Perú Deportes

Ignacio Buse y el español Rafa Jódar protagonizan en Queen’s el duelo de primera ronda entre las promesas que irrumpieron en 2026

El limeño, por su lado, se hizo con el título en Hamburgo; mientras que el de Leganés alcanzó la gloria en Marrakech y destacó en las grandes citas. Será más que interesante verlos sobre la hierba londinense

Guardar
Google icon
Ignacio Buse y Rafa Jódar se citan en la primera ronda del ATP 500 de Queens.
Ignacio Buse y Rafa Jódar se citan en la primera ronda del ATP 500 de Queens.

El ATP 500 de Queen’s ofrecerá en su primera ronda uno de los enfrentamientos más atractivos entre la nueva generación del tenis mundial. El peruano Ignacio Buse y el español Rafa Jódar, dos de los jugadores que más crecieron durante el primer semestre de 2026, cruzarán caminos en el prestigioso certamen londinense en un partido que promete intensidad, talento y mucho futuro sobre la pista.

Ambos llegan a la gira de césped convertidos en integrantes habituales de la élite. Buse, actualmente ubicado en el puesto 35 del ranking ATP, ha protagonizado la mejor temporada de su carrera y ha vuelto a colocar al Perú en el mapa tenístico internacional. El limeño alcanzó las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro y semanas después dio el golpe más importante de su trayectoria al conquistar el ATP 500 de Hamburgo, obteniendo así su primer título en el circuito principal.

PUBLICIDAD

Del otro lado estará un Rafa Jódar que tampoco ha pasado desapercibido. El español de apenas 19 años ocupa el puesto 23 del mundo y también levantó su primer trofeo ATP este año tras coronarse en el ATP 250 de Marrakech. Además, confirmó su enorme potencial con actuaciones destacadas en algunos de los escenarios más importantes del calendario: alcanzó las semifinales en Barcelona y llegó hasta los cuartos de final en el Masters 1000 de Madrid, el Masters 1000 de Roma y Roland Garros. Con semejantes antecedentes, el choque en Queen’s aparece como una cita imperdible para los aficionados.

Ignacio Buse y un duelo de fuste ante Rafa Jódar. Crédito: Eurosport.
Ignacio Buse y un duelo de fuste ante Rafa Jódar. Crédito: Eurosport.

Día, hora y dónde ver partido entre Ignacio Buse y Rafa Jódar

La organización del ATP 500 de Queen’s todavía no ha confirmado la programación definitiva de los encuentros de primera ronda. Por ello, aún no se conoce si el compromiso entre Buse y Jódar se disputará el lunes 15 o el martes 16 de junio, ni tampoco el horario exacto del enfrentamiento.

PUBLICIDAD

Lo que sí está confirmado es la plataforma encargada de transmitir el encuentro para territorio peruano. El duelo podrá seguirse en vivo a través de Disney+, servicio que cuenta con los derechos de emisión de los torneos ATP y WTA en el país.

Inexpertos en césped profesionalmente

Aunque ambos llegan respaldados por una gran campaña en 2026, existe un detalle que añade un componente de incertidumbre al partido: ninguno posee experiencia significativa en césped a nivel profesional.

En el caso de Jódar, el encuentro en Queen’s representará su estreno absoluto como profesional sobre esta superficie. Sin embargo, el español sí cuenta con antecedentes positivos en etapas formativas, donde logró conquistar un torneo J300 en hierba durante su etapa junior.

Ignacio Buse debutará en el cuadro principal de Queen's. Crédito: X ATPerú.
Ignacio Buse debutará en el cuadro principal de Queen's. Crédito: X ATPerú.

Buse, por su parte, apenas disputará su segundo partido profesional en césped. Su única experiencia previa llegó durante la fase clasificatoria de Wimbledon 2025, cuando cayó en tres sets frente al francés Arthur Cazaux. Por ello, ambos deberán adaptarse rápidamente a las particularidades de una superficie que suele favorecer los reflejos, el saque y la agresividad desde el fondo de la cancha.

Único antecedente

El historial favorece al peruano, aunque se trata de un antecedente lejano y en circunstancias muy distintas a las actuales. La única vez que se enfrentaron fue hace dos años, cuando Jódar todavía competía principalmente en el circuito junior y Buse disputaba sus últimos torneos ITF antes de dar el salto definitivo.

Aquel partido correspondió a los cuartos de final del ITF España F26 y terminó con una sólida victoria del peruano por 6-1 y 6-3. Sin embargo, el crecimiento de ambos desde entonces ha sido notable y hoy la realidad es completamente diferente. Con dos jóvenes instalados entre los mejores del mundo y en pleno ascenso, Queen’s será escenario de un duelo que podría repetirse muchas veces durante la próxima década. Hay promesa de partidazo en la capital inglesa.

Temas Relacionados

Ignacio BuseRafa JódarTenis peruanoperu-deportes

Más Noticias

Sporting Cristal 1-1 Comerciantes FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

Los ‘cerveceros’ se estrenarán ante el cuadro selvático en Iquitos por el Grupo J del torneo nacional. Sigue las incidencias del emocionante duelo

Sporting Cristal 1-1 Comerciantes FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

Gol de Jair Moretti para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs Comerciantes FC por Copa de la Liga 2026

A pocos instantes de la finalización del primer tiempo, el joven delantero nacional se plantó en el corazón del área y se hizo de un rebote para mandar a guardar la pelota al fondo de las redes locales

Gol de Jair Moretti para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs Comerciantes FC por Copa de la Liga 2026

Julieta Lazcano regresa a la Liga Peruana de Vóley: este será su nuevo club de la olímpica argentina

La central de 36 años jugará la temporada 2026/2027 en el Perú luego de su salida de Alianza Lima. Su video de presentación fue muy emotivo

Julieta Lazcano regresa a la Liga Peruana de Vóley: este será su nuevo club de la olímpica argentina

Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2

La primera jornada sigue su curso: Universitario tropezó ante Piratas FC. Sporting Cristal visita a Comerciantes FC en Iquitos. Alianza Lima hará lo suyo con César Vallejo el domingo 14 de junio

Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2

Qatar salvó un empate 1-1 ante Suiza con agónico gol en los minutos finales: resumen del partido por Mundial 2026

Los suizos ganaban sin problemas y tenían el triunfo en el bolsillo. Pero un cabezazo de Boualem Khoukhi en los descuentos permitió la paridad en San Francisco. Todo igualado en el Grupo B de la Copa del Mundo

Qatar salvó un empate 1-1 ante Suiza con agónico gol en los minutos finales: resumen del partido por Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.350 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.350 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE

JNE excluye a Delia Espinoza del padrón de las Elecciones Regionales y Municipales: Exfiscal no podrá votar

JEE ordena fiscalizar a Ipsos por declaración de Alfredo Torres dando como ganadora a Keiko Fujimori

Derrota para Roberto Sánchez: JEE rechazaron todos los pedidos para anular más de 2 mil actas de Perú y EE. UU.

Keiko Fujimori descarta recuento total de votos y dice que declarará cuando todas las actas sean contabilizadas

ENTRETENIMIENTO

La gran final de ‘La Granja VIP’: quiénes son los cinco finalistas y cuáles son sus oportunidades de ganar los cien mil soles

La gran final de ‘La Granja VIP’: quiénes son los cinco finalistas y cuáles son sus oportunidades de ganar los cien mil soles

Luciana Fuster celebra la presencia de Natalie, Alessia y Alexandra en el casting de Victoria’s Secret: “Son peruanas luchando por su sueño”

Magaly Medina destaca la victoria de Fabio Agostini en ‘La Casa de los Famosos’: “Conquistó el corazón de hombres y mujeres”

La tía de Paul Michael amenaza con enfrentar a Pamela López tras terminar ‘La Granja VIP’: “En la calle se la agarra conmigo”

Gerardo Pe habría tenido gesto obsceno con reportero de ‘Amor y Fuego’ y Rodrigo González responde furioso: “Desubicado”

DEPORTES

Gol de Jair Moretti para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs Comerciantes FC por Copa de la Liga 2026

Gol de Jair Moretti para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs Comerciantes FC por Copa de la Liga 2026

Qatar salvó un empate 1-1 ante Suiza con agónico gol en los minutos finales: resumen del partido por Mundial 2026

Sporting Cristal 1-0 Comerciantes FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2

Dónde ver Brasil vs Marruecos HOY: Canal TV en Perú del duelo por la fecha 1 del Grupo C, Mundial 2026