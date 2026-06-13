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Gol de Comerciantes FC tras desatención de Sporting Cristal en duelo por Copa de la Liga 2026

El mediocampista Antonio Acosta anotó el gol del empate 1-1 al reanudarse el encuentro en la ciudad de Iquitos

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Antonio Acosta anotó el 1-1 en el partido por la Copa de la Liga. Créditos: Bicolor / Youtube.

El sábado 13 de junio, Sporting Cristal y Comerciantes FC se enfrentaron por la primera fecha del Grupo J de la Copa de la Liga 2026. El conjunto ‘celeste’ se adelantó en el marcador en Iquitos, pero los locales lograron la igualdad con un gol de Antonio Acosta.

Tras el descanso, Comerciantes mostró mayor determinación en la Villa Emprendedora, alentado por su público y con la necesidad de igualar el marcador luego del gol de Jair Moretti, quien abrió la cuenta tras aprovechar un rebote del arquero.

A los 49 minutos, Maxi Lemos ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y envió el balón al área chica. El arquero César Bautista, por falta de experiencia, no logró intervenir y permitió que Antonio Acosta empujara la pelota con la pierna para anotar el empate.

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La desatención defensiva de Sporting Cristal facilitó el tanto del mediocampista, que desató la celebración de los hinchas de Comerciantes FC. Con el 1-1, el partido quedó abierto para el resto del segundo tiempo.

Gol de Comerciantes FC tras desatención de Sporting Cristal en duelo por Copa de la Liga 2026.
Gol de Comerciantes FC tras desatención de Sporting Cristal en duelo por Copa de la Liga 2026.

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