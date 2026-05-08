La congestión vehicular en Chosica causada por un bus averiado que obligó a peatones a caminar

La autopista Ramiro Prialé fue escenario de uno de los mayores colapsos de tránsito en la capital peruana durante la tarde y noche del jueves 7 de mayo. Un accidente entre un bus de transporte público y un camión de caudales a la altura de Huachipa, en el distrito de Lurigancho-Chosica, provocó un embotellamiento que se extendió por más de 13 horas, afectando a miles de usuarios y paralizando el acceso principal a Lima este.

El tránsito en la autopista Ramiro Prialé estuvo completamente detenido desde aproximadamente las 17:00 horas del jueves, cuando el choque entre las dos unidades bloqueó todos los carriles. La situación se agravó debido a la ausencia de vías alternas y a la demora en el retiro de los vehículos siniestrados, que permanecieron en la pista hasta cerca de la medianoche. Durante este periodo, la fila de automóviles detenidos alcanzó una extensión de cinco kilómetros en ambos sentidos, según reportes de personal de tránsito y testigos del incidente.

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Origen y desarrollo del embotellamiento

El bloqueo total de la vía inició tras el accidente, cuyas causas aún están bajo investigación de las autoridades. La congestión se intensificó cuando, ante la falta de información y la nula presencia inicial de policías de tránsito, varios conductores intentaron circular en sentido contrario para escapar del embotellamiento. Esta acción desordenada generó nudos vehiculares adicionales en las intersecciones, complicando el acceso de las grúas encargadas de remover los pesados vehículos.

Caos en la autopista Ramiro Prialé: congestión paralizó Lima este por más de 13 horas - TV Perú

Durante las primeras horas de la emergencia, usuarios afectados denunciaron la insuficiente presencia de personal policial y la ausencia de explicaciones oficiales sobre el origen y la evolución del incidente. Vecinos y pasajeros reportaron, mediante canales de comunicación ciudadana, que la incertidumbre y el malestar se incrementaron a medida que avanzaban las horas sin solución visible.

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Impacto en los usuarios: trayectos a pie y situaciones extremas

La magnitud del caos obligó a muchos pasajeros a abandonar los vehículos en los que viajaban y continuar su trayecto a pie por los carriles auxiliares de la autopista. Entre los afectados se encontraron familias que, ante la imposibilidad de avanzar, tuvieron que cargar en hombros los féretros de sus seres queridos con destino a los cementerios de la zona. Uno de los casos más dramáticos fue el de la señora Diana Delgado, quien relató que quedó atrapada en el embotellamiento desde las 16:00 horas, impidiéndole dar sepultura a un familiar.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales documentaron largas filas de automóviles particulares, taxis, buses y camiones detenidos durante toda la noche. “Hay adultos, niños y personas enfermas. Llevamos más de cinco horas caminando. La Policía apareció recién hace una hora, no es posible este caos, este desorden”, manifestó una ciudadana a RPP que logró abandonar el área a pie tras horas de espera.

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Caos en la autopista Ramiro Prialé: congestión paralizó Lima este por más de 13 horas - TV Perú

Restablecimiento del tránsito y medidas posteriores

La circulación se restableció progresivamente durante la madrugada del viernes, cuando finalmente las unidades involucradas en el choque fueron retiradas de la calzada. Autoridades confirmaron que la vía quedó liberada cerca de las 4:00 a.m., permitiendo el tránsito normal de vehículos particulares y servicios de transporte público en ambos sentidos.

El retiro de los vehículos accidentados fue más complejo de lo previsto debido a la ubicación del choque y la falta de rutas alternativas en esa zona. La autopista Ramiro Prialé recuperó su operatividad bajo vigilancia policial, y los conductores habituales demandaron la implementación de mejores planes de contingencia y una mayor presencia de agentes ante futuros incidentes de magnitud similar.

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