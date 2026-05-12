Perú

Trujillo: Policías que consignaron atropello a vigilante como caída serán sancionados, según jefe de la PNP

Desde la Policía Nacional confirmó que los agentes responsables de un informe con información falsa sobre la muerte de un vigilante enfrentarán sanciones disciplinarias, luego de que cámaras de seguridad evidenciaran el atropello que intentaron ocultar

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La familia de un vigilante atropellado en Trujillo exige justicia después de que la conductora, en estado de ebriedad, fuera liberada y se descubriera que la policía falsificó el informe del accidente. Los agentes implicados ya están siendo investigados.

En Trujillo, La Libertad, las imágenes de cámaras de seguridad expusieron el momento exacto en el que Juan Martínez Torres, vigilante de 54 años, fue embestido por una camioneta mientras cumplía su turno.

Sin embargo, el documento oficial elaborado por la Policía Nacional del Perú (PNP) consignó el hecho como una simple "caída de altura“, omitiendo el violento impacto que sufrió la víctima.

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Según se lee en el parte policial, el médico de turno Paulo Aguirre Sánchez diagnosticó a la víctima como “policontuso por caída de altura”, ignorando las huellas del choque en la parte frontal de la Mercedes Benz involucrada.

El caso trascendió cuando la familia y vecinos del trabajador notaron la discrepancia entre el parte policial y el video, lo que generó protestas y cuestionamientos sobre la actuación de los agentes.

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Al respecto, el comandante general de la PNPÓscar Arriola, confirmó en entrevista con Exitosa que los responsables de redactar la versión errónea enfrentarán investigación interna y posibles sanciones.

“Sí, lo atropellaron a la víctima, al agraviado, lo atropellaron. Eso se enmendó, inmediatamente”, afirmó Arriola, buscando marcar distancia respecto de las inconsistencias en el primer informe.

“Van a ser sancionados luego de una investigación exhaustiva y que les caiga todo el peso de la ley. Se investiga concienzudamente todo ello”, subrayó.

Familia denuncia liberación de conductora que atropelló a vigilante en Trujillo y exige justicia
Familia denuncia liberación de conductora que atropelló a vigilante en Trujillo y exige justicia| Panamericana Noticias

Investigación y repercusiones legales

Martínez Torres permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo durante cinco días y falleció el pasado 8 de mayo a consecuencia de un trauma torácico y shock hemorrágico.

La conductora identificada como Maricsa Alfaro Cerna, de 32 años, manejaba con una licencia vencida y presentaba 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre, de acuerdo con la PNP. Testigos relataron que la mujer intentó huir, pero un repartidor de delivery impidió su fuga.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad solicitó que el delito pase de lesiones culposas a homicidio culposo y pidió una pena de cinco años y cuatro meses de prisión para la conductora.

Además, se solicitó el pago de 329,280 soles como reparación civil para los herederos de la víctima y la inhabilitación definitiva para conducir cualquier vehículo.

El abogado defensor de la conductora, Jorge Villavicencio, renunció al caso tras confirmarse la muerte del vigilante, señalando que su labor se desarrolló dentro del marco legal vigente y extendió sus condolencias a su familia.

Trujillo reclama justicia en el sepelio de Juan Martínez, el vigilante atropellado por una conductora ebria
Trujillo reclama justicia en el sepelio de Juan Martínez, el vigilante atropellado por una conductora ebria| Exitosa Noticias

Pedido de justicia

El fallecimiento de Juan Martínez Torres ha impulsado protestas en Trujillo, donde vecinos y familiares exigen justicia y celeridad en el proceso judicial.

El trabajador era el principal sostén de su padre de 92 años, lo que aumentó la presión social para esclarecer el caso y sancionar tanto a la conductora como a los agentes implicados en la elaboración errónea del parte policial.

Las autoridades de la PNP reiteraron que colaborarán con la Fiscalía para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias administrativas y penales que correspondan.

El caso sigue siendo seguido de cerca por la opinión pública y los medios nacionales, ante el precedente de un informe policial que buscó ocultar la verdad tras un accidente vial mortal.

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