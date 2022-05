Merly Morello admite que descubrió su bisexualidad a los 4 años: “Me gustó una chica del nido”

Merly Morello, actriz peruana de 18 años, habló abiertamente sobre su orientación sexual. (Foto: Captura Youtube)

Merly Morello concedió una entrevista al canal de Youtube de Christopher Gianotti, en donde habló abiertamente sobre su bisexualidad y cómo fue para ella aceptarla debido a los prejuicios que existen. Según la actriz de 18 años, supo que le gustaban las mujeres a la temprana edad de 4 años, cuando estaba en el jardín de niños; sin embargo, fue recién en la adolescencia que habló con su madre al respecto.

El tema salió a colación cuando la recordada Lily de De Vuelta al Barrio aseguró que siempre se ha sentido atraída por las actrices Emma Watson y Kristen Stewart, sus crushes de toda la vida. Aunque luego añadió a Harry Styles a la lista, al presentador le llamó la atención que haya nombrado a dos mujeres inicialmente. “Soy bisexual”, aclaró Merly sin problemas al ver la confusión de Gianotti.

“Lo descubrí a los 4 años, es que me gustó una chica del nido. En algún momento vi algo en televisión, cuando era chiquitita, y dije está bien, me gustan las mujeres. Pero luego ingresé a un colegio religioso y se jod*** todo. Ahí dije ‘no, no me gustan las mujeres’. Esto hasta sexto grado, que me gustó una chica de mi promoción. No se lo dije porque una vez la abracé y una miss me dijo ‘no vayan a creer que son lesbianas, ve a confesarte’”, relató la artista nacional.

Merly Morello, recordada por su papel de Lily en De Vuelta al Barrio, cumplió 18 años el 22 de enero. (Foto: Instagram)

Morello contó que las cosas cambiaron para bien cuando se trasladó a un colegio agnóstico, en donde conoció a varios amigos que le hicieron entender que no había nada de malo en ella. Ya más segura de sí misma, habló con su madre sobre su bisexualidad a los 14 años. No obstante, asegura que no hubo una confesión de por medio porque su progenitora ya se había dado cuenta.

“ Ella simplemente me dijo ‘oye, se nota que te llama la atención esa chica, ve a pedirle su número’. Y yo ‘¿qué?’. Me dijo que se notaba. Le pregunté si sabía y me dijo ‘por Dios’. Fue la cosa más simple de mi vida, no he tenido ese dilema mental. Actualmente nada, es muy normal”, manifestó.

Te puede interesar | Merly Morello confirma su bisexualidad: “Nunca he tenido problema en decirlo”

LA PRESIÓN MEDIÁTICA

Aunque aseguró nunca haber estado “dentro del clóset”, Merly Morello señaló que decidió hablar sobre su bisexualidad de manera pública recién en el 2019. Esto sucedió cuando una usuaria le preguntó si era bisexual, a lo que ella contestó con un simple “sí”. Ya este año, volvió a referirse sobre el tema en Tik Tok, sin imaginar que se volvería noticia nacional.

“Fue titular en prensa de redes sociales y me llamaban. Tuve una llamada incómoda con una entrevistadora, yo no sabía quién era. Me dice ‘Hola, soy tal de tal, he escuchado esto. ¿Es incómodo que hablen así de ti?, ¿es cierto?’. Y yo, en primer lugar, no sé por qué es tan relevante. Fue súper incómodo”, sostuvo.

Merly Morello cuenta con más de 3 millones de seguidores en TikTok, donde comparte su día a día. (Foto: Instagram)

Tras ello, se mostró indignada por la atención mediática que trajo consigo admitir su orientación sexual, la misma que sigue estando en el ojo público hasta la fecha. “A ti qué te importa con quién me beso o no, fin. Pero al parecer a la gente le pica el morbo, quiere encontrar una mínima cosa para criticar”, dijo.

“Hay personas que deciden abrirse a eso (hablar sobre su orientación sexual) y hay personas que se reprimen, y culpan a todos. Tenemos una mala impresión de lo que es el amor normal, que es lo que nos venden en libros y series, que sin alguien no podemos ser feliz. Las personas se gastan su vida buscando su media naranja, cuando uno es una naranja completa y quiere encontrar a otra igual de completa”, enfatizó.

Merly Morello supo que era bisexual a los 4 años, cuando se encontraba en el nido | VIDEO: Youtube. Créditos a Christopher Gianotti.