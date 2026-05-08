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Se conoció que Nicole Pérez rechazó oferta de Universitario para renovar con Atlético Atenea la próxima Liga Peruana de Vóley

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la ‘U’, dio detalles de la negociación que tuvo con la argentina para fichar a la máxima anotadora del torneo nacional, pero no logró convencerla de cara la próxima temporada

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Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la ‘U’, aseguró que quería fichar a la máxima anotadora del torneo nacional para la próxima temporada. (Movistar Deportes)

Nicole Pérez se llevó todos los reflectores debido a que hizo una gran campaña en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: se consagró como la máxima anotadora en la competencia superando los 500 puntos. Su increíble desempeño provocó que más de un equipo se interese en ella de cara a la próxima temporada.

Se pudo conocer que Alianza Lima y Universitario de Deportes querían tener a la argentina como refuerzo. Atlético Atenea también estaba haciendo todos los refuerzos para retenerla, pero la última palabra la tenía la voleibolista.

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Finalmente, Pérez decidió marcar su continuidad con la ‘diosas’ para el siguiente año. Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la ‘U’, reveló que le lanzó una gran propuesta pero terminó rechazándola.

“Desde mi punto de vista, creo que estuvo muy cerca. No sé, después lo dirá ella. No sé qué tan cerca, porque se habla con el agente. Creo que hicimos una buena propuesta. Nos interesaba mucho, como creo que todos los equipos de la liga. Todos la querían”, disparó el directivo en conversación con ‘Se formaron las parejas’.

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Alexandra Villarán detalló la conformación de su plantel para la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Dosis de Voleibol / Youtube.

Además, Acerbi confesó que Francisco Hervás fue quien pidió a Nicole debido a su desempeño y felicitó a la presidente de Atenea por convencerla a que se quede en la institución.

“Creo que hizo una muy buena temporada. Tiene mucho de lo que a Paco Hervás le gusta, lo que al equipo le gustaría. Pero entiendo que ha tomado la decisión de mantenerse en Atenea. No sé si el club ya lo comunicó, pero es lo que me llegó a mí de información. Y se respeta y bien por Ale Villarán, que la pudo mantener, así que nada. Bien hecha tu chamba”, añadió.

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Catherine Flood y Maluh Oliveira se quedarán en Universitario

Universitario de Deportes confirmó la renovación de Catherine Flood, destacada atacante estadounidense que, en su primer año en la Liga Peruana de Vóley, se consolidó como una de las jugadoras más influyentes del campeonato. Su aporte fue decisivo para que el equipo ‘crema’ alcanzara por primera vez el podio en la élite del voleibol nacional.

Flood no solo brindó potencia y constancia en ataque, sino que logró posicionarse como la segunda máxima anotadora del certamen. Este desempeño la convirtió en una pieza fundamental dentro del proyecto conducido por el entrenador Francisco Hervás.

La propia Flood había reconocido que recibió propuestas de otros clubes, pero tras llegar a un acuerdo, continuará defendiendo los colores de Universitario. Junto a ella, Maluh Oliveira también permanecerá en el plantel para la temporada 2026/27. En un mensaje difundido por el club, Maluh manifestó: “Hola, ‘cremas’. Estoy muy feliz de contarles que me quedaré una temporada más con ‘las pumas’. No se olviden: ¡Garra siempre! ¡Y dale U!”.

Maluh Oliveira y Universitario de Deportes alcanzaron un acuerdo para que la brasileña continúe en la institución por toda la temporada 2026/27. Crédito: Instagram Universitario.

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