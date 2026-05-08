Colombia alertó a Interpol y Perú desarticuló red de abuso sexual infantil que operaba por WhatsApp

Un megaoperativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía e Interpol logró desarticular una red internacional dedicada a la distribución de material de abuso infantil. Se realizaron capturas en Lima, Tacna y San Martín, incautando material ilícito que era compartido a través de grupos de WhatsApp. | Panamericana

Una alerta internacional permitió desarticular una presunta red dedicada al almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil que operaba desde distintos países, entre ellos el Perú. En un megaoperativo ejecutado de manera simultánea en Lima, Tacna y San Martín, agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público detuvieron a cinco personas acusadas de integrar esta organización criminal.

Según las investigaciones, los implicados utilizaban grupos de WhatsApp para compartir contenido ilegal desde el año pasado. Las diligencias fueron coordinadas entre la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia (Dirincri), la Interpol y las policías de Colombia y Argentina.

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El director de la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia, general PNP Eric Ángeles Puente, informó que las autoridades han identificado a 142 usuarios vinculados a esta red en al menos 13 países de América y Europa. Asimismo, precisó que entre los países involucrados figuran naciones de Norteamérica, España y zonas de Asia Menor.

El operativo incluyó allanamientos en viviendas ubicadas en los distritos limeños de San Martín de Porres, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho. Durante las intervenciones, las autoridades incautaron teléfonos celulares, computadoras, memorias USB y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias especializadas.

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De acuerdo con la investigación, el caso se inició tras una alerta emitida por autoridades colombianas, que detectaron la participación de números telefónicos peruanos en un grupo virtual denominado “Framework”, donde presuntamente se compartía material ilícito.

El general Ángeles Puente señaló que uno de los detenidos, identificado como Alex Beteta Diego, habría almacenado y distribuido contenido de abuso sexual infantil mediante estas plataformas digitales.

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Junto a Beteta Diego, la PNP detuvo a Miguel Céspedes Rojas en Villa El Salvador, Anthony Jorge Pusari en San Juan de Lurigancho, Luis Sandoval Fatama en la región San Martín y Dante Quispe Calatayud en Tacna. La investigación se centra en la posesión, distribución y posible producción de material ilegal.

“Las diligencias y el levantamiento de información de sus cuentas ha permitido develar que este sujeto venía almacenando, intercambiando y distribuyendo material de abuso sexual infantil”, sostuvo.

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La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles involucrados y determinar el alcance internacional de esta presunta organización criminal. Además, señaló que este tipo de operativos forman parte de una estrategia conjunta entre distintos países para combatir delitos vinculados a la explotación sexual infantil en entornos digitales.

Un delito que se repite

En los últimos años, las autoridades peruanas, en coordinación con organismos internacionales como Interpol y la policía de países vecinos, han intensificado los operativos contra la explotación sexual infantil en entornos digitales.

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Solo en 2025, la Policía Nacional del Perú informó la desarticulación de al menos doce redes criminales dedicadas a la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, mediante procedimientos simultáneos en Lima, Cusco, La Libertad y Arequipa. Estos operativos permitieron la detención de más de 40 personas y el rescate de víctimas menores de edad, algunas de las cuales eran familiares directos de los detenidos.

Según la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos, una proporción significativa de los casos detectados implica no solo la distribución, sino también la producción de contenido ilícito. Las investigaciones han determinado que, en numerosos incidentes, los agresores registraban material abusivo en sus propios hogares, involucrando a niñas y niños de su entorno cercano. Este patrón se repite en los operativos más recientes, donde el análisis de dispositivos electrónicos incautados permitió identificar a menores víctimas e iniciar acciones de protección inmediata.

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La cooperación internacional ha sido fundamental para rastrear las rutas digitales del delito, identificar responsables y rescatar a las víctimas, consolidando una estrategia regional que refuerza la persecución penal y la prevención en plataformas digitales.

¿Dónde denunciar casos de abuso o explotación sexual infantil en Perú?

Las autoridades recuerdan que cualquier persona puede denunciar de manera anónima casos relacionados con abuso sexual infantil, explotación de menores o difusión de material ilegal en redes sociales y plataformas digitales.

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Líneas y canales de ayuda

Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): atención gratuita las 24 horas para denunciar violencia contra menores y recibir orientación psicológica y legal.

105 : central de emergencias de la Policía Nacional del Perú (PNP).

111 opción 1 : atención de emergencia para niños y adolescentes del Ministerio de la Mujer.

Denuncia policial especializada en ciberdelincuencia: se puede acudir a las divisiones de investigación de delitos informáticos de la PNP para reportar difusión de material de abuso sexual infantil en redes o aplicaciones.

Fiscalía de la Nación: también recibe denuncias presenciales y virtuales sobre delitos contra menores de edad.

Las autoridades recomiendan no descargar, compartir ni reenviar este tipo de contenido, ya que hacerlo también constituye un delito penal en el Perú.