Antonio Rizola anunció su tercera convocatoria de la selección peruana de vóley con el regreso de Ysabella Sánchez.

El jueves 7 de mayo, Antonio Rizola presentó su tercera lista de convocadas para la selección peruana de vóley. El entrenador brasileño evalúa a todas las jugadoras nacionales con el propósito de conformar equipos competitivos para los torneos continentales previstos en 2026.

Tal como había anticipado el entrenador de la selección, la convocatoria a las voleibolistas de Alianza Lima y Universidad San Martín se realizó después de la publicación de la segunda lista, que incluyó jugadoras de Universitario de Deportes, Deportivo Géminis y algunas del extranjero. ‘Blanquiazules’ y ‘santas’ recibieron un mayor periodo de descanso tras disputar la final.

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Según informó la Federación Peruana de Vóley (FPV) en sus redes sociales, este tercer grupo deberá presentarse el 18 de mayo a las 9:00 horas de la mañana en el CAR de la VIDENA para integrarse a los entrenamientos bajo la dirección de Antonio Rizola.

La selección peruana de vóley continúa su preparación con miras a las próximas competencias internacionales. “Perú será sede de la Copa Sudamericana, torneo programado del 22 al 26 de julio, y luego participará en el Campeonato Sudamericano de Mayores, que se disputará en Río de Janeiro, Brasil, del 8 al 13 de septiembre”.

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- Aixa Vigil (San Martín)

- Brenda Lobatón (San Martín)

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- Esmeralda Sánchez (Alianza Lima)

- Diana de la Peña (Alianza Lima)

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- Flavia Montes (San Martín)

- Maricarmen Guerrero (Alianza Lima)

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- Ginna López (San Martín)

- Pamela Cuya (San Martín)

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- Angélica Aquino (San Martín)

- Sandra Ostos (Alianza Lima)

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- Ysabella Sánchez (Alianza Lima)

Las jugadoras de Alianza Lima y San Martín convocadas a la selección peruana de vóley.

¿Y Ángela Leyva?

La publicación de esta tercera lista incrementó la inquietud entre los hinchas de la selección peruana de vóley, ya que Ángela Leyva no figura en ninguna de las convocatorias difundidas hasta ahora. Tampoco se ha confirmado si Antonio Rizola anunciará una cuarta nómina.

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La ausencia de Leyva en estas listas estaría relacionada con su presente deportivo. La atacante peruana no tuvo una buena temporada en Besiktas y no continuará en el club turco.

Cenaida Uribe, en declaraciones a Puro Vóley, señaló que Ángela Leyva ha decidido tomarse un periodo de vacaciones antes de definir su futuro, lo que podría explicar su ausencia en la selección. No obstante, no se descarta que pueda sumarse en las próximas semanas.

La jefa de equipo señaló que sería una "bombaza" tener a la peruana - Crédito: Puro Vóley.

Las otras convocadas a la selección peruana de vóley

- Alexandra Machado (Universitario de Deportes)

- Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano)

- Karla Ortiz (Universitario de Deportes)

- Daniela Muñoz (Universitario de Deportes)

- Lucia Magallanes (Universitario de Deportes)

- Anghela Barboza (Deportivo Géminis)

- Kiara Vicente (Deportivo Géminis)

- Estefany Mariñas (Deportivo Géminis)

- Alondra Alarcón (UNLV de Estados Unidos)

- Fabiana Távara (Eastern Florida State College de Estados Unidos)

- Elizabeth Braithwaite (Trinity Valley CC de Estados Unidos)

- Jade Cuya (Jacksonville Dolphins de Estados Unidos)

- Alondra Villanueva (Seton Hall University de Estados Unidos)

- Yadhira Anchante (AO Thíras de Grecia)

- Camila Pérez (Circolo Sportivo Italiano)

- Antuanette Arteaga (Circolo Sportivo Italiano)

- Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano)

- Camila Pineda (Deportivo Soan)

- Xina Cortez (Deportivo Soan)

- Cristina Cuba (Regatas Lima)

- Kiara Montes (Regatas Lima)

- Rachell Hidalgo (Regatas Lima)

- Nicole Johansson (Regatas Lima)

- Ingrid Herrada (Olva Latino)

- Jeissy Chía (Rebaza Acosta)

- María José Rojas (Atlético Atenea)

- Saskya Silvano (Atlético Atenea)

- Thaisa McLeod (Atlético Atenea)