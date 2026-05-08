Especial por el primer aniversario del Papa León XIV: ¿A qué hora y qué canal ver la edición con la participación de Donnie Yaipén?

Conoce la hora y el canal para ver en vivo el especial por el primer aniversario del Papa León XIV, con la participación de Donnie Yaipén desde la Catedral de Lima.

TV Perú transmitirá el especial televisivo ‘León XIV: del Perú para el mundo’, un evento que conmemora el primer aniversario del pontificado del Papa León XIV y que contará con la participación especial del reconocido cantante Donnie Yaipén.

El programa, emitido en vivo desde la explanada de la Catedral de Lima, será una oportunidad única para que los peruanos y la audiencia internacional celebren junto al pontífice y disfruten de un homenaje musical y cultural sin precedentes.

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¿A qué hora y canal ver el especial por el aniversario del Papa León XIV?

El especial “León XIV: del Perú para el mundo” se transmitirá el viernes 8 de mayo, a partir de las 3:00 p.m., en señal abierta por TV Perú.

Además, estará disponible vía streaming en el canal oficial de YouTube de TV Perú y en todas sus plataformas digitales, permitiendo así el acceso a la audiencia internacional y a la comunidad peruana en el extranjero.

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La transmisión en vivo desde la Catedral de Lima busca unir a los fieles y seguidores del Papa León XIV en una celebración marcada por la fe, la música y el mensaje de esperanza que el pontífice inspira en sus seguidores.

Conoce la hora y el canal para ver en vivo el especial por el primer aniversario del Papa León XIV, con la participación de Donnie Yaipén desde la Catedral de Lima. IG

Donnie Yaipén, invitado especial: “La cumbia del Papa” en el Vaticano y Lima

Uno de los momentos más esperados del especial será la presentación de Donnie Yaipén, quien interpretará en vivo “La cumbia del Papa”, canción que se ha convertido en un fenómeno viral y que incluso fue reconocida por el propio Papa León XIV.

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Esta pieza musical, inspirada en el vínculo del pontífice con Chiclayo, ha trascendido fronteras y fue incluida en un documental realizado por el canal del Vaticano.

El cantante peruano, orgulloso de representar al país y a la cumbia, compartió anteriormente su emotivo encuentro con el Papa en el Vaticano, donde le entregó una ofrenda tradicional de Monsefú y recibió la bendición papal. “Le pedí su bendición y le entregué un paño tejido a mano, típico de mi tierra”, relató Donnie sobre ese inolvidable momento.

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Donnie Yaipén será el invitado especial en el primer aniversario del Papa León XIV: entérate cuándo y cómo ver el evento por TV Perú. IG

Un homenaje que une música y fe en el corazón de Lima

La explanada de la Catedral de Lima será el escenario central para este homenaje, donde Donnie Yaipén, acompañado de otros invitados y del cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima, celebrará el legado y el mensaje del Papa León XIV. El evento combinará música en vivo, testimonios, mensajes de esperanza y la participación de la comunidad católica peruana.

El especial contará con la interpretación de “La cumbia del Papa” como cierre de oro, reflejando el entusiasmo y la alegría que caracterizan al pueblo peruano y su devoción por el sumo pontífice.

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La historia detrás de “La cumbia del Papa”

La canción compuesta por Donnie Yaipén surgió tras el saludo del Papa León XIV a la Diócesis de Chiclayo al inicio de su pontificado, momento que inspiró al artista a crear un tema que fusiona la devoción religiosa y la cultura popular.

El videoclip, grabado en paisajes emblemáticos del norte peruano, ha sido un éxito en plataformas como TikTok, YouTube y Facebook, consolidando a Yaipén como uno de los máximos exponentes de la cumbia peruana.

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El reconocimiento de la melodía por parte del Papa y su inclusión en producciones vaticanas han elevado el perfil internacional de la música peruana, mostrando su capacidad de unir corazones y trascender fronteras.

Donnie Yaipén lanza ‘La cumbia del papa’ en homenaje a León XIV y se vuelve furor en redes sociales

¿Por qué este especial es importante para el Perú?

La transmisión del aniversario del Papa León XIV no solo celebra un año de su pontificado, sino que también refuerza los lazos entre el Vaticano y el Perú, especialmente con la comunidad de Chiclayo, de donde es originario el pontífice.

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La participación de Donnie Yaipén simboliza el encuentro entre la fe, la tradición y la identidad nacional, llevando el mensaje de esperanza y unidad a todos los rincones del país.

El especial “León XIV: del Perú para el mundo” promete ser un evento histórico para la comunidad católica y para quienes celebran la música y la cultura peruana. Con la presencia de Donnie Yaipén y la bendición papal, la jornada será una oportunidad para reflexionar sobre la fe, la unidad y el poder transformador de la música popular.

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Especial por el primer aniversario del Papa León XIV: ¿A qué hora y canal ver la edición con Donnie Yaipén como invitado especial?. IG