Esta será la primera baja de Alianza Lima para el partido contra Cienciano en el Cusco por la Liga 1 2026

La suspensión por acumulación de tarjetas deja a Alianza Lima sin uno de sus pilares defensivos cuando enfrente a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la Liga 1, complicando la estrategia de Pablo Guede (Alianza Lima)

La reciente igualdad conseguida por Alianza Lima frente a Sporting Cristal en Matute dejó secuelas para el equipo de La Victoria. Además del esfuerzo invertido para rescatar el empate, los dirigidos por Pablo Guede deberán afrontar una ausencia clave en la próxima fecha de la Liga 1.

El zaguero uruguayo Mateo Antoni, habitual titular en la defensa, no podrá ser parte del compromiso ante Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

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Esta baja obliga al comando técnico a reorganizar su defensa para enfrentar a uno de los rivales directos en la pelea por el liderato del Torneo Apertura.

La amonestación que deja fuera a Antoni

Mateo Antoni quedó suspendido tras recibir su quinta tarjeta amarilla ante Sporting Cristal, obligando a Alianza Lima a modificar su defensa para visitar a Cienciano. (Alianza Lima)

Durante el enfrentamiento con Sporting Cristal, Mateo Antoni recibió la quinta amonestación de la temporada tras una falta sobre Juan Cruz González a los 16 minutos del primer tiempo. El árbitro Augusto Menéndez sancionó la infracción con tarjeta amarilla, lo que automáticamente inhabilita al central uruguayo para el siguiente partido, según el reglamento de la Liga 1 2026. Esta circunstancia representa la primera baja confirmada para Alianza Lima de cara a la visita a la ciudad del Cusco, donde se medirá con Cienciano en uno de los duelos más relevantes de la jornada.

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Antoni, quien había sido reconvertido ocasionalmente al lateral derecho por decisión de Pablo Guede ante la suspensión previa de Luis Advíncula, mostró dificultades para adaptarse al puesto y fue condicionado desde temprano por la amonestación. Más allá del rendimiento individual en el último encuentro, el defensor se consolidó a lo largo del torneo como pieza fundamental del bloque defensivo, acompañando a Renzo Garcés en la zaga central.

La ausencia de Antoni supone un desafío para el cuerpo técnico, que deberá definir entre Cristian Carbajal y Josué Estrada para ocupar el lugar vacante. Ambos jugadores han alternado minutos durante la temporada, pero no cuentan con la regularidad del uruguayo, quien es considerado uno de los mejores centrales del certamen, de acuerdo con las estadísticas de la Liga 1.

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El contexto del duelo ante Cienciano

El choque en el estadio Inca Garcilaso de la Vega enfrenta a los dos equipos más competitivos del Apertura, separados por apenas cuatro puntos en la tabla. (Cienciano)

El choque entre Cienciano y Alianza Lima adquiere relevancia por la posición que ambos equipos ocupan en la tabla del Torneo Apertura. El conjunto cusqueño fortaleció sus aspiraciones tras vencer a Atlético Grau en Piura por 2-1, resultado que le permitió escalar al segundo lugar con 29 puntos, situándose a solo cuatro unidades del líder, Alianza Lima, que suma 33. El encuentro está programado para el sábado 16 de mayo a las 17:45 horas (22:45 GMT) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, escenario que históricamente ha presentado dificultades para los equipos visitantes por la altitud y el fervor local.

Cienciano disputó 14 partidos esta campaña, con un saldo de 9 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Además, ha anotado 29 goles y recibido 17 en su arco. Por su parte, los dirigidos por Guede acumulan 10 triunfos, 3 igualdades y solo una derrota, con 25 goles a favor y 7 en contra, consolidándose como la defensa menos vulnerada del torneo.

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La transmisión televisiva estará a cargo de la señal de L1 MAX para todo el territorio peruano, lo que ratifica el interés nacional en un compromiso que podría definir el rumbo del Apertura. La presión recae sobre los victorianos, que necesitan puntuar para mantener la distancia con su perseguidor más inmediato.

En la interna del club victoriano, la expectativa gira en torno a la recuperación anímica tras el empate frente a los ‘celestes’ y la necesidad de sumar en una plaza compleja. El duelo ante Cienciano marcará el inicio de una seguidilla de partidos determinantes, donde la rotación y el fondo de armario serán claves para sostener el rendimiento competitivo.

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