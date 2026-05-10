Perú Deportes

Esta será la primera baja de Alianza Lima para el partido contra Cienciano en el Cusco por la Liga 1 2026

La ausencia de este jugador por acumulación de tarjetas obliga a repensar la estrategia de los blanquiazules en un cruce que podría alterar el curso del Torneo Apertura en la Liga 1

Guardar
Google icon
Alianza Lima – Mateo Antoni – Cienciano – Perú – deportes – 11 mayo
La suspensión por acumulación de tarjetas deja a Alianza Lima sin uno de sus pilares defensivos cuando enfrente a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la Liga 1, complicando la estrategia de Pablo Guede (Alianza Lima)

La reciente igualdad conseguida por Alianza Lima frente a Sporting Cristal en Matute dejó secuelas para el equipo de La Victoria. Además del esfuerzo invertido para rescatar el empate, los dirigidos por Pablo Guede deberán afrontar una ausencia clave en la próxima fecha de la Liga 1.

El zaguero uruguayo Mateo Antoni, habitual titular en la defensa, no podrá ser parte del compromiso ante Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

PUBLICIDAD

Esta baja obliga al comando técnico a reorganizar su defensa para enfrentar a uno de los rivales directos en la pelea por el liderato del Torneo Apertura.

La amonestación que deja fuera a Antoni

Alianza Lima – Mateo Antoni – Cienciano – Perú – deportes – 11 mayo
Mateo Antoni quedó suspendido tras recibir su quinta tarjeta amarilla ante Sporting Cristal, obligando a Alianza Lima a modificar su defensa para visitar a Cienciano. (Alianza Lima)

Durante el enfrentamiento con Sporting Cristal, Mateo Antoni recibió la quinta amonestación de la temporada tras una falta sobre Juan Cruz González a los 16 minutos del primer tiempo. El árbitro Augusto Menéndez sancionó la infracción con tarjeta amarilla, lo que automáticamente inhabilita al central uruguayo para el siguiente partido, según el reglamento de la Liga 1 2026. Esta circunstancia representa la primera baja confirmada para Alianza Lima de cara a la visita a la ciudad del Cusco, donde se medirá con Cienciano en uno de los duelos más relevantes de la jornada.

PUBLICIDAD

Antoni, quien había sido reconvertido ocasionalmente al lateral derecho por decisión de Pablo Guede ante la suspensión previa de Luis Advíncula, mostró dificultades para adaptarse al puesto y fue condicionado desde temprano por la amonestación. Más allá del rendimiento individual en el último encuentro, el defensor se consolidó a lo largo del torneo como pieza fundamental del bloque defensivo, acompañando a Renzo Garcés en la zaga central.

La ausencia de Antoni supone un desafío para el cuerpo técnico, que deberá definir entre Cristian Carbajal y Josué Estrada para ocupar el lugar vacante. Ambos jugadores han alternado minutos durante la temporada, pero no cuentan con la regularidad del uruguayo, quien es considerado uno de los mejores centrales del certamen, de acuerdo con las estadísticas de la Liga 1.

El contexto del duelo ante Cienciano

Alianza Lima – Mateo Antoni – Cienciano – Perú – deportes – 11 mayo
El choque en el estadio Inca Garcilaso de la Vega enfrenta a los dos equipos más competitivos del Apertura, separados por apenas cuatro puntos en la tabla. (Cienciano)

El choque entre Cienciano y Alianza Lima adquiere relevancia por la posición que ambos equipos ocupan en la tabla del Torneo Apertura. El conjunto cusqueño fortaleció sus aspiraciones tras vencer a Atlético Grau en Piura por 2-1, resultado que le permitió escalar al segundo lugar con 29 puntos, situándose a solo cuatro unidades del líder, Alianza Lima, que suma 33. El encuentro está programado para el sábado 16 de mayo a las 17:45 horas (22:45 GMT) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, escenario que históricamente ha presentado dificultades para los equipos visitantes por la altitud y el fervor local.

Cienciano disputó 14 partidos esta campaña, con un saldo de 9 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Además, ha anotado 29 goles y recibido 17 en su arco. Por su parte, los dirigidos por Guede acumulan 10 triunfos, 3 igualdades y solo una derrota, con 25 goles a favor y 7 en contra, consolidándose como la defensa menos vulnerada del torneo.

La transmisión televisiva estará a cargo de la señal de L1 MAX para todo el territorio peruano, lo que ratifica el interés nacional en un compromiso que podría definir el rumbo del Apertura. La presión recae sobre los victorianos, que necesitan puntuar para mantener la distancia con su perseguidor más inmediato.

