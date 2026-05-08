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Estas empresas de transporte público retoman sus recorridos en la avenida 28 de Julio tras habilitación de vías

La ATU habilitó dos nuevos paraderos con señalización horizontal y vertical para reforzar la seguridad vial y peatonal en la zona recuperada

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La reapertura de la avenida 28 de Julio pone fin a cinco años de restricciones en el tramo y optimiza los tiempos de traslado para quienes se movilizan entre La Victoria y el Cercado de Lima - Créditos: ATU.
La reapertura de la avenida 28 de Julio pone fin a cinco años de restricciones en el tramo y optimiza los tiempos de traslado para quienes se movilizan entre La Victoria y el Cercado de Lima - Créditos: ATU.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la reapertura del tránsito habitual para 22 rutas autorizadas de transporte público en la avenida 28 de Julio tras la reciente liberación de 1,7 kilómetros de vía.

Esta medida se implementó luego del retiro de cerramientos asociados a los trabajos de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, permitiendo que unidades de empresas como Once de Noviembre, Servicios Virgen de la Puerta S.A. y Treintitrés S.A. retomen sus desplazamientos por ese importante eje vial.

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Las unidades de transporte, que suman más de 1.300 buses habilitados, han restablecido su recorrido entre la avenida Parinacochas y el Paseo de la República, circulando por tres carriles en sentido este-oeste. La restitución de esta conectividad ocurre después de cinco años de restricciones, lo que representa un alivio para quienes se movilizan diariamente entre La Victoria y el Cercado de Lima.

Varias rutas autorizadas de transporte público reanudaron su recorrido habitual por la avenida 28 de Julio tras la liberación de 1,7 kilómetros de vía - Créditos: ATU.
Varias rutas autorizadas de transporte público reanudaron su recorrido habitual por la avenida 28 de Julio tras la liberación de 1,7 kilómetros de vía - Créditos: ATU.

Según David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, la reapertura de la avenida 28 de Julio permitirá acortar los tiempos de traslado y optimizar la movilidad de miles de personas. El funcionario subrayó que esta acción es resultado del avance en los trabajos vinculados al Pozo de Ventilación 14 (PV-14), la estación Manco Cápac (E-14) y la estación Cangallo (E-15), pertenecientes a la Línea 2 del metro capitalino.

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Con la habilitación de esta arteria, la entidad también implementó dos nuevos paraderos equipados con señalización horizontal y vertical, con el fin de mejorar la seguridad vial y peatonal en la zona de influencia. Esta intervención refuerza el progreso hacia un sistema de transporte integrado, que en el futuro conectará con el Metropolitano, los Corredores Complementarios y la Línea 1 del Metro.

A pesar de estos avances, la ATU informó que aún permanecen cerrados dos sectores: el Pozo de Ventilación 15, en la intersección con avenida Parinacochas, y la estación 28 de Julio (E-16), ubicada en la esquina con avenida Aviación. El organismo estima que la liberación total se concretará en etapas posteriores, conforme avance la obra.

Esta reapertura optimiza los tiempos de traslado para quienes se movilizan entre La Victoria y el Cercado de Lima - Créditos: ATU.
Esta reapertura optimiza los tiempos de traslado para quienes se movilizan entre La Victoria y el Cercado de Lima - Créditos: ATU.

Líneas de transporte que volverán a transitar por la avenida 28 de Julio

  • Empresa de Transportes y Servicios Santa Cruz S. A. (1005): Carabayllo - Rímac
  • Empresa de Transportes Once de Noviembre (1018): Carabayllo - San Luis
  • Transport Sabino Baños S. A. C. (1046): San Juan de Lurigancho - Lince
  • Empresa de Transportes 12 de Enero Sociedad Anónima (1048): San Juan de Lurigancho - Lince
  • Empresa de Transportes y Servicios Virgen de la Puerta S. A. (1131): Ventanilla - La Victoria
  • Multiservicios e Inversiones Chim Pum Callao S. A. (1160): Ventanilla - Ate
  • Empresa de Transportes y Servicios Señor de Nazareno S. A. C. (1187): San Juan de Lurigancho - Cercado de Lima
  • Empresa de Transportes y Servicios El Inti S. A. (1189): San Martín de Porres - La Molina
  • Empresa de Transportes Diecisiete de Junio S. A. (1197): San Martín de Porres - Santiago de Surco
  • Empresa de Transportes y Servicios San Pedro de Pamplona S. A. (1233): San Juan de Miraflores - San Martín de Porres
  • Empresa de Transportes La Unidad de Villa S. A. (1234): San Juan de Miraflores - La Perla
  • Empresa de Servicio Especial de Transporte San Judas Tadeo S. A. (1252): Villa María del Triunfo - San Miguel
  • Empresa Business Corporation Milenium S. A. C. (1256): San Juan de Lurigancho - Carmen de la Legua Reynoso
  • Empresa de Transportes Treintitrés S. A. (1284): San Martín de Porres - Villa El Salvador
  • Starlet Consorcio S. A. (1289): San Juan de Lurigancho - Jesús María
  • Corporación Roma International Sociedad Anónima Cerrada (1300): Ventanilla - San Juan de Lurigancho
  • Corporación Roma International Sociedad Anónima Cerrada (1316): Ventanilla - San Juan de Lurigancho
  • Empresa de Transporte Nuevo San Juan S. A. (1346): San Juan de Lurigancho - Callao
  • Empresa de Transportes y Servicios Guadulfo Silva Carbajal S. A. (1465): Pachacámac - Breña
  • Empresa de Transportes Especial Solidaridad S. A. (1490): San Juan de Lurigancho - Villa María del Triunfo
  • Empresa de Transportes y Servicios Salvador S. A. C. (1492): Villa El Salvador - Los Olivos
  • Empresa de Transportes Próceres S. A. (1493): San Juan de Lurigancho - Santiago de Surco
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