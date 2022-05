Magaly Medina anuncia exclusiva entrevista con Rodrigo Cuba: “Él habla con mucha sinceridad”

Magaly Medina anunció que este lunes presentará la entrevista que le hizo a Rodrigo Cuba. (Foto: Captura de ATV)

Cansado de solo escuchar la versión de Melissa Paredes, Rodrigo Cuba decidió romper su silencio. El futbolista eligió a Magaly Medina para contar su verdad ante una eventual disputa legal con la modelo por la tenencia de su hija.

Como se recuerda, el jugador del Sport Boys hace unos meses fue el centro de atención por el ampay que protagonizó su entonces esposa con Anthony Aranda. En aquel momento, el deportista guardó silencio para evitar enfrentamientos innecesarios con la madre de su pequeña.

Ahora, tras no haber llegado a un acuerdo en la última conciliación que tuvo con Melissa Paredes, Rodrigo Cuba afrontaría un juicio, pues lo que busca la exreina de belleza es tener más días al lado de su hija, aunque esto implique que el futbolista pase menos tiempo con ella.

Es así que Magaly Medina contó que este lunes presentará la entrevista completa que le realizó al deportista, quien habló de manera bastante extensa sobre cómo fue que se enteró que su entonces esposa le había sido infiel.

“ Es una conversa muy larga, muy sincera, de hechos que él no ha querido contar. Esta vez, pasados ya tantos meses y a puertas de un posible juicio con su exesposa, se sentó y nos habló. No hubo preguntas que no quisiera contestar ”, dijo la conductora de Magaly Tv: La firme.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ aseguró que dicha conversación es bastante prometedora ya que muchos solo han escuchado la versión de Melissa Paredes, esto debido a que Rodrigo Cuba había preferido guardar silencio.

“Al ‘Gato’ no lo hemos escuchado y esta vez él habla con mucha sinceridad, tranquilo, me asombró conocer a un jugador de fútbol que sabe expresarse , que habla bien, que no es monosilábico como muchos jugadores de fútbol que me ha tocado entrevistar. Habla muy bien, se expresa bien, sincero, me pareció honesto”, anunció.

Para finalizar, la conductora de televisión también dijo que Ale Venturo, la actual pareja del futbolista, también estaría presente. “Me pareció en persona una chica muy guapa, inteligente, tranquila”, aseguró la ‘Urraca’.

El conductora de Magaly Tv: La firme anunció que este lunes presentará la entrevista que le hizo a Rodrigo Cuba tras nuevo enfrentamiento con Melissa Paredes.

RODRIGO CUBA PAGABA TODAS LAS CUENTAS DE LA CASA CUANDO VIVÍA CON MELISSA

En un adelanto de la entrevista que le hizo Magaly Medina a Rodrigo Cuba, el futbolista le cuenta a la conductora de televisión que él era el encargado de pagar todas las cuentas de la casa, y que no compartía gastos con Melissa Paredes como ella lo dio a entender.

“ Yo me encargaba de pagar la empleada, de mantener la casa... infinidad de cosas. Ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras ”, le confesó el pelotero a la ‘Urraca’.

En ese sentido aseguró que Melissa Paredes no pagaba ni su celular. “No pagaba ni su teléfono, no pagaba su seguro de salud, no pagaba el seguro de su carro ni el mantenimiento de su carro, pagaba la gasolina de su carro eso sí”, añadió.

SEGUIR LEYENDO: