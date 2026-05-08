Beca Perú: plazo para postular y acceder a estudios técnicos o universitarios vence este miércoles 13 de mayo

Jóvenes estudiantes se preparan para su futuro mientras el plazo final para postular a la Beca Perú, una oportunidad de Pronabec para iniciar estudios superiores en Perú, culmina el 13 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plazo para postular a la Beca Perú, que permite acceder a estudios técnicos o universitarios en instituciones de educación superior privada del país, finalizará el miércoles 13 de mayo a las 23:59 horas. Esta convocatoria, organizada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), ofrece a peruanos con buen rendimiento académico y recursos limitados la oportunidad de iniciar una carrera profesional el segundo semestre de 2026.

Según detalló el Ministerio de Educación, más de 700 becas serán adjudicadas en esta edición, un punto distintivo respecto a otras iniciativas similares. A diferencia de la Beca 18, estas becas son financiadas directamente por instituciones privadas y no tienen límite de edad, ampliando el espectro de beneficiarios.

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La ministra de Educación, María Esther Cuadros, afirmó que se trata de “una muestra del trabajo articulado entre el sector público y el privado, mediante un convenio para que peruanos talentosos tengan más oportunidades de seguir una carrera profesional”.

De acuerdo con la información oficial, todos los requisitos y beneficios de cada vacante están definidos por las universidades e institutos privados que participan como donantes y pueden consultarse en la página oficial de la convocatoria. Cada postulante debe revisar detenidamente las bases específicas del concurso antes de inscribirse.

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Regiones y carreras disponibles en la Beca Perú 2026

La oferta de la Beca Perú se distribuye entre instituciones de enseñanza superior privada ubicadas en 18 regiones del país: Arequipa, Ayacucho, Lima, Piura, Junín, Loreto, La Libertad, Callao, áncash, Ica, Huánuco, Lambayeque, Tacna, Cajamarca, Ucayali, San Martín, Cusco y Puno. En cuanto a las carreras disponibles, se incluyen Administración y Finanzas, Contabilidad, Economía, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Industrial, entre otras opciones formativas de alta demanda.

Según Pronabec, la convocatoria apunta a ampliar las oportunidades en diversos campos profesionales, fomentando la formación de talento en áreas clave para el desarrollo del país. Cada institución donante establece la duración y condiciones de las becas, que pueden ser totales o parciales y cubren desde la matrícula hasta la culminación de la carrera seleccionada.

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Los interesados encuentran la lista detallada de vacantes, áreas y requisitos específicos navegando en www.pronabec.gob.pe/beca-peru/. Las postulaciones realizadas hasta el plazo final permiten iniciar estudios en el ciclo académico 2026-II.

¿Quiénes pueden postular a la Beca Perú?

Las características principales de la Beca Perú residen en su enfoque inclusivo: los peruanos de cualquier edad pueden postular, siempre y cuando acrediten alto rendimiento académico y pertenencia a hogares de bajos recursos. A diferencia de otros concursos, las vacantes son ofrecidas como donaciones por las propias universidades o institutos privados.

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Los beneficios y requisitos varían según la institución educativa seleccionada: algunos programas podrían conceder becas completas, mientras que otros otorgan cobertura parcial de la colegiatura o exoneración de algunos gastos académicos. Es obligación del postulante consultar cada perfil institucional y verificar la compatibilidad de su perfil con las bases de la beca elegida, según el detalle publicado por Pronabec.

La plataforma de inscripción recepciona postulaciones de forma totalmente digital, sin pago ni intermediarios. El interesado debe cargar la información personal y académica, seleccionar la vacante de su interés y completar el procedimiento antes de la fecha límite.

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Proceso de evaluación y selección de la Beca Perú 2026

El proceso de selección de la Beca Perú está a cargo de Pronabec, que evalúa la documentación presentada y selecciona a los ganadores bajo criterios de mérito y situación socioeconómica. Según lo informado oficialmente, los postulantes pueden aplicar en dos momentos diferentes para maximizar sus posibilidades de ser admitidos, siempre dentro de los plazos establecidos.

Un aspecto relevante es el acompañamiento socioemocional permanente que brinda Pronabec a los beneficiarios durante sus años de estudio. Este soporte se orienta a asegurar el bienestar psicosocial y la culminación exitosa de la carrera elegida, diferenciando la Beca Perú de otras modalidades que no contemplan este acompañamiento durante el trayecto formativo.

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La asignación de las becas abarca el ciclo académico completo, conforme a las pautas y cronogramas preestablecidos en la convocatoria de 2026.

Para acceder a más detalles sobre la Beca Perú 2026 o resolver dudas sobre la inscripción, los postulantes pueden consultar la normativa completa en www.gob.pe/institucion/pronabec/normas-legales/8019697-054-2026-minedu-vmgi-pronabec. Además, Pronabec ofrece atención a través de su página de Facebook, el número de WhatsApp 914 121 106, la línea gratuita 0800 000 18 y la central telefónica (01) 612 8230 para orientar sobre los requisitos y etapas del proceso.

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