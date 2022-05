Magaly Medina se burla de Martín Vizcarra por chats con Zully Pinchi: “Como si fuera Brad Pitt”

Magaly Medina leyó en su programa los supuestos chats romántricos entre Martín Vizcarra y Zully Pinchi. (Foto: Composición Infobae)

Magaly Medina no fue ajena a los chats íntimos entre el expresidente Martín Vizcarra con Zully Pinchi, excandidata al Congreso. Como se recuerda, estas conversaciones románticas fueron expuestas por Panorama para probar que el exmandatario habría mentido al Poder Judicial sobre el permiso que solicitó para realizar un viaje al Cusco.

Vizcarra, quien está casado con Maribel Díaz Cabello, está impedido de movilizarse dentro del país. Es por ello que, según el dominical, pidió un permiso para viajar a la Ciudad Imperial a fin de cumplir con sus actividades políticas. Sin embargo, se habría reunido en secreto con Zully Pinchi en el lujoso Hotel Monasterio.

“Vaya, ese informe de Panorama. Es político, pero no deja de tener ingredientes Chollywoodenses, ya se parece a mi programa. Vizcarra está casado, pero como así ampayamos a Aldo Miyashiro, parece que la tramposería es el deporte popular de los peruanos” , comentó Magaly al inicio de su programa.

Martín Vizcarra ocultó al Poder Judicial su encuentro con una excandidata al Congreso

MAGALY NO AGUANTA LAS RISAS

Después de explicar el contexto a su teleaudiencia, la ‘Urraca’ se dedicó a leer las conversaciones entre Vizcarra y la excandidata al Congreso. Medina no pudo evitar reírse al momento de leer los adjetivos con los que se refería Zully Pinchi al expresidente de la República.

“Eres mi bebito, eres mi rey. Pues su bebito está casado. Él le dice todo seco, al estilo Mario Irivarren, ‘te quiero, nos vemos más tarde’. Eeeeese Vizcarra. Luego, le manda una foto, una selfie, y ella le dice ‘Fiuu, fiuuu’. Como si era wao, como si fuera Brad Pitt”, dijo entre risas.

Tras leer otra parte del chat, la periodista de espectáculos se mostró sorprendida por el hotel que habría elegido Martín Vizcarra. “¡Caray, no, no, no! No era cualquier hotel, era el Monasterio, cinco estrellas, del grupo Belmont”, expresó para después continuar leyendo los reveladores mensajes.

Cuando se percató que el expresidente le había pedido a Zully que dijera que era novia de Rudy Ramos al llegar al hotel con el fin de no levantar sospechas, Magaly Medina explotó de indignación.

“¡Qué tramposos estos! Para evitar el roche, él sabía que era un roche. Claro pues, es un hombre casado, pero a este mujercita parecía importarle cero. ¿Cómo hay estas mujeres que no les importan que los hombres estén casados? Van y se arriesgan. Y él, un jugador, tramposo, mentiroso. A ese tipo lo teníamos de presidente”, sostuvo.

MARTÍN VIZCARRA NIEGA INFIDELIDAD

El expresidente de la República negó haber sostenido una reunión con una excandidata al Congreso por Somos Perú en un hotel de Cusco, tras la difusión de unas conversaciones que habría sostenido vía WhatsApp con ella durante un viaje que realizó con permiso judicial.

“ Esto es parte de una campaña para desprestigiarme, tratan de inhabilitarme, comienzan a atacarme mediáticamente. Son siete reglas de conducto que yo debo cumplir para el Poder Judicial. He pedido como 15 veces (salir de Lima) solo me han autorizado tres. Así de celosos son conmigo, en cambio Vladimir Cerrón tiene las mismas restricciones y viaja por todo el Perú”, manifestó el exmandatario a “Todo se Sabe” de RPP.

“ Tuve permiso para viajar al Cusco del 25 al 27 de febrero y no me he reunido en esas condiciones con Zully Pinchi, absolutamente falso una infidelidad. Hay un nivel de bajeza que existe en cierta prensa cuando quiere atacar sin justificación”, añadió Martín Vizcarra.