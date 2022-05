El inédito testimonio de Rodrigo Cuba sobre la infidelidad de Melissa Paredes con Anthony Aranda

El testimonio de Rodrigo Cuba sobre Melissa Paredes que jamás salió a la luz hasta ahora. (Fotos: Instagram)

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes están nuevamente enfrentados por la tenencia de su hija de cuatro años. La modelo peruana salió al frente para afirmar que solo está buscando una variación en los días de visita y aprovechó las cámaras para afirmar, luego de siete meses del ampay, que jamás fue infiel. Esto no le gustó para nada al futbolista, quien decidió mandarle una carta notarial de inmediato.

En el documento, el deportista le recordó que ella sí lo había engañado con Anthony Aranda, su entonces bailarín de Reinas del Show, y que tenía todas las pruebas para demostrarlo. De hecho, mencionó que en el pasado estaba a punto de interponerle una demanda de divorcio por causal de conducta deshonrosa; sin embargo, no lo llegó a hacer porque llegaron a un acuerdo.

TESTIMONIO DE RODRIGO CUBA

Magaly Medina tuvo acceso al expediente que nunca se presentó al Juzgado de Familia, pero que iba a formar parte de las evidencias de Rodrigo Cuba contra su expareja. El futbolista narró con lujo de detalles todo lo que pasó antes y después del sonado ampay de Melissa Paredes. Aquí te lo contamos punto por punto.

Contagio de covid

En el documento, Rodrigo Cuba cuenta que Melissa Paredes arrojó positivo a la prueba de COVID-19 el 27 de septiembre de 2021, al igual que Anthony Aranda y otros compañeros de la producción de Reinas del Show, programa de Gisela Valcárcel. Debido a los protocolos médicos, la modelo y su menor hija permanecieron aisladas en un cuarto para no contagiar al futbolista.

El ‘Gato’ refiere que, pese a la distancia, él cuidó de Melissa y de su hija en todo momento. Incluso, se comunicaba con su pareja a través de WhatsApp, en donde ambos hablaban como los esposos que eran. “Prueba de ello son los diversos chats en los que nos tratamos con complicidad y amor”.

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes se divorciaron en noviembre de 2021, luego de 5 años de matrimonio. (Foto: Instagram)

Actitud distante

El deportista señala que, luego que Melissa Paredes se recuperara del coronavirus (11 de octubre en adelante), empezó a notar que tenía un comportamiento distante.

“Ya no quería compartir con el suscrito (Rodrigo) y nuestra hija de la misma forma, siempre tenía que estar ensayando o estaba en el gimnasio hasta altas horas de la noche. O cuando llegaba, no dejaba de estar pendiente del celular”, mencionó el deportista.

En aquel entonces, Cuba no le reclamó a Melissa por su actitud, simplemente le dio espacio porque creía que su esposa actuaba así por el estrés laboral. Recordemos que Melissa Paredes cayó sentenciada en Reinas del Show cuando retornó de su descanso médico. Se debía enfrentar a Vania Bludau para quedarse en el programa, algo que nunca llegó a pasar.

El día del ampay

El 19 de octubre, el día del ampay, Rodrigo Cuba cuenta que se despertó con Melissa Paredes en la misma cama. “Ella empezó su día recibiendo a su maquillista y personal de asesoramiento de imagen para que pueda estar en su programa América Hoy”, se lee. Tras ello, señala que no vio a Melissa la mayor parte del día.

Por su parte, Rodrigo Cuba cuenta que asistió a su gimnasio, ubicado en Miraflores, a las 6:30 p.m. y se retiró a las 7:25 p.m. En ese lapso de tiempo, él no tenía conocimiento que Melissa Paredes estaba siendo captada por las cámaras de Magaly Medina con Anthony Aranda, su entonces bailarín, besándose al interior de una camioneta blanca.

Cuando salió del establecimiento, el ‘Gato’ decidió comunicarse con Melissa para preguntarle dónde estaba. “Me encuentro en el gimnasio”, le contestó la modelo. Esta respuesta lo sorprendió, pues jamás la vio en el establecimiento. La exconductora llegó a su casa recién a las 9:45 p.m. aproximadamente.

Imágenes del ampay de Melissa Paredes con Anthony Aranda | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

Rodrigo Cuba se entera del ampay

El 20 de octubre de 2021, el jugador del Sport Boys refiere que se encontraba en una fiesta infantil con su hija cuando Melissa Paredes lo llamó para avisarle que Magaly Medina había publicado un avance promocional de un ampay de ella, el cual sería emitido en un par de horas.

“Me quedé absorto. Le dije que ella debía resolverlo. No podía pensar más. Ni siquiera pensaba en la dimensión que iba a ver horas más tarde. Estaba en el cumpleaños, pensé que no iba a pasar nada”, testificó ante el Juez.

Pronto, Melissa Paredes publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram para afirmar que ya estaba separada de su esposo desde hace meses. “Así me enteré que se había finalizado nuestra relación. Resulta sorprendente pensar que un matrimonio se puede echar a la borda de esa forma”, sostuvo.

El 20 de octubre a las 9:45 p.m., Rodrigo Cuba se enteró por primera vez que Melissa tenía una relación extramatrimonial con Anthony Aranda. “Ese día mi matrimonio se terminó, porque me resulta insoportable la vida en común con la demandada. Toda su conducta realizada en un lugar público, a vista de todos, me deshonra, me humilla, me hiere”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: