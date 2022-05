Merly Morello sufrió acoso sexual en la época de De Vuelta al Barrio: “Decían que querían violarme”

La actriz peruana Merly Morello habló sobre el acoso sexual que sufrió años atrás. (Foto: Instagram/@merly_morello_oficial)

Con tan solo 13 años, Merly Morello le dio vida a la dulce Lily en la exitosa serie De Vuelta al Barrio, donde ganó gran popularidad debido a su romance con Pedrito, interpretado por Samuel Sunderland. Sin embargo, la inesperada fama también trajo consigo una serie de desagradables comentarios sobre su aspecto físico, los cuales la llevaron a llorar frente a cámaras para pedir que se detuvieran.

Ahora ya con 18 años y más segura de sí misma, la joven actriz presentó en “Preguntas picantes”, un segmento del canal de Youtube de Christopher Gianotti. Allí recordó todo lo que sufrió en el año 2017, cuando tuvo que soportar el acoso sexual por parte de un grupo de hombres, que no dejaban de hostigarla a través de redes sociales a pesar de ser una menor de edad.

“Tengo redes sociales desde que tengo 13 y desde allí tengo comentarios sobre mi cuerpo, sexualizándome. Es muy incómodo, he llorado muchas veces, me he sentido sucia porque la sociedad te enseña que tú eres la culpable, que tú eres la que atrae eso porque te vistes o te expresas así. Yo soy súper cariñosa con mis amigos, siempre me han dicho que era mi culpa, que yo me lo buscaba”, comentó.

Merly Morello, Alexia Barnechea y Samuel Sunderland en las grabaciones de De Vuelta al Barrio. (Foto: América TV)

Según dijo Morello, con el tiempo aprendió a no quedarse callada y a protestar cada vez que alguien la acosaba o la culpaba por ello. “Me han criticado mucho por eso. Me han dicho que como soy figura pública, debería aceptarlo porque yo decidí exponerme. ¿Cómo le dices eso a una niña de 14? ¿Por qué le expresas que ella es la culpable de que le esté sucediendo tanta mi*** en su vida?”, sostuvo.

Luego, Merly agregó: “Ya a los 16, 17 y 18 salí llorando, diciendo que estaba realmente harta de que me manden packs, fotos mías editadas o de que editen videos míos. O que me tomen fotos en la calle y me digan de la A hasta la Z, diciendo que buena estoy o lo mal que me veo. O que creen grupos y ahí salga cómo quieren violarme o cómo quieren secuestrarme ”.

ATAQUE DE PÁNICO

Después de leer estos comentarios en los grupos de Facebook, la joven actriz reveló haber sentido tanto miedo de ser atacada físicamente que sufrió un ataque de ansiedad en las instalaciones de América Televisión, donde asistía para las grabaciones de De Vuelta al Barrio.

“ Una vez estaba en el canal y me dio un ataque de pánico, de ansiedad, no quería volver a mi casa. Mis compañeros no entendían qué pasaba y yo tenía todo esto interno. Dios no quiera, el universo no quiera que un día todo eso se vuelva realidad. Eso me daba pánico, actualmente soy un poco más fuerte y puedo lidiar más”, comentó.

Acto seguido, aseguró que los usuarios que la siguen acosando en redes tienen problemas psicológicos que necesitan ser tratados. “Las personas que están malogradas no van al psicólogo, sino vamos los que queremos mejorar, crecer, sanar traumas y no tener miedo. Tienes que estar bien físicamente, pero la mente también tiene que ser protegida”, dijo.

Merly Morello sufrió acoso sexual en la época de De Vuelta al Barrio | VIDEO: Youtube. Créditos a Christopher Gianotti.

SEGUIR LEYENDO: