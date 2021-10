Miss Perú 2021: Camila Escribens borró todas sus fotos del certamen tras perder la corona contra Yely Rivera

Camila Escribens borró todas las fotos que la relacionan con el Miss Perú 2021. (Foto: Instagram)

La gran final del Miss Perú 2021 se llevó a cabo el pasado domingo 10 de octubre en donde Yely Rivera se coronó como la nueva reina que representará al Perú en el Miss Universo 2022, dejando a Camila Escribens como la primera finalista o en segundo lugar como algunos lo definen.

Luego de la elección de la sucesora de Janick Maceta, un hecho llamó la atención de muchos seguidores del certamen pues Camila Escribens, una de las favoritas para llevarse la corona este año, decidió eliminar todas las fotos que venia publicando en Instagram con respecto al concurso. Asimismo, decidió eliminar el título como Miss Grand Perú 2019, que se leía en la descripción de su perfil.

En redes, diversos usuarios estuvieron a favor y en contra de la acción de la modelo. Algunos la tildaron de inmadura mientras que otros señalaron que había hecho bien pues merecía ganar la corona.

Hasta el momento, la influencer no se ha pronunciado sobre su decisión de eliminar todo rastro que la relacionaba con el concurso organizado por Jessica Newton pero compartió un mensaje a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram resaltando que la vida no es fácil y no hay que rendirse.

Foto: Instagram

¿QUIENES FUERON EL TOP 3 DEL MISS PERÚ 2021?

La gala estuvo bajo la conducción de Jessica Newton, directora de la organización y Varo Vargas, Mister Supranational 2021. Ambos se encargaron de nombrar a las 3 finalistas que fueron elegidas por 14 jurados según detalló Newton.

A la noche del domingo 10 de octubre las 6 candidatas que disputaban la corona y la oportunidad de representar al Perú en el Miss Universo 2021 participaron en lo que sería la ultima parte de todo el concurso. Tras diversos agradecimientos, Jessica Newton comenzó a nombrar al top 3 para luego mencionar a la ganadora.

Camila Escribens, Yely Rivera y Mei Azo fueron las afortunadas en pasar a la ronda final pero fue esta última quien quedó como la segunda finalista y estará a cargo de representar al Perú en distintos certámenes de belleza a nivel internacional.

Tras varios segundos de silencio, fue la misma Jessica Newton junto a Varo Vargas quienes nombraron a Yely Rivera como la ganadora del Miss Perú 2021. Cabe resaltar que la diferencia de puntaje fue de sólo un punto, según señaló la directora.

EL MISS PERÚ SE INICIÓ CON VARIAS HORAS DE RETRASO

La ceremonia estuvo programada para las 7:00 p.m. según se estuvo anunciando en las redes sociales, sin embargo, la gala tuvo un retraso de más de tres horas puesto que se transmitió a las 10:30 p.m. aproximadamente.

Según el diario El Comercio, una fuente cercana de la organización declaró que se estuvieron terminando los últimos ajustes y por ello empezó tarde.

Este hecho enfureció a cientos de usuarios y seguidores del certamen de belleza y no dudaron en pronunciarse en redes sociales. Además, criticaron que Jessica Newton ni ningún miembro del Miss Perú se pronunciaran al respecto.

SEGUIR LEYENDO