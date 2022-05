Mariella Zanetti elogia a Magaly Medina tras usar el vestido de Allisson Pastor y Thepa Loza: “Le quedó regio”

Mariella Zanetti aseguró que Magaly Medina fue la que mejor lució el repetido vestido de la farándula. (Foto: Captura)

Magaly Medina lució el último fin de semana un vestido de encaje color amarillo y los cibernautas no tardaron en buscar a otras figuras de la farándula que ya lo habían usado. Para sorpresa de muchos, encontraron fotos de Allison Pastor, Tepha Loza y la modelo Camila Escribens con el mismo atuendo.

Esto no pasó desapercibido para los conductores del programa América Hoy, quienes invitaron al estilista Carlos Cacho este 18 de mayo para comentar algunos looks de las famosas. Por supuesto, no dejaron de comparar el traje amarillo que causó ruido en las redes sociales.

A pesar de que no pusieron la imagen de la popular ‘Urraca’, pues sólo eligieron las de las chicas reality, Mariella Zanetti, quien se encontraba como invitada en el espacio matutino, no dudó en resaltar la figura de la periodista y recordar que ella también lo lució bien.

“Perdóname, pero a Magaly Medina le quedó regio, las cosas como son”, dijo la exvedette al ver que en la pantalla que no estaba la figura de ATV para que se comente su vestido. Por su parte, Ethel Pozo le reclamó a a su productor, Armando Tafur, por no haber incluido a la conductora de Magaly TV La Firme y lo tildó de mezquino.

LEE TAMBIÉN: Janet Barboza se vuelve a burlar de Magaly Medina y camina como pingüino: “Yo no mando indirectas”

Janet Barboza no se quedó callada y fiel a su estilo señaló que, si bien Magaly medina tiene una buena figura, no hay punto de comparación con las integrantes de Esto es Guerra. “Yo voy a ser más objetiva. Son dos chicas fitness que tienen un cuerpo increíble, definitivamente les queda maravilloso. La otra persona (Magaly) se conserva bien pero no vamos a decir que le queda mejor que a Tepha y a Allison”.

Finalmente, Mariella Zanetti continuó recalcando su postura. “A mí me gustó cómo le quedó a la señora. De repente no nos cae bien como ser humano, pero lo lució bien, no hay que ser mentirosos”, concluyó.

Mariella Zanetti elogia a Magaly Medina tras usar el vestido de Allisson Pastor y Thepa Loza. (VIDEO: YouTube)

¿POR QUÉ SE DICE QUE MAGALY USÓ EL MISMO VESTIDO?

El encargado de difundir las fotografías de las mujeres con la misma ropa que Magaly Medina fue el periodista Samuel Suárez a través de su portal Instarándula. Con un collage donde aparecía la integrante de Esto es Guerra, Allison Pastor, y la modelo Camila Escribens se vio que ambas lucían la misma vestidura que la conductora de Magaly TV La Firme. Las tres posan a cuerpo completo con su vestido de encaje color amarillo que tiene una abertura en la pierna izquierda y los hombros descubiertos.

Tepha Loza también conforma la lista de mujeres que se pusieron el mismo atuendo. El popular ‘Samu’ puso en evidencia este domingo 15 de mayo más fotos que darían por confirmado que Magaly Medina tiene los mismos gustos que algunas figuras de la farándula.

Foto: Instarandula

Foto: Instarandula

SEGUIR LEYENDO