En la interna del club victoriano, la expectativa gira en torno a la recuperación anímica tras el empate frente a los ‘celestes’ y la necesidad de sumar en una plaza compleja. El duelo ante Cienciano marcará el inicio de una seguidilla de partidos determinantes, donde la rotación y el fondo de armario serán claves para sostener el rendimiento competitivo.

Temas Relacionados

Alianza LimaMateo AntoniCiencianoperu–deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, domingo 10 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Este día se desarrollarán varios encuentros en el ámbito local e internacional, con duelos electrizantes y la participación de jugadores peruanos en el exterior

Partidos de hoy, domingo 10 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

“Universitario con Jorge Araujo juega a lo mismo que con Javier Rabanal”, la ácida crítica de Giancarlo Granda por el presente de la ‘U’

El periodista deportivo habló de la delicada actualidad del club ‘crema’ en la Liga 1 y Copa Libertadores, cuestionando la labor del ‘Coco’ y a Jairo Concha

“Universitario con Jorge Araujo juega a lo mismo que con Javier Rabanal”, la ácida crítica de Giancarlo Granda por el presente de la ‘U’

Directiva de San Martín respondió a Cenaida Uribe tras cuestionar su poder económico: “Mi plantilla vale menos que la de Alianza Lima”

Yudy Balcázar respondió de manera directa a la jefa del club ‘íntimo’ y ofreció precisiones sobre la polémica en torno al supuesto cheque en blanco mencionado en las recientes negociaciones

Directiva de San Martín respondió a Cenaida Uribe tras cuestionar su poder económico: “Mi plantilla vale menos que la de Alianza Lima”

Directiva de San Martín habló sobre la salida de Flavia Montes a Alianza Lima: “Las que se quieren quedar, matan por el club”

Yudy Balcazar se pronunció sobre la posible llegada de Aixa Vigil a Universitario para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

Directiva de San Martín habló sobre la salida de Flavia Montes a Alianza Lima: “Las que se quieren quedar, matan por el club”

Horario de Real Madrid vs Barcelona en Perú HOY: clásico en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

Los ‘azulgranas’ están ante la gran posibilidad de levantar el título de la Primera División de España frente a su rival de toda la vida que, viene de protagonizar un escándalo mundial dentro de su plantilla. Conoce los horarios

Horario de Real Madrid vs Barcelona en Perú HOY: clásico en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cancillería gestiona evacuación de 405 estudiantes y profesores peruanos varados en Bolivia por protestas sociales

Cancillería gestiona evacuación de 405 estudiantes y profesores peruanos varados en Bolivia por protestas sociales

José Domingo Pérez estaría dispuesto a ser ministro de Justicia “si es la voluntad del pueblo darle la confianza a Roberto Sánchez”

Keiko Fujimori y su mensaje por el Día de la Madre: “Ser mamá es ser organizada, atendemos a la pareja. Yo me liberé de eso felizmente”

ONPE al 99.549% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

Roberto Sánchez afirma que su “hoja de ruta” incluirá a pueblos originarios y rechazó un supuesto “golpe militar”

ENTRETENIMIENTO

Día de la Madre: Ethel Pozo, Alejandra Baigorria, Rodrigo González y más dedican emotivos mensajes

Día de la Madre: Ethel Pozo, Alejandra Baigorria, Rodrigo González y más dedican emotivos mensajes

Tula Rodríguez reflexiona en su primer Día de la Madre sin su hija: “Nuestro amor siempre encuentra la forma de sentirse cerca”

Magdyel Ugaz y la lección de fortaleza de su madre, quien estudia una carrera a los 68 años: “Su energía y resiliencia me inspiran”

Error en La Granja VIP: muestran a Pamela López como eliminada y usuarios reaccionan ante posible adelanto de la próxima salida

Rocío Miranda cuenta cómo vive la maternidad junto a su hijo autista: “Yo soñaba con oír a mi hijo llamarme ‘mamá’”

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 10 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 10 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

“Universitario con Jorge Araujo juega a lo mismo que con Javier Rabanal”, la ácida crítica de Giancarlo Granda por el presente de la ‘U’

Directiva de San Martín respondió a Cenaida Uribe tras cuestionar su poder económico: “Mi plantilla vale menos que la de Alianza Lima”

Directiva de San Martín habló sobre la salida de Flavia Montes a Alianza Lima: “Las que se quieren quedar, matan por el club”

Horario de Real Madrid vs Barcelona en Perú HOY: clásico en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026