Ministra de la Mujer sobre ministros denunciados por violencia: “En algunos casos habría que demostrarlo”

Siendo el Perú un país machista, la discusión sobre sus efectos abarca diversos espacios como la educación, la seguridad ciudadana y el mismo gobierno. Desde que asumió la presidencia, Pedro Castillo ha sido cuestionado por la poca presencia de mujeres en el gabinete, hecho que ha sido comentado por la propia ministra de la Mujer, Diana Miloslavich en una reciente entrevista.

Dina Boluarte a cargo del Ministerio de Inclusión Social, Betssy Chávez en Trabajo y Promoción del Empleo y Diana Miloslavich en Mujer y Poblaciones Vulnerables son las únicas mujeres que integran el gabinete liderado por Aníbal Torres. En conversación con La República, Miloslavich aseguró que la actual conformación del gabinete que integra “es una expresión del sistema patriarcal”.

La raíz de este problema sería la inexistencia de una ley que, al igual que en las elecciones generales, insista en la conformación de grupos paritarios, pero esta vez aplicada en el poder Ejecutivo. La ministra de la Mujer recalcó que esta era una propuesta que se buscaba impulsar ya que “casi todas las conquistas que se han hecho han sido por la vía legal”. Cabe recordar que la paridad en las listas presidenciales y congresales no existía hasta la publicación de la ley que lo ordenaba.

El actual gabinete solo cuenta con tres integrantes mujeres.

Sin embargo, esta no es la única crítica sobre la conformación del actual gabinete. El ministro de Defensa, José Gavidia, cuenta con una denuncia por violencia familiar presentada en el 2001 y en caso de exintegrantes con el mismo problema resaltan Juan Silva (Transporte) y Rubén Ramírez (Ambiente), mientras que en el caso del expremier, Guido Bellido, fue acusado de agresión verbal a la congresista Patricia Chirinos.

Sobre los acusados que hoy integran el gabinete, Miloslavich dijo que “en algunos habría que demostrar las denuncias. Yo les dije que soy una mujer que, de alguna manera, he convivido con el machismo. También he convivido con el machismo en mi familia. He aprendido a entender lo que es el machismo. No es que me sienta cómoda en todos los momentos. Es tremendamente incómodo”.

LA EDUCACIÓN DE LOS MENORES

Recientemente el Congreso aprobó una ley que permite la participación de representantes de padres de familia en la revisión y edición de textos escolares, hecho al que la ministra de la Mujer no ha dudado en mostrar su rechazo. Sin embargo, informó que una posible observación por parte del Ejecutivo a esta norma “no ha estado en agenda”. La medida pondría en riesgo la permanencia del enfoque de género en la currícula escolar.

“Creo que vivimos en un país democrático donde somos respetuosos de todas las opiniones. Hay sectores conservadores que piensan que no es importante la educación sexual”, agregó la ministra para luego señalar que dentro de la misma iglesia existen sectores que se contradicen. “Estos seis años han sido de mucha tensión entre sectores conservadores y uno más liberal y uno que es del movimiento feminista”, agregó.

Congreso: se aprobó dictamen que pone en peligro el enfoque de género en la educación básica

Sobre la insistencia del Ejecutivo de presentar una iniciativa que propone la castración química frente al elevado número de abusos sexuales, Miloslavich aseguró que no existió un enfrascamiento desde el gobierno. Además, resaltó que en el Consejo de ministros, los titulares de Economía, Relaciones Exteriores y ella señalaron estar en contra de la propuesta. “Podemos revisar las actas”, acotó.

La presencia de Miloslavich en un cuestionado gabinete integrado tan solo por cuatro mujeres ha sido una de las críticas que más ha recibido. Es así que al ser consultada si se sentía cómodo en ese grupo de trabajo, la ministra de la Mujer respondió: “Bueno… sí”.

SEGUIR LEYENDO