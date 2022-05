Magaly Medina difunde fotos de Martín Vizcarra con mujer que sería Zully Pinchi en Cusco

Una mujer compartió al 'chismefono' de Magaly Medina nuevas imágenes de Martín Vizcarra con una misteriosa mujer. (Foto: Composición Infobae)

Magaly Medina alguna vez dijo que estaba preparando un grupo de investigadores para ampayar políticos. Al parecer, su primer blanco sería el expresidente Martín Vizcarra, quien ha sido acusado de serle infiel a su esposa Maribel Díaz Cabello con Zully Pinchi, excandidata al Congreso por el partido Somos Perú. Nuevas fotos sobre la supuesta pareja salieron a la luz en su programa de espectáculos.

En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, de este martes 17 de mayo, la periodista anunció que una usuaria compartió al ‘Chismefono’ imágenes del exmandatario con una misteriosa mujer, quien se trataría de Pinchi, en el aeropuerto de Cusco. Las imágenes fueron captadas el 27 de febrero, el día que el exgobernante debía regresar a Lima.

“Una señorita nos pasa fotos de Vizcarra en el aeropuerto el 27 de febrero. Su mamá venía de Cusco a Lima y ella reconoció a Vizcarra, y le tomó fotos. Viajaron en el mismo avión que Vizcarra, en el mismo avión que esta señorita, que sería Zully Pinchi”, comentó la conductora.

Magaly señaló que, según relató la informante, su madre se sentó cerca a la misteriosa mujer, mientras que Martín Vizcarra se encontraba asientos más adelante. “La chica para maquillarse se quita la mascarilla y ahí la ha podido ver bien. Además, dice que se paraba para ir al baño cuatro o cinco veces, y obviamente tenía que pasar por Vizcarra, que estaba adelante”, enfatizó.

La ‘Urraca’ aseguró que su equipo intentó comunicarse con Panorama, dominical que expuso el caso, para darle esta nueva información. Recordemos que Martín Vizcarra ha negado tajantemente haberse encontrado con Zully Pinchi en el hotel Monasterio de Cusco y exigió que saquen pruebas para comprobar todo lo dicho en televisión.

“Hemos intentado hablar con la gente de Panorama para que se defiendan de esta acusación de mentira que ha hecho Vizcarra. Seguramente, saldrán el domingo a hacerlo. Esta investigación seguro les ha tomado su tiempo y deben tener fuentes porque esa conversación de WhatsApp no se consigue así nomás. Eso ha tenido que ser verificado, que los números corresponden a las dos personas que se están hablando ”, agregó la presentadora.

CUESTIONA A MARTÍN VIZCARRA

En esa misma edición, Magaly Medina puso en tela de juicio los descargos del ex jefe de Estado y comparó sus declaraciones con los diversos personajes de la farándula que han sido captados por sus ‘urracaos’ siendo infieles.

“La mayoría de los hombres que hemos ampayado o la mayoría de los hombres que han sido infieles lo niegan hasta Fiscalía. Es una norma de los machos peruanos que se respetan” , detalló la figura de ATV.

Además, Medina cuestionó la honestidad de Vizcarra al recordar que también le mintió al país cuando aseguraba que no se había vacunado contra la COVID-19, pese a que después se comprobó lo contrario.

“Él lo está negando con un desparpajo tremendo. Vizcarra engañó al país cuando públicamente nos decía a todos que no se había vacunado, y ya se había vacunado más de tres veces. Entonces, ¿piensa que uno le va a creer? Yo no le creo, como periodista no le creo”, acotó.

PRESUNTO ENCUENTRO EN EL HOTEL MONASTERIO

El pasado domingo 15 de mayo, Panorama compartió las conversaciones románticas que habría tenido Martín Vizcarra con Zully Pinchi, en donde se ponían de acuerdo para verse en el lujoso hotel Monasterio, donde una noche puede llegar a costar mil dólares.

Este presunto encuentro se habría dado gracias a un permiso que solicitó el exmandatario, casado con Maribel Díaz Cabello, al Poder Judicial debido a que está impedido de movilizarse dentro del país.

En las conversaciones del expresidente de la República y la mujer de Somos Perú se nota la gran confianza que se tienen. Incluso, ella se refiere a él como ‘mi bebito’ y él le dice ‘te quiero’. Cabe resaltar que Vizcarra ha negado una supuesta infidelidad.

