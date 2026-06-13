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Julieta Lazcano regresa a la Liga Peruana de Vóley: este será su nuevo club de la olímpica argentina

La central de 36 años jugará la temporada 2026/2027 en el Perú luego de su salida de Alianza Lima. Su video de presentación fue muy emotivo

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Julieta Lazcano regresa a la Liga Peruana de Vóley: este será su nuevo club de la olímpica argentina.
Julieta Lazcano regresa a la Liga Peruana de Vóley: este será su nuevo club de la olímpica argentina.

Julieta Lazcano regresa a la Liga Peruana de Vóley tras una temporada de ausencia. La jugadora argentina fue presentada como refuerzo de su nuevo club luego de convertirse en madre y finalizar su etapa en Alianza Lima.

Lazcano se incorpora a Atlético Atenea, un club que ha mostrado un crecimiento sostenido en las últimas temporadas. En la campaña 2025/2026, el equipo finalizó en la sexta posición, superando a instituciones tradicionales como Circolo Sportivo Italiano.

La presentación de la jugadora incluyó un video en el que aparece junto a su hija, organizando sus pertenencias y vistiéndose con la camiseta de Atenea. Al final del mensaje, pronunció la arenga “Vamos diosas” mientras sostenía a su primogénita. La deportista argentina afrontará ahora el reto de compaginar su carrera profesional con la maternidad.

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La central argentina volverá a jugar en el Perú luego de su salida de Alianza Lima. Créditos: Atlético Atenea / Instagram.

Atenea acompañó el video con una extensa descripción en la que dio la bienvenida a la central argentina. “Una nueva diosa olímpica llega a Atenea. Hoy le damos la bienvenida a Julieta Lazcano, jugadora olímpica argentina, cuya carrera es el reflejo de años de esfuerzo, perseverancia y amor por este deporte”.

El club peruano resaltó el recorrido profesional de Lazcano: “Porque cada capítulo de la vida deja una enseñanza. Los sueños alcanzados, los desafíos superados y las experiencias vividas construyen el camino que nos trae hasta el presente y nos inspiran a seguir mirando hacia adelante”.

Julieta Lazcano protagonizó emotivo video con su hija en su presentación como nuevo fichaje de Atlético Atenea.
Julieta Lazcano protagonizó emotivo video con su hija en su presentación como nuevo fichaje de Atlético Atenea.

También hizo referencia a su reciente maternidad: “Pero detrás de cada logro deportivo también hay una mujer que vive con orgullo uno de los roles más importantes de su vida: ser mamá”.

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Finalmente, Atenea subrayó el aporte que la voleibolista de 36 años brindará al equipo: “Su trayectoria, liderazgo y ejemplo representan mucho más que el éxito en la cancha; representan la capacidad de crecer, aprender y seguir construyendo nuevos sueños sin dejar de lado aquello que realmente nos define. ¡Bienvenida, Princesita!”.

Julieta Lazcano fue presentada por Atlético Atenea para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Julieta Lazcano fue presentada por Atlético Atenea para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

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