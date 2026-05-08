Perú

Más malas noticias para Magaly Medina: PJ ordena que pague más de 40 mil soles al Estado

No solo deberá desembolsar 300 mil soles a Jefferson Farfán por violar su intimidad. Conductora deberá abonar otros miles de soles a favor del tesoro público

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Una imagen dividida muestra a Magaly Medina hablando y gesticulando a la izquierda, y a Jefferson Farfán riendo a carcajadas a la derecha.
Magaly Medina relató detalles de su trabajo comunitario y criticó a Jefferson Farfán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conductora de televisión Magaly Medina deberá pagar más de 40 mil soles a favor del Estado. Así lo determinó el Poder Judicial tras calcular la pena de días multa que se le impuso en la sentencia por violación a la intimidad del exfutbolista Jefferson Farfán.

“Determinar el pago de 100 días multa que deberá abonar la sentenciada Magaly Jesús Medina Vela a favor del Tesoro Público, a razón de 25% de su remuneración diaria, será en la suma total de 41.600 soles”, se lee en la resolución a la que accedió Infobae. Su productor Patrick Llamo deberá pagar 16.030 soles, equivalente a 70 días multa.

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Este monto es completamente independiente a la reparación civil de 300 mil soles que la conductora deberá pagarle a Jefferson Farfán. Tampoco irá a los bolsillos del exjugador, sino que irá a las arcas del Estado.

Pena de días multa contra Magaly Medina.
Pena de días multa contra Magaly Medina.

Como se recuerda, el Poder Judicial la condenó a 2 años y 8 meses de prisión suspendida (convertida en 138 jornadas de servicio comunitario) y al pago de una reparación civil de 300 mil soles (inicialmente era 500 mil soles, pero en segunda instancia se redujo) a favor de la exfigura de Alianza Lima.

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En la sentencia también se le impuso una pena de 100 días multa a Magaly Medina. Esta es una pena dirigida al bolsillo del sentenciado y se calcula a partir de su remuneración mensual. Según la resolución a la que accedió Infobae, hasta el momento no se había calculado debido a que no se tenía información sobre los ingresos de la conductora.

Ahora, tras entregar sus últimos tres recibos por honorarios con su remuneración mensual por conducir “Magaly TV La Firme”, el Juzgado Liquidador pudo hacer el cálculo.

Para calcular un día multa de Magaly Medina, primero se dividió su sueldo mensual en 30. Ese número es su ingreso diario. Este número luego fue dividido en 4 (25%). Este último número equivale a solo un día multa. Lo que hizo el Juzgado fue multiplicar un día multa por 100, lo que dio como resultado el monto de 41.600 soles.

Pintura en acuarela de Magaly Medina en primer plano señalando, con Jefferson Farfán en una pantalla de un set de televisión iluminado con luces de estudio.
Magaly Medina, con expresión desafiante y señalando a cámara, aparece en un set de televisión de espectáculos con una imagen de Jefferson Farfán al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué fue condenada Magaly Medina?

Magaly Medina recibió una condena por violación agravada a la intimidad del exfutbolista Jefferson Farfán, tras difundir en su programa Magaly TV La Firme imágenes del interior del departamento del deportista en el distrito limeño de Miraflores. Los dos reportajes, emitidos en 2019, mostraban la presencia de la cantante Yahaira Plasencia en una fiesta organizada en ese inmueble.

Farfán denunció que esa exposición vulneró gravemente su vida privada. En julio de 2024, la jueza Eliana Tuesta impuso a Medina 2 años y 8 meses de prisión efectiva, convertida a 138 jornadas de servicio comunitario, y una reparación civil inicial de 500 mil soles. También fue condenado su productor Patrick Llamo.

La Octava Sala Penal Liquidadora de Lima confirmó la responsabilidad penal en segunda instancia, pero redujo el monto a 300 mil soles. Medina recurrió a la Corte Suprema, que en agosto de 2025 declaró nulo e inadmisible su recurso de nulidad, al determinar que el delito de violación a la intimidad no habilita ese tipo de impugnación. Con ese fallo, la sentencia quedó firme.

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