Samahara Lobatón se defiende tras denuncia de emprendedora en TikTok: “Está haciendo morbo con mi imagen”

La hija de Melissa Klug salió a defenderse de las acusaciones de una emprendedora en TikTok. (Foto: Composición)

Samahara Lobatón decidió salir al frente para defenderse de las serias acusaciones que hizo una emprendedora en su contra a través de TikTok. La hija de Melissa Klug aseguró que la usuaria estaría intentando colgarse de su imagen para ganar seguidores.

Como se recuerda, la emprendedora indicó que le pagó 350 soles a Samahara Lobatón para que hiciera un sorteo de sus productos en su cuenta. Según contó, esto se debía hacer antes de Navidad, pero la influencer recién lo publicó el 6 de enero, incumpliendo así con lo acordado.

Además de eso, la tiktoker señaló que la ganadora no cumplió con los requisitos y que Samahara no la ayudó a aumentar sus seguidores, como así se lo había prometido antes del pago. Este video se viralizó rápidamente en la plataforma china.

Decidida a defender su imagen, la engreída de Melissa Klug usó su cuenta oficial de Instagram para asegurar que sí cumplió con lo pactado, pero con retraso ya que ella y su familia se contagiaron de COVID-19 , por lo que paró con la publicación de todas las marcas con las que trabaja.

“El sorteo se realizó, se dio una ganadora, pero ella pidió que se vuelva a hacer, en ningún momento nos negamos (...) Lastimosamente la misma semana que ella lo pidió, mi hijita se contagió de Covid y obviamente nos contagiamos Youna y yo. Xianna estuvo muy mal (...) Tuvimos que llevarla de emergencia porque no le bajaba la fiebre de 40 grados y estuvo 24 horas con fiebre sin bajarle una sola hora un punto de fiebre”, expresó Lobatón en un inicio.

“Se les comunicó a todas las marcas con las cuales trabajo (...) que mi hija estaba delicada de salud y que yo también estaba enferma, y que se iba a parar todo tipo de publicidad durante esa semana porque yo dedico a cuidar a mi hija y no me gusta exponerla cuando está enferma, no me gusta hacer morbo de eso”, añadió.

SE CONTACTÓ CON LA EMPRENDEDORA

Samahara Lobatón contó que se llegó a comunicar con la emprendedora con el fin de que eliminara la publicación, puesto que la estaba difamando públicamente. Pese a ello, la joven tiktoker se negó a lo solicitado y aseguró que seguirá contando su verdad en la plataforma.

“Yo llamé el día de hoy a la empresa, a esta chica porque es una joven, a decirle que se le iba a hacer la devolución del dinero porque era difamación lo que ella estaba haciendo porque se cumplió todo lo prometido, y ella dijo que no quería la devolución y que ella quería seguir con el video porque quería hacer morbo de esto. ¿Qué quiere decir? Que ella, netamente, está colgándose de mi imagen o está haciendo morbo con mi imagen ”, expresó.

Tras explicar que no ha tenido problemas con ninguna marca hasta la fecha, la influencer dejó en claro que la emprendedora solo está intentando llamar la atención involucrándola en un escándalo para así hacerse viral.

“A mi parecer ella se está colgando de algo que no tiene ni pies ni cabeza y quiere difamarme, que es lo que está haciendo (...) Quiere hacer morbo de nosotras (ella y su manager), de mi trabajo, no se lo vamos a permitir. Quiere colgarse de mi hija, quiere hablar de ella, quiere hablar cosas que, de verdad, no la involucran, tenemos una llamada grabada, ella quiere colgarse de una bebé que no tiene la culpa de absolutamente nada”, aseguró.

TOMARÁ ACCIONES LEGALES

La hija de Melissa Klug no se quedará de brazos cruzados y denunciará a la emprendedora por el delito de difamación. En caso de seguir hablando de su hija, también la demandará por exponer a una menor de edad en las redes sociales.

“No es la primera queja de la chica hacia un personaje público, uno tiene que sumar sus seguidores de manera honrada. Lo último que diré es que si ella no tiene problemas legales, va a tener que verlo directamente con mis abogados. Yo ya no voy a comunicarme con ella directamente, mis abogados son los que se van a encargar de este tema y está amenazando a una menor de edad”, finalizó.

Samahara Lobatón se defiende de acusación de emprendedora. (VIDEO: Instagram)

