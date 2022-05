“A mí no me cuentes cuentos”, un furioso premier Aníbal Torres exige explicaciones a los funcionarios de Migraciones

Visita del premier Aníbal Torres a Migraciones.

La atención en Migraciones en los últimos meses ha sido, por decir lo menos, deficiente. Largas colas e interminables quejas son el pan de cada día en las sedes de esta dependencia, principalmente por la demora para atender la emisión de pasaportes. La superintendencia inició el pasado lunes 16 una marcha blanca de atención en horario corrido (de 8 a.m. a 11 p.m.) para poder aliviar la carga de trabajo y poder cumplir con las citas de personas que buscan tramitar el documento de viaje.

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, junto al ministro del Interior, Alfonso Chávarry y el superintendente nacional de Migraciones, Jorge Fernández, supervisaron los servicios de atención al usuario en la sede central del organismo de control migratorio ubicado en Breña.

Torres también visitó la agencia descentralizada de Migraciones, ubicada en el Jockey Plaza (Surco), donde se ha habilitado el otorgamiento de los pasaportes de emergencia.

Las fotos y el video oficial mostraban una cara de la moneda de la visita oficial del premier. A continuación las imágenes publicadas en la cuenta de Twitter de la Presidencia del Consejo de Ministros. De manera conveniente, se escucha una música de fondo.

El video oficial de la visita de Aníbal Torres a la sede de Migraciones.

Sin embargo, el medio online Epicentro publicó este jueves un video donde se puede ver la tensa situación que se vivió en esa inspección. “¡A mí no me cuentes cuentos!”, fue una de las frases de Torres. El funcionario de Migraciones trata de explicar la situación y le afirma que los token no funcionan y que es un tema de sistema.

“¡Ah, ahora es un tema de sistema, mil problemas tienen ustedes! (...) ¡A mí no me cuentes cuentos, yo no veo a la persona que trabaja acá! ¡En las fotos he visto que no hay gente! ¿Qué cosa es esto? ¡Aquí cuánta gente está haciendo cola! ¿Y a mí me vienes a contar cuentos?”, insistía el iracundo premier.

Video filtrado de la visita de Aníbal Torres a la sede de Migraciones.

CONVENIO

De otro lado, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), Carlos Palacios, suscribieron este lunes un convenio marco para velar por el cumplimiento de acuerdos que impulsen el desarrollo del distrito de Antauta en Puno.

Tanto la PCM como el Minem serán garantes para que el Estado vele por las metas que se planteen en beneficio de la zona.

La firma del convenio contó con la participación del alcalde Eloy Chura, el presidente del convenio marco, el representante de la Sociedad Civil de Antauta, el gerente corporativo de Gestión Social y de Relaciones Institucionales de Minsur, y el gerente de la minera San Rafael, según informó la PCM a través de redes sociales.

