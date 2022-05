Samahara Lobatón es denunciada por acosar y amenazar a amiga de Youna y ella se defiende

Samahara Lobatón negó amenazas y acoso a Jorka Otoya, amiga de su novio y padre de su hija. (Foto: Instagram)

Samahara Lobatón vuelve a ser portada y se encuentra en el ojo de la tormenta tras hacerse público una denuncia que le entabló Jorka Otoya, amiga de su actual pareja y padre de su hija Youna. Esto se dio a conocer en el programa Amor y Fuego la tarde de este 12 de mayo.

Según el informe, la influencer amenazó de muerte y estuvo acosando a la joven por presuntamente meterse en su relación con el barbero. A través de unos chats de Whatsapp que mantuvieron ambas señoritas, se puede leer las fuertes palabras que utilizó la hija de Melissa Klug.

“Averíguate mi casa y llevo las cámaras. La que queda mal eres tú”, comienza diciendo la amiga de Youna y a lo que la exchica reality le lanza una advertencia. “Yo sé donde vives y no me da miedo. Te mato hija de put* porque te mato”.

¿Te gusta ‘panudearte’ con Youna no? Inventar que tienes algo con él. Asquerosa”, añadió la exintegrante de Combate. Ante ello, Jorka Otoya no se quedó tranquila y le dejó en claro que no tiene nada con Youna. “No me gusta tu marido hijita, madura”. Sin embargo, Samahara continuó con las amenazas. “¿Madura? Madura tú que a todo el mundo le dices que tienes algo con él. Me vas a conocer”.

En otro momento, el programa presentó el parte policial donde se lee la denuncia que se interpuso en horas de la mañana este jueves. En el documento se resalta que Jorka Otoya recibió llamadas del celular de la influencer en reiteradas ocasiones y mensajes de texto insultándola. Además, afirma que Samahara le aseguró que iría a su domicilio para matarla si no contestaba el teléfono.

SAMAHARA LOBATÓN SE DEFIENDE Y NIEGA ACUSACIONES

La producción del magazine de Willax TV se comunicó con Samahara Lobatón y no dudó en defenderse negando todo tipo de acusaciones. Incluso, señaló que no conoce a Jorka Otoya. “Yo ni sé quién es (la denunciante) te juro. Ahora todas me conocen y hasta se inventan conversaciones. Yo ahorita estoy con mi bebé enferma, no sé de qué me hablas”.

Asimismo, indicó que las conversaciones son editadas y aclaró que el número del celular que está escrito en la denuncia solo lo utiliza para trabajar, por lo que sería imposible que sea ella quien le haya escrito a la amiga de su novio.

”Ahora se edita todo, así que espero que sea verdad. Este número solo lo utilizo para trabajar así que me parece raro que lo utilice para cosas personales. Ahora no se sabe hasta qué punto llega la gente infeliz. No tengo idea de quién es, este número es de chamba, mi número personal es otro”, manifestó.

Samahara Lobatón dijo que demandaría a Otoya por difamación y recalcó que todo es falso. “Si me ha denunciado como dices llegaremos hasta el final y le devolveré la denuncia por difamación porque es conversación está editada, no existe”.

Finalmente, contó que su pequeña hija se encuentra enferma y que, por ello, no estaría pendiente de otro problema. “Mi hija está enferma y no de hoy, hace cuatro días estamos en idas y venidas de emergencia, en qué cabeza podría estar yo teniendo problemas si mi hija está enferma”.

