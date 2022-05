Solo uno de los once Consejos de ministros descentralizado cuenta con acta

El gobierno del presidente Pedro Castillo siempre ha destacado sus intentos de crear puentes con la población a través de los Consejos de ministros descentralizados; sin embargo, la transparencia de estos encuentros ha sido puesta en duda luego de que El Comercio detectara que solo se cuenta con un acta de las once convocatorias registradas. Se trata de la Consejo realizado en Cusco en octubre del año pasado.

Al ser consultados por la ubicación de las actas, integrantes del gabinete Aníbal Torres brindaron versiones diferentes. Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Inclusión social, Dina Boluarte, señaló a la Presidencia del Consejo de Ministros como los encargados de generar los documentos solicitados. “Habría que preguntar en la sede de la PCM, yo creo que las actas están ahí”, dijo en conversación con la prensa.

Boluarte confirmó la existencia de estos documentos al señalar que al final de cada Consejo se pidió a los integrantes del gabinete firmar el acta correspondiente. “Habría que preguntarle a la PCM, nosotros hemos venido firmando las actas luego del Consejo de Ministros”, resaltó desde Pachacamac. Sin embargo, la versión de la ministra de la Mujer y poblaciones vulnerables contradijo al de la vicepresidenta.

Dina Boluarte inicia discurso cantando en el Consejo de Ministros | VIDEO: Canal N

“Estamos haciendo relatorías, seguramente habrá un informe de la PCM sobre las reuniones que se hacen, [¿Han firmado actas?] estamos esperando las actas para firmarlas, todo eso se demora”, señaló a la prensa mientras se retiraba de Palacio de gobierno. Es importante señalar que estos documentos necesitan de las firmas del presidente Pedro Castillo, el secretario del Consejo de ministros y los integrantes del gabinete.

La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, señaló que a inicios de mes solicitó las actas en cuestión, así como los gastos que supone la realización de estos eventos fuera de la capital. Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido la información requerida. “No sabemos si existen las actas. De qué tipo de Consejo hablamos si no se llevan las formalidades”, señaló.

“Aún no nos han respondido. Habíamos advertido ello, tenemos un Gabinete que viaja y no está mal, porque según explican el contacto hace percibir directamente las necesidades, pero hemos advertido que los gastos son elevados y no hay transparencia respecto a estas actividades porque no se hacen públicos acuerdos y actas, como en todo Consejo de Ministros tiene que elevarse”, agregó.

CRÍTICA AL CONSEJO

El expresidente Francisco Sagasti, durante una entrevista el último fin de semana, mostró su rechazo a los Consejos de ministros que se vienen realizando en diversas regiones del país. El encargado del gobierno de transición y emergencia llegó a calificar estos encuentros como “mitin de campaña”.

“Los Consejos de ministros descentralizados no son Consejos de ministros, cualquier persona que haya asistido a un Consejo de ministros de verdad, donde se toman decisiones, se da cuenta que estos consejos descentralizados son el equivalente de lo que sería un mitin de campaña con portátil y todo. Así no se gobierna, así se hace campaña, pero así no se gobierna”, manifestó.

En la misma aparición, Sagasti insistió en el adelanto de elecciones como una medida para superar la crisis de representatividad política que enfrenta el país. “Se trata de buscar entre todos nosotros una norma con la cual podamos vivir y estemos todos de acuerdo, que incluye un adelanto de elecciones y un conjunto de nuevas reglas para este adelanto”, indicó el exmandatario en conversación con RPP Noticias.

