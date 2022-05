La indirecta de Mario Irivarren para Vania Bludau: “No salgo con una chica para ilusionarla”

Mario Irivarren brindó una entrevista, en donde habló sobre su pasado amoroso. (Foto: Instagram)

Aunque Mario Irivarren aseguró en su momento que había terminado en buenos términos con Vania Bludau, la modelo dice todo lo contrario. Es más, dejó entrever que habría sido víctima de presunto maltrato físico y psicológico por parte de su expareja, algo que no ha afirmado pero tampoco desmentido a la prensa. En medio de estas especulaciones, el exchico reality brindó una entrevista, en donde habló sobre sus relaciones amorosas pasadas.

En conversación con Christopher Gianotti, conductor de su propio espacio de entrevista “Soy Gianotti”, el exintegrante de Esto es Guerra respondió picantes preguntas sobre su vida amorosa. Una de ellas fue “¿Tendrías una relación abierta?”. Luego de pensarlo por varios segundos, Irivarren contestó que “no”, ya que no estaba dispuesto a compartir a su pareja.

“No podría. Llega un punto de cierta madurez que puedes tener tu amigo o amiga con derecho. Pero tener pareja ya involucra sentimientos. Si yo siento algo por alguien, un amor, no me gustaría saber que está con otro cuando no está conmigo. Es algo íntimo, más personal. Preferiría la monogamia, solo tú y yo”, respondió Irivarren.

MARIO ASEGURA NO SER “FLORERO”

Fue en ese momento que el exconductor de Hola a Todos le preguntó si alguna vez había salido con alguien que pensó estar en una relación seria cuando solo estaban “pasando el rato”. Mario respondió que nunca estuvo en esa situación, puesto que él siempre ha sido bastante claro con sus salientes o con sus anteriores enamoradas.

“Las pocas oportunidades que he estado soltero, porque en los últimos 10 años he tenido pareja, yo soy muy claro y directo. Yo no me ando con medias tintas, tengo las cosas claras y voy al grano. Cuando he salido con alguien no me ando con floros, no busco nada serio… ”, explicó en un inicio el excombatiente.

“Yo estoy totalmente en contra de vender amor para conseguir un objetivo. Eso de salir con una chica, ilusionarla, hablarle bonito, pintarle el cielo, las flores, la mujer de mi vida, la mamá de mis hijos, y una vez que obtienes lo que quieres, chau. Eso está mal. Si son dos personas adultas quieren tener algo más íntimo, excelente. Hay que normalizar la sexualidad”, añadió en su comentario.

Es importante recordar que, a pesar de hacer público su romance y de mostrar cuán enamorados estaban en televisión, Vania Bludau aseguró que no tuvo una relación seria con Mario, a diferencia de su romance con Frank Dello Russo. Mediante Instagram, la modelo señaló: “La única relación seria que he tenido (la cual casi llegó al altar) cumplía con varias de esas cualidades en su momento. Ahora quiero lo mismo y más”.

VANIA BLUDAU JURA NO ESTAR DESPECHADA

A través de sus redes sociales, la exchica reality pidió que dejen de comentar sobre su relación con Mario Irivarren si es que no tienen conocimiento sobre lo que pasó durante estos meses que estuvieron juntos. “ Me encantaría que tengan el 1% de conocimiento de lo que pasó y el porqué que me llevó a tomar la decisión de terminar con esa relación . ¡Sí! me llevó a tomar la decisión porque no fue de mutuo acuerdo”, dijo la influencer en Instagram.

Sin embargo, esto no fue lo único que dijo la modelo en su comunicado, ella también informó que a diferencia de su expareja, ella no se va a sentar en ningún programa de televisión para hablar sobre lo que sucedió en su relación con el modelo peruano.

Vania Bludau y Mario Irivarren terminaron su relación en marzo de 2022. (Foto: Instagram)

“Tema aparte que yo no pretendo estar presentándome en programas para que me pregunten porque me conozco y no puedo mentir ni inventar para quedar bien ante el público, soy como soy y muchos de ustedes lo saben. Humana al 1000%”, indicó.

En otro momento, Vania Bludau se refirió a las críticas que viene recibiendo en las redes sociales por enviarle indirectas al exchico reality. “Aquí no hay despecho, no hay un me gustaría volver y tengan por seguro que si tuvieran cocimiento de todo, opinarían igual que yo o peor”, sostuvo.

Vania Bludau y su comunicado sobre el fin de su relación con Mario Irivarren. (Foto: Instagram)