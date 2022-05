Thamara Gómez es acusada de vender ropa en mal estado y ella responde: “Lo hacen para echar mala vibra”

Thamara Gómez lanza fuerte calificativos a usuaria que se quejó de la ropa que compró en su closet sale. (Foto: Instagram)

¡No se quedó callada! La cantante Thamara Gómez no esperó que una clienta arremetiera en su contra cuando se encontraba haciendo una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram en el preciso momento que estaba promocionando su closet sale.

El hecho fue difundido por el portal de Instarandula y se puede ver que la cumbiambera no dudó en responderle a su detractora. “Están acusando a Thamara de estafa en su closet sale de que vende ropa demasiado usada”, escribió una seguidora del periodista Samuel Suárez para luego compartir el vídeo.

Según las imágenes, una usuaria comenzó a escribir en los comentarios del live que se sentía estafada porque la ropa que le compró a la artista nacional estaba muy desgastada como para estar a la venta. Además, incitaba a los otros internautas a que no le compren.

La persona que se encontraba acompañando a la exintegrante de Puro Sentimiento comenzó defendiendo su negocio. “¿Tanto te pica que tanto comentas, tanto hablas? Si te pica, ráscate. Tu envidia es nuestro progreso, chicas, a ver, para todas esas envidiosas que lo único que hacen es criticar y criticar. Aquí no obligamos a nadie, la que compró, compró porque quiso”.

Sin embargo, ante los continuos ataques de la usuaria, Thamara Gómez decidió pronunciarse e intervino apareciendo en la pantalla señalando que contaría la verdad. Según su versión, dicha mujer quiso llevarse su ropa a un muy bajo precio y que todo lo que está haciendo es para perjudicarla.

“A esa señora le vamos a contar su historia, lo que pasa es que llegó y cogió prendas nuevecitas y quería que le vendan a 10 soles, la señora que vino por otra cosa, por echar mala vibra. Quería llevarse mil prendas a tan solo 10 soles y la señora piensa que está en una tienda rematadora y encima está rajando, o sea da chiste, de verdad, da mucha risa”, dijo Thamara Gómez en su defensa.

Asimismo, lanzó fuertes palabras contra su clienta. “Quería que le rebajen 5 soles la prenda, fatal , no perdamos el tiempo. Sí, debe estar sin marido, sí, pues, seguro no le dan mantenimiento y por eso”, concluyó en medio de risas.

Recordemos que, Thamara Gómez dejó de ser integrante de las agrupaciones musicales Corazón Serrano y Puro Sentimiento para empezar su carrera como solista. Además, ha querido sumarse a la larga lista de figuras de la farándula que aparecen en la televisión para promocionar la venta de su ropa.

¿POR QUÉ SE SALIÓ DE PURO SENTIMIENTO?

Thamara Gómez dio detalles sobre su salida de Puro Sentimiento en el programa Mujeres al Mando. Sin filtro alguno, la joven artista confesó que sí abandonó la agrupación debido a Pamela Franco, pareja de Christian Domínguez.

La cantante, quien fue vocalista de Puro Sentimiento por cuatro años, afirmó que decidió retirarse por decisión propia y que nadie la reemplazó en su puesto. “Había muchas cosas que no me parecían y esa fue (la llegada de Pamela Franco), lo de la señora, lo que rebalsó el vaso y ya pues, no me pareció y tuve que dar un paso al costado“.

A su vez, Thamara Gómez consideró que, si bien Pamela Franco es una “señora muy talentosa”, su estilo no encaja con el de Puro Sentimiento.

“Pamela es talentosa, hay que admitirlo, pero siento que no va con el estilo de Puro Sentimiento. Porque el estilo (de la agrupación) es transmitir sentimiento. Nosotras tenemos otro tipo de estilo, ella hace más pirueta, baile, más sensualidad”, explicó.

