Crean fondo social con aportes mineros para combatir la anemia en seis regiones del Perú

Anuncian fondo con aportes mineros para reducir la anemia en miles de niños de seis regiones. (Foto: FB/@Gore Ayacucho)

La creación del Fondo Social de la Mancomunidad Regional de Los Andes (MRDLA) fue anunciada durante la ceremonia de lanzamiento de ANDESMIN 2026 en la ciudad de Ayacucho. La iniciativa busca financiar acciones orientadas a reducir la anemia y la desnutrición crónica infantil en seis regiones del país mediante recursos provenientes de aportes voluntarios de empresas mineras.

Según informó Agencia Andina, el mecanismo funcionará como un fideicomiso conformado con contribuciones de compañías mineras que operan dentro del ámbito de la Mancomunidad Regional de Los Andes, integrada por las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín.

Durante la presentación, el director ejecutivo de la MRDLA, Jesús Quispe Arones, explicó que los recursos serán destinados a fortalecer la Estrategia de Articulación Territorial Crecer en los Andes, enfocada en promover el desarrollo infantil temprano y mejorar los indicadores de salud en la población más vulnerable. Jesús Quispe Arones

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Minería financiará programas contra la anemia y desnutrición infantil en regiones andinas. (Foto: FB/Gore Ayacuho)

Anuncian fondo social

De acuerdo con la información difundida por Agencia Andina, la finalidad principal del nuevo fondo es financiar programas que contribuyan a disminuir los índices de anemia y desnutrición crónica infantil en las regiones que conforman la mancomunidad.

Quispe Arones señaló que esta iniciativa se enmarca en los 15 años de funcionamiento de la organización regional y forma parte de una estrategia orientada a impulsar el desarrollo social en territorios donde la actividad minera tiene una importante presencia económica.

Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre el sector público, privado y la sociedad civil para garantizar que los beneficios derivados de la actividad extractiva contribuyan al cierre de brechas sociales y al bienestar de la población.

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Crean fondo social minero para combatir la anemia infantil en seis regiones del Perú. (Foto: FB/@Gore Ayacucho)

Lanzan ANDESMIN 2026

El anuncio del fondo social se realizó durante el lanzamiento de ANDESMIN 2026, evento minero que se desarrollará del 29 de octubre al 1 de noviembre en Ayacucho. La convención es organizada por la Mancomunidad Regional de Los Andes y busca congregar a representantes del Estado, empresas, academia y sociedad civil.

Durante su intervención, Quispe Arones invitó a la ciudadanía y a los actores vinculados al sector minero a participar en el encuentro, que tendrá como eje central el análisis de los desafíos y oportunidades para el desarrollo de las regiones andinas.

El evento se realizó en el centro cultural de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, donde autoridades regionales y representantes del sector minero destacaron la importancia de promover espacios de diálogo para el desarrollo territorial.

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FOTO DE ARCHIVO: Un camión automatizado se ve en la mina de cobre Quellaveco de Anglo American en Perú, obtenida por Reuters el 26 de abril de 2024. Anglo American/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS

Minería impulsa empleo

Durante la ceremonia, el director de Evaluación Ambiental Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Alfonso Prado Velásquez, informó que las inversiones mineras en Ayacucho alcanzaron los 61 millones de dólares entre enero y abril de este año.

Según precisó, dicha actividad generó alrededor de 7.000 puestos de trabajo directos y permitió transferencias por 51 millones de soles al Estado mediante canon y regalías mineras, recursos destinados a financiar proyectos y reducir brechas en beneficio de la población.

El funcionario agregó que Ayacucho se ubica entre las principales regiones productoras de oro del país y también registra producción de plata, plomo, zinc y cobre, consolidando una actividad minera diversificada con impacto en la economía regional.

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mineria

Seis regiones involucradas

Por su parte, el empresario minero Roque Benavides Ganoza destacó que ANDESMIN 2026 busca reunir a distintos sectores para debatir sobre el futuro de las regiones y el papel de la minería en el desarrollo nacional.

Asimismo, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, expresó su compromiso para garantizar el éxito del evento y promover el turismo y la gastronomía regional durante su desarrollo.

La Mancomunidad Regional de Los Andes, integrada por Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín, concentra importantes proyectos mineros y una parte significativa de la producción nacional. De acuerdo con el citado medio, iniciativas como el nuevo fondo social, las autoridades buscan que los recursos generados por la actividad minera contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer el desarrollo de estos territorios.

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