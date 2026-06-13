Julieta Lazcano regresa a la Liga Peruana de Vóley: este será su nuevo club de la olímpica argentina.

Julieta Lazcano regresa a la Liga Peruana de Vóley tras una temporada de ausencia. La jugadora argentina fue presentada como refuerzo de su nuevo club luego de convertirse en madre y finalizar su etapa en Alianza Lima.
Lazcano se incorpora a Atlético Atenea, un club que ha mostrado un crecimiento sostenido en las últimas temporadas. En la campaña 2025/2026, el equipo finalizó en la sexta posición, superando a instituciones tradicionales como Circolo Sportivo Italiano.
La presentación de la jugadora incluyó un video en el que aparece junto a su hija, organizando sus pertenencias y vistiéndose con la camiseta de Atenea. Al final del mensaje, pronunció la arenga “Vamos diosas” mientras sostenía a su primogénita. La deportista argentina afrontará ahora el reto de compaginar su carrera profesional con la maternidad.
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La central argentina volverá a jugar en el Perú luego de su salida de Alianza Lima. Créditos: Atlético Atenea / Instagram.
Atenea acompañó el video con una extensa descripción en la que dio la bienvenida a la central argentina. “Una nueva diosa olímpica llega a Atenea. Hoy le damos la bienvenida a Julieta Lazcano, jugadora olímpica argentina, cuya carrera es el reflejo de años de esfuerzo, perseverancia y amor por este deporte”.
El club peruano resaltó el recorrido profesional de Lazcano: “Porque cada capítulo de la vida deja una enseñanza. Los sueños alcanzados, los desafíos superados y las experiencias vividas construyen el camino que nos trae hasta el presente y nos inspiran a seguir mirando hacia adelante”.
También hizo referencia a su reciente maternidad: “Pero detrás de cada logro deportivo también hay una mujer que vive con orgullo uno de los roles más importantes de su vida: ser mamá”.
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Finalmente, Atenea subrayó el aporte que la voleibolista de 36 años brindará al equipo: “Su trayectoria, liderazgo y ejemplo representan mucho más que el éxito en la cancha; representan la capacidad de crecer, aprender y seguir construyendo nuevos sueños sin dejar de lado aquello que realmente nos define. ¡Bienvenida, Princesita!”.
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