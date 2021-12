De Vuelta al Barrio: Mónica Sánchez, Paul Martín, Melania Urbina y más actores se despiden de la serie tras último capítulo

Diversos actores de De Vuelta al Barrio dijeron adiós tras la emisión del último capítulo de la serie. (Foto: Composición)

Tras permanecer por cuatro años al aire a través de la señal de América Televisión, este viernes 17 de diciembre se emitió el último capítulo de De Vuelta al Barrio, culminando así la historia de los personajes que vivieron en el barrio San José.

A través de sus redes sociales, los actores que dieron vida a personajes como Malena, Pichón, Ana, Pedrito, Lily, entre otros, dijeron adiós tras la emisión del último capítulo de la exitosa teleserie dirigida por Giorgio Aranda. Aquí te contamos quiénes fueron los artistas nacionales que se despidieron.

MÓNICA SÁNCHEZ

“Así termina esta historia. Con el amor realizado y la alegría en el barrio. Y así, con este manojo de emociones me despido también de esta intensa experiencia que ha sido De Vuelta al Barrio. Hemos sacado adelante esta serie contra viento y marea, con muchos obstáculos, incluida la pandemia y solo podemos estar orgullosos de haberlo logrado”, escribió Mónica Sánchez. Recordemos que en último episodio, Malena se terminó casando con Pichón tras sufrir un grave accidente y permanecer en estado de coma.

Actores de De Vuelta al Barrio se despiden de la serie. (Foto: Instagram)

PAUL MARTÍN

“Y colorín colorado, esta parejita se ha casado. Malena y Pichón”, fue el mensaje final del actor.

MELANIE URBINA

“Últimos momentos, últimos fotitos. Fue un placer ser tu mamá y un regalo verte crecer como actriz y mujer. ¡Vuela alto con ese talento hermoso, como tu corazón! Adiós Lili, adiós hijita querida. Te quiero”, expresó Urbina, quien interpretó a Ana, madre de Lily (Merly Morello).

FERNANDO LUQUE

“Adiós Alex. Gracias por la oportunidad de cerrar la historia del buen Alex! Toda una aventura de la que guardo muy gratos recuerdos. Muy bonito además reencontrarme con todo el equipo de De Vuelta al Barrio. ¡Bellos verlos a todos! ¡Gracias finalmente a todo el público que vio el último capítulo!”, escribió Lluque, quien interpretó a Alex Ganoza.

MERLY MORELLO

“Entre llantos y risas, me despido del proyecto que me ha acompañado estos últimos años (desde el 2017 WOW). Gracias por todo el apoyo que me han brindado estos años, realmente no tengo palabras para expresar todo lo que siento en estos momentos. Gracias Gigio Aranda y Estela por haberme dado la oportunidad de pertenecer a esta serie y por tanto cariño. Gracias a cada uno de mis compañeros por todo este largo viaje juntos y por enseñarme tanto, no solo profesionalmente, sino también sobre la vida. Mucho amor para todos. Te amo, Lily”, sostuvo la joven actriz en Instagram.

SAMUEL SUNDERLAND

“Después de 5 años se acaba la experiencia más importante de mi vida. Fueron años hermosos, llenos de momentos increíbles, momentos difíciles y experiencias muy locas. Lo que más me llevo de todo esto es la maravillosa gente que conocí. Desde el equipo de producción, el elenco y todas las personas que trabajaron incansablemente para que salga al aire un producto muy difícil de lograr pero hecho con mucho cariño para todos ustedes. Gracias a todas las personas que vieron la serie y en especial a los fans por todo su cariño, nada de esto habría sido posible sin ustedes. Adiós Pedrito. ¡Adiós barrio querido!”, escribió el recordado Pedrito.

MÓNICA TORRES

“¡Querida Pepa! Te conocí hace 5 años y hoy me toco despedirte, no sabes cuánto te voy a extrañar. Gracias Gigio Aranda por habérmela dado”, fue el mensaje en su post.

DANIELA OLAYA

“Las cosas pasan cuando deben pasar. Aprendí eso hace 1 año cuando estaba resignada a estudiar psicología y quizás nunca cumplir mi sueño de ser actriz. Cuando de pronto llegó el casting de De Vuelta al Barrio y me dieron un personaje. Alicia no solo me devolvió las ganas de esforzarme y enseñarle al mundo todo lo que iba aprendiendo, sino que me creó una confianza en mí misma que varios quisieron aplastar con los prejuicios sobre el mundo de la actuación. Estoy muy feliz y honrada de que mi primer trabajo televisivo haya sido en De Vuelta al Barrio”, detalló Olaya junto a imágenes del último episodio de De Vuelta al Barrio.

ERICK ELERA

“Quienes me conocen saben que odio las despedidas, solo diré: GRACIAS COJUUUUUS”, se despidió así Erick Elera. Recordemos que volveremos a ver a este actor en el icónico papel de Joel Gonzáles en la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio.

GABRIEL RONDÓN

“Llegó el momento de decirle adiós a los que para mí fueron 4 maravillosos años, llenos de aprendizajes, amor, amistad y sobre todo unión. No es fácil decirle adiós a mi segunda familia, duele mucho saber que el día lunes que viene ya no toca ir a grabar escenas divertidas y ocurrentes con este lindo elenco. Gracias a todos. Toca decirles adiós (o un hasta luego, quién sabe). Simón y yo nos vamos contentos, sabiendo que lo dejamos todo y que ese cariño que ustedes nos dieron fue a base de esfuerzo y mucho punche, gracias por todo”, mencionó Gabriel en su plataforma.

