)

- Cristina Cuba (Regatas Lima)

- Kiara Montes (Regatas Lima)

- Rachell Hidalgo (Regatas Lima)

- Nicole Johansson (Regatas Lima)

- Ingrid Herrada (Olva Latino)

- Jeissy Chía (Rebaza Acosta)

- María José Rojas (Atlético Atenea)

- Saskya Silvano (Atlético Atenea)

- Thaisa McLeod (Atlético Atenea)

Google icon

Temas Relacionados

Antonio RizolaSelección peruana de vóleyYsabella SánchezEsmeralda SánchezAlianza Lima vóleySan MartínLiga Peruana de Vóleyperu-deportes

Más Noticias

Fichajes de San Martín EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Las ‘santas’ oficializaron las salidas de Flavia Montes, Adeola Owokoniran y Sophia Kruczko de cara a la próxima temporada. Entérate los movimientos de las subcampeonas

Fichajes de San Martín EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Fichajes de Universitario vóley EN VIVO: refuerzos y salidas para la Liga Peruana 2026/2027

Las ‘pumas’ terminaron en el tercer lugar de la competencia superando su campaña anterior. ‘Paco’ Hervás seguirán al mando del equipo y ya se estár amando el equipo para la siguiente temporada. Conoce los movimientos en el mercado de pases

Fichajes de Universitario vóley EN VIVO: refuerzos y salidas para la Liga Peruana 2026/2027

San Martín confirmó la salida de Adeola Owokoniran y otra extranjera de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La opuesta estadounidense no renovó su contrato con la USMP y se marcha del club luego de ser una de las figuras en la obtención del subcampeonato

San Martín confirmó la salida de Adeola Owokoniran y otra extranjera de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27

¿Francisco Fydriszewski sigue siendo opción en Universitario? Los factores que condicionan la llegada del ‘9′ para el Torneo Clausura

El delantero argentino tiene contrato con DIM de Colombia hasta finales del 2026, y era la alternativa preferida para Álvaro Barco, exdirectivo de la ‘U’

¿Francisco Fydriszewski sigue siendo opción en Universitario? Los factores que condicionan la llegada del ‘9′ para el Torneo Clausura

Fernando Cabada hizo importante anuncio sobre la continuidad de Federico Girotti, Pedro Aquino y Guillermo Viscarra en Alianza Lima

El administrador de la entidad ‘blanquiazul’ ofreció declaraciones sobre el futuro de tres futbolistas del plantel y analizó el trabajo de Pablo Guede en la búsqueda de salir campeón nacional

Fernando Cabada hizo importante anuncio sobre la continuidad de Federico Girotti, Pedro Aquino y Guillermo Viscarra en Alianza Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

¿Rafael López Aliaga perdería su última posibilidad de pasar a segunda vuelta?: Experto revela que auditoría no se completaría en 30 días

¿Roberto Sánchez mintió a los etnocaceristas al decir que Antauro Humala estará en un eventual gobierno de Juntos Por el Perú?

Padre de fallecido en Andahuaylazo envío mensaje a Antauro Humala: “Lo que ocurrió fue un acto terrorista”

Fernando Rospigliosi firma la autógrafa de la ‘Ley Anti Delia Espinoza’ y la envía al Gobierno para promulgación

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani revela el rechazo de sus amigos influencers en su campaña para el MGI All Star: “Les escribí, pero no me apoyaron”

Suheyn Cipriani revela el rechazo de sus amigos influencers en su campaña para el MGI All Star: “Les escribí, pero no me apoyaron”

Camilo vuelve a Perú con conciertos en Lima y Arequipa: precios de entradas y fechas de los shows

Guillermo Dávila revela cómo es su actual relación con Vasco Madueño tras la muerte de su madre: “Estamos aprendiendo”

Jefferson Farfán responde a Magaly por recordar su juicio: “No se olvide de mi pago”

¿Qué pasó con Malú Costa?: De la fama a la cárcel y su desaparición en TV

DEPORTES

Fichajes de Universitario vóley EN VIVO: refuerzos y salidas para la Liga Peruana 2026/2027

Fichajes de Universitario vóley EN VIVO: refuerzos y salidas para la Liga Peruana 2026/2027

San Martín confirmó la salida de Adeola Owokoniran y otra extranjera de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27

¿Francisco Fydriszewski sigue siendo opción en Universitario? Los factores que condicionan la llegada del ‘9′ para el Torneo Clausura

Fernando Cabada hizo importante anuncio sobre la continuidad de Federico Girotti, Pedro Aquino y Guillermo Viscarra en Alianza Lima

Alianza Lima tricampeón de la Liga Peruana de Vóley: ¿cuál fue el premio económico que recibieron San Martín, Universitario y los otros clubes?