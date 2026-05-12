Policía recupera 2400 cajas de cerveza robadas en Ucayalí: chofer recibió S/8000 y la carga terminó escondida en una discoteca de Pucallpa

Investigación policial culmina con la recuperación de miles de cajas de cerveza robada en Ucayali. El hallazgo se produjo en un almacén clandestino y se desprenden conexiones con el robo de un camión de carga. América Noticias

La recuperación de un cargamento de cerveza robada movilizó a agentes de la Policía Nacional del Perú en la región Ucayali. El caso inició tras el robo de miles de cajas de bebidas alcohólicas en Aguaytía y culminó horas después con una intervención en un local nocturno de Pucallpa, donde la mercadería permanecía almacenada.

Las investigaciones policiales apuntan a una red dedicada al traslado y comercialización ilegal de productos robados en rutas de la selva central. La ubicación del cargamento permitió a las autoridades identificar a varios involucrados en distintas etapas del delito, desde el transporte hasta la presunta venta clandestina.

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La intervención policial también colocó bajo investigación al propietario del establecimiento donde apareció la mercadería. Según informó la Policía, el empresario no presentó documentos que acreditaran la procedencia legal de las 2400 cajas de cerveza encontradas dentro del inmueble.

Cámaras de seguridad permitieron rastrear el cargamento

La Policía recuperó 2400 cajas de cerveza robadas en Aguaytía durante un operativo realizado en Pucallpa. Composición: Infobae

De acuerdo con fuentes policiales, el robo ocurrió en Aguaytía y quedó registrado por cámaras de videovigilancia instaladas en la zona. Las imágenes facilitaron el seguimiento del camión que trasladó la carga robada hasta la ciudad de Pucallpa.

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Los agentes reconstruyeron la ruta del vehículo desde el punto del asalto hasta el local nocturno intervenido. La Policía precisó que las grabaciones resultaron claves para ubicar el cargamento pocas horas después del robo.

Durante el operativo, efectivos policiales ingresaron al establecimiento y encontraron las 2400 cajas de cerveza almacenadas en el interior. En ese momento, el propietario del negocio no acreditó la compra ni el origen legal de la mercadería, situación que motivó su inclusión en las investigaciones.

La Policía Nacional confirmó la captura del conductor del camión utilizado para movilizar la carga. Según información oficial, el chofer declaró que recibió 8000 soles por trasladar las bebidas alcohólicas desde Aguaytía hasta Pucallpa.

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Las autoridades sostienen que el conductor participó directamente en el transporte del cargamento robado. La identificación del vehículo permitió a los investigadores avanzar rápidamente en la localización de los implicados.

Además del chofer, los agentes detuvieron a un estibador que intervino en la descarga de las cajas de cerveza y a un sujeto señalado como presunto responsable de buscar compradores para la mercadería robada en el mercado ilegal local.

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Seis personas permanecen bajo investigación

Cámaras de videovigilancia permitieron rastrear el recorrido del camión utilizado para trasladar la mercadería. Facebook

La Policía informó que seis personas permanecen vinculadas al caso por los presuntos delitos de robo y receptación. Entre los investigados figuran quienes participaron en el traslado, almacenamiento y posible comercialización de las bebidas alcohólicas.

El abogado del empresario acudió al local nocturno tras la intervención policial y sostuvo que su patrocinado fue engañado. Pese a ello, las autoridades mantienen al dueño del establecimiento dentro de las diligencias debido a que el cargamento permanecía bajo su custodia directa.

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Fuentes de la investigación indicaron que las seis personas continúan en la sede policial mientras las autoridades determinan su situación legal dentro del plazo correspondiente.

Policía vincula el caso con robo de carga en rutas de la selva

El cargamento fue hallado dentro de un local nocturno donde permanecía almacenado. Composición: Infobae

Fuentes policiales señalaron que este operativo forma parte de las acciones contra organizaciones dedicadas al robo de mercadería en carreteras de la selva central. La rápida recuperación de las cajas de cerveza evitó que el cargamento ingresara al circuito de venta ilegal.

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La Policía Nacional resaltó el uso de cámaras de videovigilancia como herramienta para seguir el desplazamiento del camión y ubicar el destino final de la carga sustraída. Las diligencias continúan para determinar si existen más personas involucradas en la cadena de distribución ilegal.

La Policía Nacional del Perú recordó que la Central de Emergencias funciona durante las 24 horas para recibir denuncias por robos y otros delitos. Los ciudadanos pueden comunicarse a la línea 105 en casos de emergencia.

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También permanecen habilitados los números de WhatsApp 964 605 570 y 942 479 506 para reportar hechos delictivos. Otra alternativa consiste en acudir directamente a la comisaría más cercana para formalizar la denuncia correspondiente.