Jorka Otoya se pronuncia tras ser amenazada de muerte por Samahara Lobatón

Samahara Lobatón es acusada de amenazar a joven de muerte. (Foto: Captura de ATV e Instagram)

Rompió su silencio. Luego que el programa Amor y Fuego diera a conocer que la segunda hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, había sido denunciada por amenazar de muerte a una jovencita, Magaly Tv: La firme se puso en contacto con la afectada, quien explicó todo lo sucedido.

De acuerdo a las declaraciones de Jorka Otoya, no es la primera vez que recibe amenazas de la influencer, pues hace dos años vivió una experiencia similar. Y es que desde que es amiga de Youna, Samahara la tiene bastante chequeada.

“Me invitan a una fiesta en La Perla y Youna me dice para que lo fuéramos a recoger. Fuimos a su casa, lo llamé y parece que Samahara escuchó y se molestó. Luego me llamó Youna a decirme que no iba salir”, contó la joven tatuadora de 21 años.

Asimismo, ella contó que luego de este episodio, a los días recibió unos mensajes de la influencer reclamándole por su cercanía con Youna. La hija de Melissa Klug se expresó con lisuras para hacerle saber su posición.

“ Después de tiempo hablo con Youna y le pregunto si todavía Samahara me tenía cólera y me dice que si, que cuando ‘te vea te va arrastrar, te va pegar, te va matar’ ”, señaló Jorka Otoya.

De otro lado, la joven de 21 años indicó que hace unos días el barbero se comunicó con ella para decirle que Samahara Lobatón estaba intentando ubicarla para ‘hacerle el pare’ porque le habían dicho que entre ellos había algo más que una simple amistad.

La joven Jorka Otoya, amiga de Youna, señaló que es acosada por Samahara Lobatón desde hace años.

CHATS COMPROMETEN A SAMAHARA

Amor y Fuego mostró los chats que tuvieron ambas jóvenes, en el que Samahara la acusa de inventar que tiene una relación con Youna pese a que todos saben que ellos han retomado su relación sentimental.

“ Te gusta panudearte con Youna, inventar que tienes algo con él, asquerosa ”, le dice mientras le pide que le conteste el teléfono. Jorka le contestó a la influencer y le dijo que no tenía nada con el papá de su hija.

“ ¿Madura? Madura tú que a todo el mundo le dices que tienes algo con él. Me vas a conocer ”, le advierte. Sin embargo, esto no habría acabado aquí, pues luego la hija de Melissa Klug la habría amenazado de muerte, por lo que la tatuadora acudió a la comisaría a denunciarla.

SAMAHARA LOBATÓN NIEGA ACUSACIONES

En conversación con Amor y Fuego, la joven influencer indicó que desconoce por completo a Jorka Otoya. “ Ahora todas me conocen y hasta se inventan conversaciones. Yo ahorita estoy con mi bebé enferma, no sé de qué me hablas ”, dijo.

Samahara Lobatón aseguró que los chats que mostró la amiga del padre de su hija son editados, aunque reconoció que ese número de WhatsApp sí es suyo pero solo lo utiliza para trabajar. “Ahora no se sabe hasta qué punto llega la gente infeliz. No tengo idea de quién es, este número es de chamba, mi número personal es otro”, indicó.

SEGUIR LEYENDO: