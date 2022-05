Morat: Fans hacen viral divertidos memes tras el hackeo del Instagram de la banda colombiana

La banda colombiana sufrió del hackeo de su cuenta de Instagram. (Foto: Gianfranco Tripodo/The New York Times / Twitter)

La exitosa banda conformada por Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales dio a conocer que su cuenta de Instagram había sido hackeada la tarde de este domingo 15 de mayo.

El grupo musical colombiano Morat se encuentra atravesando un grave problema con sus redes sociales, y es que a puertas del anuncio de un posible concierto en el Perú, sufrieron de un ataque cibernético a dicha red social borrando todo su contenido.

Por ello, utilizaron su cuenta de Twitter para comunicarle a sus millones de fanáticos que están tratando de solucionar el inconveniente y señalaron que, cuando tengas mayor información del hecho no dudaran en comunicárselo a sus seguidores.

“Estamos revisando qué está pasando con nuestra cuenta de Instagram. Cuando sepamos algo les avisamos. De momento, no tenemos acceso”, se puede leer en Twitter, logrando diferentes reacciones por parte de los cibernautas.

En la cuenta oficial del Instagram de Morat, que cuenta con más de 2.4 millones de seguidores, se puede ver que se han eliminado todas las publicaciones y se ha publicado un corto vídeo de una persona hablando de estadísticas japonesas. Asimismo, la fotografía que aparecía en su perfil también ha sido borrada dejando en blanco todo. Cabe mencionar que, los reels y videos aún continúan publicados para la alegría de todos sus fans.

Sin embargo, esto ha sido cuestionado por algunos internautas, quienes señalan que todo sería una estrategia de marketing para promocionar su próxima canción. Sucede que al escanear el código QR del vídeo publicado, aparece en Google las imágenes de un murciégalo, que tendría relación con su próximo éxito musical.

Mientras que unos aseguran que todo sería un plan, otros no dudan en defender a su banda favorita. “No se hagan el video que esta en su IG tienen QR y lleva a un video que esta en francés y luego aúna imagen de Google, “Chiroptera” que Justo es el animalito que tiene DUKI tatuado en su cara, y Justo “Chiroptera” coincide con su antiguo Tweet de con quien era la colaboración”, escribió una usuaria.

“Yo no creo que sea mentira.. ni un troleo, porque no hay ninguna foto y una historia de gente asiática… perdónenme mi ignorancia pero creo que eso no es normal, ni para las bromas de ellos”, respondió otra cibernauta.

Lo cierto es que hasta el momento no se ha dado más información y se espera que Morat se pronuncie al respecto. Cabe resaltar que, no faltaron los divertidos memes que se volvieron viral ante este acontecimiento.

Recordemos que, su último sencillo fue lanzado el pasado 17 de febrero de este 2022 titulado “Llamada Perdida” y ya estarían planeando estrenar más canciones a lo largo del año en colaboración con más artistas internacionales.

