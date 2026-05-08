Gonzalo de la Puente, experto en emergencias "La falla más grave no es física, sino de gestión: nadie controla realmente el riesgo"

Un devastador incendio consumió un almacén de llantas y múltiples viviendas en el distrito de Independencia, Lima, provocando evacuaciones masivas y dejando a familias sin hogar. (Foto: Facebook / Maria Silvestre Vilchez )

En la capital peruana, la expansión urbana sin planificación ha generado un entorno donde la autoconstrucción, los usos mixtos y el hacinamiento propician emergencias, principalmente en zonas informales. Según Gonzalo de la Puente, ingeniero industrial con maestría en ingeniería estructural y protección contra incendios, “los sectores informales periféricos suelen concentrar las condiciones más críticas: autoconstrucción, hacinamiento y usos mixtos como vivienda, taller y almacén en un mismo espacio”.

Los incendios se presentan de forma recurrente en talleres, galerías o depósitos clandestinos en los que abundan conexiones eléctricas improvisadas, sobrecarga de enchufes y rutas de evacuación bloqueadas. «Muchas muertes podrían evitarse con medidas básicas y de bajo costo: orden y limpieza para reducir carga combustible, escaleras libres, señalización simple y mejoras eléctricas mínimas», sostiene De la Puente.

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Los incendios en Lima se concentran mayoritariamente en zonas informales, donde la combinación de autoconstrucción, conexiones eléctricas precarias y rutas de evacuación obstruidas provoca tragedias evitables. Para el especialista, el problema no siempre es la falta de recursos, sino la normalización del riesgo, siendo la cultura de prevención el factor decisivo para salvar vidas.

Imágenes impactantes del incendio que devastó una fábrica en Villa El Salvador. Los vecinos afirman haber advertido a la municipalidad sobre estos almacenes informales sin obtener respuesta. (Crédito: Latina Noticias)

Al analizar la gestión del riesgo, De la Puente advierte que “la falla más grave no es física, sino de gestión: nadie controla realmente el riesgo. En muchos mercados o galerías no existe un responsable de seguridad con autoridad real. Se acumula mercadería combustible, se bloquean pasillos y nadie corrige condiciones peligrosas”.

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La carencia de cultura de mantenimiento eléctrico y la escasa capacitación agravan la vulnerabilidad del entorno. “Cuando ocurre un incendio, la emergencia supera rápidamente la capacidad de reacción. Un pequeño cortocircuito puede convertirse en una tragedia en pocos minutos”, puntualiza el ingeniero.

Entre las medidas urgentes que podrían implementarse en seis meses, De la Puente destaca tres acciones prioritarias: “Primero: Revisar instalaciones eléctricas y eliminar conexiones improvisadas o sobrecargadas. Segundo: Liberar rutas de evacuación, especialmente escaleras y pasillos. Tercero: Capacitar a responsables de cada galería, mercado o cuadra en prevención básica y respuesta inicial. El objetivo inmediato debe ser evitar muertes, no solo reducir pérdidas materiales”.

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Catorce unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron a la emergencia, pero tras tres horas seguían focos activos. (Roger García / Lizzie Honie)

Evolución y desafíos en la industria formal

En el sector formal, varias empresas han mostrado avances claros en la cultura de prevención. “Hace algunos años el enfoque era más reactivo; hoy se habla más de continuidad operativa, es decir, evitar que un incendio detenga el negocio durante semanas o meses”, puntualiza De la Puente. Las compañías exportadoras o auditadas internacionalmente adoptan estándares más exigentes, aunque todavía existe el enfoque de ‘cumplo porque me exigen’. “La diferencia aparece cuando la gerencia entiende que la protección contra incendios no es un gasto, sino una herramienta para proteger personas, activos y operación”, precisa.

