Melissa Klug defiende sus deseos de tener un sexto hijo: “Es mi cuerpo, mi decisión”

La empresaria peruana, de 38 años, buscará convertirse en madre por sexta vez. (Fotos: Instagram/@melissaklugoficial)

Melissa Klug ha decidido convertirse en madre otra vez. La actual pareja de Jesús Barco asistió a una clínica de fertilidad para congelar sus óvulos, pues desea darle un hijo al futbolista de 24 años. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Los detractores han puesto el grito al cielo al saber que la ‘Blanca de Chucuito’ quiere agrandar la familia, la cual está conformada por cinco hijos de tres diferentes parejas.

Sobre esta decisión, la empresaria de 38 años aclaró lo siguiente para América Espectáculos: “Yo sí deseo ser mamá, pero no es que ahorita lo esté planificando. Lo que he hecho es criopreservar mi óvulos, que estén congelados para que cuando yo desee ser mamita, haga el procedimiento. No es que sea ahorita, es porque las mujeres vamos contra el reloj”.

Además, señaló que primero se casará con Jesús Barco y luego tendrán un hijo juntos. Cabe resaltar que el deportista está de acuerdo con la idea de convertirse en padre, por lo que apoya a Melissa en todo este procedimiento de conservación de óvulos. “Ya lo conservé con él, pero primero veremos el tema del matrimonio, luego el bebé… Cómo será, pero todo a eu tiempo”.

Cuando la reportera del canal le preguntó qué opinaba sobre las críticas que ha estado recibiendo en los últimos días, Klug respondió entre risas: “Es mi cuerpo, es mi decisión, yo lo voy a criar. No sé, (como si me fueran) a ayudar con la leche, los pañales” .

¿CUÁNDO SE CASARÁ CON JESÚS BARCO?

Melissa Klug aún no tiene definido cuándo se casará con el futbolista peruano. “No seré la novia eterna, pero voy a tomarme mi tiempo para ver todo. No es que sea fácil”, expresó la empresaria ante la consulta. Lo que sí dejó en claro es que desea casarse en El Caribe en una boda íntima. “Tienen que estar las personas justas y necesarias”.

Por el momento, la ‘Blanca de Chucuito’ está enfocada en disfrutar al máximo su romance. Recordemos que en febrero de este año, la pareja pasó por una fuerte crisis que casi los lleva a romper con su compromiso. No obstante, ahora se muestran más enamorados que nunca en las redes sociales.

“Yo subo lo que quiero mostrar para mis redes, me guardo lo que quiero guardar. Y así va a ser, eso fue lo que yo dije. No dije que nunca más vuelva a publicar una foto”, respondió sobre las dudas de algunos internautas, quienes le recordaron que aseguró en su momento que no ventilaría más su vida privada con el deportista.

Melissa Klug habla sobre sus deseos de convertirse en madre por sexta vez | VIDEO: América TV / América Espectáculos

LOS PADRES DE LOS HIJOS DE MELISSA KLUG

Melissa Klug salió embarazada por primera vez a los 14 años, de un hombre llamado Raúl Marquina , 12 años mayor que ella. Con él tuvo a su hija Gianella Marquina.

La empresaria dio a luz por segunda vez a los 17 años. En ese entonces, la ‘Blanca de Chucuito’ tenía una relación con Abel Lobatón , fruto de su amor nació Samahara Lobatón. Hoy en día Samahara tiene 20 años y es madre de una niña con Youna.

Klug concibió a su segunda hija a los 18 años, a quien llamaron Melissa. La tercera hija de Klug tiene hoy en día 19 años. Su padre es el exfutbolista Abel Lobatón .

A los 24 años, Melissa Klug da a luz por cuarta vez. En esta ocasión, fruto de su amor con el futbolista Jefferson Farfán , con quien convivió durante 8 años. El pequeño se llama Adrian.

En el 2012, Melissa Klug y Jefferson Farfán se convierten en padres nuevamente. El quinto hijo de la empresaria se llama Jeremy Farfán Klug.