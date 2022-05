Pedro Suárez Vértiz sufrió una taquicardía tras tomar viagra por curioso: “Me cortó todo”

Pedro Suárez Vértiz vivió una experiencia traumática al tomar viagra a los 29 años. (Foto: Instagram/@pedrosuarezvertiz)

Muchos hombres sienten curiosidad por los efectos de la famosa ‘pastilla azul’, y ese fue exactamente el caso de Pedro Suárez Vértiz. El cantante peruano contó, a través de sus redes sociales, la desafortunada experiencia que vivió en el pasado, cuando tenía 29 años y probó viagra por primera vez tras ofrecer un concierto en Panamá, donde coincidió con los vendedores de Pfizer, farmacéutica que comercializa el medicamento a nivel mundial.

De acuerdo con su relato, el exvocalista de Arena Hash necesitaba viajar a tierras panameñas cuando se encontró con los distribuidores de la pastilla en el avión. “Todos me pidieron fotos y autógrafos. Fueron muy simpáticos y estuve feliz con ellos. Comimos juntos, cantaban mis canciones, y hasta creo que les canté con la guitarra acústica que siempre llevo al hombro cuando viajo”, manifestó.

La confianza llegó al punto que uno de los vendedores le regaló “una caja de cartón del tamaño de una caja de zapatos”. En ella había más de 50 blisters de viagra. Aunque Pedro Suárez Vértiz asegura que intentó rechazar el presente porque no lo necesitaba, los representantes de Pfizer insistieron. “Nadie de acá es impotente, solo tómate un cuarto de pastilla y vas a ver cómo te vas a vacilar” , le dijeron. Fue así que el músico peruano aceptó el regalo, aunque seguía con dudas.

Pedro Suárez Vértiz cuenta con más de 700 mil seguidores en Instagram, donde cuenta sus anécdotas y reflexiones diarias. (Foto: Instagram)

Suárez Vértiz cuenta que se quedó con un par de pastillas, pues la mayoría las había regalado en Panamá. “De regreso a Lima ya quería ver a mi esposa en baby doll, le conté la historia y le dije que me iba a tomar un cuartito. Entonces vi su rostro, cabello, piernas, caderas y ya estaba completamente listo, como lo es siempre”, dijo.

Al inicio del encuentro sexual, el intérprete de “Cuando pienses en volver” jura no haber sentido ningún efecto. Sin embargo, eso cambió al cabo de 15 minutos. “Sentí como erisipela en la cara y me empezó una taquicardia que sentía como pelotas de ping pong en el pecho. Me dio un ataque de pánico que me cortó todo. Me había olvidado que era hipocondríaco y que sufro de taquicardias” .

“Olvidé también de que la viagra se toma media hora antes para que el bochorno y la aceleración te den antes de hacer el amor. Al final regalé todas las pepas a mis amigos y todos felices. Queridísimos amigos de Pfizer Perú, su producto es bueno. La falla es mía”, finalizó en su extenso mensaje.

El post de Pedro Suárez Vértiz sobre su experiencia con el viagra. (Foto: Instagram)

UNA EXPERIENCIA SIMILAR

Al igual que Pedro Suárez Vértiz, Roberto Martínez confesó haber consumido viagra solo una vez en su vida, a la edad de 30 años. Sin embargo, su experiencia fue más peligrosa, ya que asegura que casi pierde la vida. Según contó para “La fe de Cuto” de Trome, decidió comprar la pastilla después de ser incentivado por sus amigos. Fue durante un encuentro sexual con su entonces pareja que su corazón se aceleró.

“ Los ojos se me inyectaron, el corazón me empezó a hacer, teniendo treinta y tantos años, bum, bum, bum, me empecé a asustar en la cama. Puse tv, porque no duermes, obviamente, y me empiezo a asustar. Y el muñeco, ‘Robertito’, olvídate, seguía el hombre bravo. Pero no quería saber nada, no tenía ganas. Y llamo a un doctor amigo, me salgo y lo llamo y le cuento. ‘Tómate un durazno con azúcar”’ me dijo y no sé qué más me recomendó. Yo seguía... mira, pasé la peor noche de mi vida, te juro que pensé lo peor”, sostuvo.

Finalmente a Roberto Martínez no le pasó nada y al día siguiente le llamó a su amigo que le recomendó la pastilla para reclamarle. “Me había comprado la de 100 miligramos y me había tomado una de 100. Entonces me dijo ‘imbéc***, has tenido que romper porque eso se toma de 25%’”, comentó.