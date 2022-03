Allison Pastor no perdonaría una infidelidad de Erick Elera: “Es el peor error que puede hacer”

Allison Pastor no perdonaría una infidelidad a Erick Elera. (Foto: Captura TV)

Allison Pastor y Erick Elera estuvieron como invitados en el programa En boca de Todos este 22 de marzo para participar de una secuencia de preguntas y respuestas llamada ‘Catarsis’ donde la chica reality dejó sorprendido a más de uno al revelar lo que no le perdonaría a su esposo.

Todo comenzó cuando Ricardo Rondón le preguntó: “¿Cuál es el horror que jamás Allison Pastor le perdonaría a Erick Elera?”. Al escucharlo, la ‘combatiente’ no pudo evitar lanzar algunas carcajadas y le pidió al actor que responda por ella.

Sin embargo, Allison terminó contestando y aseguro que lo peor que podría hacerle el padre de su hijo sería cometer infidelidad, pues sería algo que no se lo perdonaría.

“Él ya sabe, ya lo tiene en su cabeza. El peor error que puede hacer es que saque los pies del plato y no se lo perdonaría nunca”, dijo la integrante de Esto es Guerra causando el asombro de todos los presentes en el set.

Por su lado, Erick Elera se mostró muy seguro de sí mismo al indicar que no sería infiel y señaló que se encuentra muy feliz en su matrimonio. Además, dijo que Allison no tiene ni por qué decirle lo que no le perdonaría, puesto que él no le fallaría.

“Lo tengo clarísimo. Yo no lo haría, ¿para qué llamar a esas cosas? (...) Yo confió mucho en mi. Es importante para después dar amor o querer a una persona. Ahora estamos felices y todo muy bonito, ¿para qué voy a llamar cosas negativas a mi vida? Ella no tiene ni siquiera que decírmelo”, expresó el recordado Joel de Al Fondo Hay Sitio.

Recordemos que Allison Pastor y Erick Elera son una de las parejas que se han mostrado más estables en la televisión peruana. Se casaron en el 2019 tras tener casi 3 años de relación y fruto de su relación nació su pequeño hijo Lucas. Ambos no dudan en expresar su amor en redes sociales y constantemente se dedican tiernos mensajes de amor, causando que sus seguidores se conmuevan y crean que su relación será para siempre.

ALLISON PASTOR CASI NO SE CASA CON ERICK ELERA

Durante el recordado programa Mi mamá cocina mejor que la tuya, el cantante y su esposa confesaron que casi se quedan si matrimonio. A través de un video, la producción mostró los mejores momentos de la boda de la pareja. A lo que Erick comentó por qué hicieron una reunión pequeña.

“Nos casamos un poquito apurados porque mi hija se iba a ir a los Estados Unidos. Mi hija tenía planeado su viaje para septiembre y nosotros pensábamos casarnos en febrero del 2020, pero como mi hija estaba en Lima, adelantamos todo para que ella esté presente. Ella no me iba a perdonar si me casaba sin ella, ya que era mi hija la que quería que nos casemos”. relató el cantante.

De inmediato, Allison acotó: “Menos mal nos casamos antes, porque luego vino la pandemia y ya no nos íbamos a poder casar en febrero”.

Erick Elera y Allison Pastor se casaron en el 2019. (Foto: Instagram)

