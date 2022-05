Merly Morello y la hija de Melania Urbina muestran cercanía en video de TikTok: “Te amo, cielo”

Merly Morello y Lucía Pérez-Garland, hija de Melania Urbina, se lucieron juntas en redes. (Foto: Captura TikTok)

Se hicieron virales en TikTok. Merly Morello y Lucía Pérez-Garland Urbina, hija de la actriz peruana Melania Urbina, subieron un video a la plataforma china, en donde presumieron la cercana amistad que tienen. Sin embargo, la proximidad de sus rostros y un mensaje de la influencer en los comentarios generó rumores sobre un posible romance entre ellas.

Fue la hija de Melania, de 18 años, la encargada de compartir el clip en su cuenta oficial. En las imágenes, se la puede ver abrazando a Morello, quien también la rodea con sus brazos. Segundos después, ambas cambian de atuendo como parte de una tendencia viral. La recordada Lily de De Vuelta al Barrio finaliza con un beso en la mejilla.

Lo que llamó la atención de los usuarios fue la descripción del TikTok: “Bi panic”, en referencia a la orientación sexual de Merly Morello, abiertamente bisexual. Aunque eso no decía mucho, los rumores se dispararon cuando la joven actriz reafirmó el cariño que siente hacia Lucía con el siguiente mensaje: “Te amo, cielo”.

Ante las especulaciones, Merly aclaró que no son pareja, sino simplemente muy buenas amigas. “La amo porque es una de mis mejores amigas, la amo porque es importante para mí, la amo porque es increíble” , escribió desde su cuenta personal.

Merly Morello aclara su relación con la hija de Melania Urbina. (Foto: Captura TikTok)

Cabe resaltar que hace poco, Merly Morello habló públicamente su orientación sexual en entrevista con Christopher Gianotti. Durante la conversación, la artista nacional aseguró que supo que le gustaban las mujeres desde la temprana edad de 4 años, cuando se encontraba en el jardín de niños.

“ Lo descubrí a los 4 años, es que me gustó una chica del nido. En algún momento vi algo en televisión, cuando era chiquitita, y dije está bien, me gustan las mujeres. Pero luego ingresé a un colegio religioso y se jod*** todo. Ahí dije ‘no, no me gustan las mujeres’. Esto hasta sexto grado, que me gustó una chica de mi promoción”, explicó.

¿QUIÉN ES LA HIJA DE MELANIa URBINA?

Lucía Pérez-Garland Urbina es la hija de Melania Urbina con Frank Pérez-Garland, un reconocido cineasta que estuvo casado con la actriz por algunos años. Pese a la separación, ambos mantienen una buena relación como padres. Incluso, la artista nacional es amiga de Vanessa Saba, esposa del padre de su única hija.

La joven cumplió la mayoría de edad en febrero de este año, por lo que la recordada ‘Monsefuana’ de Al Fondo Hay Sitio la felicitó con una tierna dedicatoria. “Orgullosísima de la mujer que eres. Sigue creciendo, creando, soñando, cuestionando, buscando y gozando, mi amor. Y sigamos aprendiendo. Siempre. Te amo”, le dijo en redes.

Lucía es una activa usuaria en TikTok. En su primer video contó que era la hija de Melania Urbina, volviéndose viral. Eventualmente, siguió subiendo contenido relacionado a sus gustos personales; sin embargo, los internautas no dejan de asombrarse debido al gran parecido físico que tiene con su madre.

Melania Urbina y su hija Lucía. (Foto: Instagram)