El incumplimiento en el mantenimiento y la capacitación sobre sistemas certificados por la National Fire Protection Association (NFPA), la organización internacional de referencia en seguridad contra incendios, sigue siendo recurrente. “Muchas empresas creen que instalar el sistema es suficiente, y ahí empieza el problema. Un sistema contra incendios sin mantenimiento puede fallar exactamente el día del incendio”. De la Puente remarca la importancia de la NFPA 25, que regula inspección, pruebas y mantenimiento de bombas, rociadores y válvulas, y recomienda hablarle al gerente de continuidad operativa y pérdidas económicas, no solo de cumplimiento normativo.

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Riesgos emergentes y aplicación de normas internacionales

En sectores como minería, energía y grandes almacenes se han detectado riesgos asociados a baterías de litio, combustibles alternativos y almacenamiento en altura. De la Puente advierte: «Normas como NFPA 13 para rociadores automáticos, NFPA 25 para mantenimiento, NFPA 72 para alarmas y NFPA 855 para sistemas de baterías todavía se aplican de forma limitada o incorrecta en algunos proyectos, principalmente por desconocimiento técnico, falta de especialistas locales o un enfoque normativo local que prioriza solo lo mínimo exigido». En el caso de la minería peruana, la normativa nacional suele centrarse solo en extintores, lo que resulta insuficiente para garantizar la continuidad operativa. “Las empresas más grandes suelen adoptar estándares de la National Fire Protection Association (NFPA) o de FM Global, la aseguradora internacional de riesgos industriales, por decisión propia o exigencia de aseguradoras. Cada operación requiere una evaluación de riesgos específica antes de definir su estrategia de protección", explica.

Controlan fuego en fábrica de colchones de Comas, evacuación y explosiones durante la madrugada| Noticias Lima Norte

El enfoque basado en desempeño, frente al tradicional prescriptivo, representa una ventaja competitiva. “El enfoque prescriptivo dice ‘cumpla esta regla’; el basado en desempeño pregunta ‘¿qué riesgo real tengo y cómo lo controlo?’“. Esto permite diseñar soluciones adaptadas a cada operación, optimizando recursos y reduciendo riesgos sin aplicar medidas genéricas e innecesarias. ”Sí es viable en Perú, pero requiere especialistas capacitados y criterios técnicos sólidos. No debe usarse simplemente para reducir costos sin sustento de ingeniería", señala De la Puente.

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Recomendaciones para empresas y hogares en contexto de riesgo

De la Puente aconseja a empresas medianas exportadoras: “Evalúen correctamente sus riesgos antes de invertir. Los sistemas contra incendios son costosos, pero pueden implementarse de manera progresiva priorizando los riesgos más altos”. Agrega que “mejoras en distribución, orden, confinamiento o eliminación de fuentes de ignición reducen significativamente el riesgo antes de instalar sistemas complejos”.

A las familias que viven en autoconstrucciones, el ingeniero recomienda: “Revisen la instalación eléctrica, mantengan libre la escalera y tengan un plan de evacuación. Si ocurre un incendio pequeño y cuentan con capacitación, usen el extintor; de lo contrario, cierren la puerta del ambiente afectado y evacuen inmediatamente”.

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El incendio ocurrió el 2 de agosto de 1998, poco antes de una función para 1.350 personas. (Composición: Infobae / Facebook: Datos de Lima / Captura de pantalla)

Gonzalo de la Puente subraya que la protección contra incendios, tanto en entornos informales como industriales, depende menos de la tecnología y más de la gestión, la capacitación y la cultura de prevención.

ExpoFuego 2026: integración de la prevención en todos los sectores

El evento ExpoFuego 2026 es considerado por De la Puente como una oportunidad para acercar a la industria global con la realidad de ciudades como Lima. “El evento permite discutir temas críticos como incendios en mercados, galerías, almacenamiento informal, evacuación y seguridad eléctrica en edificaciones existentes. También acerca tecnologías y experiencias internacionales que pueden adaptarse a nuestra realidad local”. Subraya la importancia de incluir espacios para municipalidades, administradores de mercados y líderes vecinales, a fin de ampliar el impacto de la prevención más allá del sector industrial.

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