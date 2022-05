Carla Barzotti se distancia de Xoana González en OnlyFans: “Jamás haría pornografía”

La modelo peruana Carla Barzotti anuncia que no subirá contenido explícito a OnlyFans, a diferencia de la argentina Xoana González. (Fotos: Instagram/@carlabarzotti)

Carla Barzotti, de ahora 51 años de edad, ha decidido explorar su lado más sensual en su nueva cuenta de OnlyFans, plataforma donde Xoana González, Fátima Segovia y Romina Gachoy han hecho grandes ganancias con un poco de creatividad y toneladas de erotismo. Sin embargo, la recordada modelo de los noventa ha dejado en claro a sus suscriptores que ella no hará contenido pornográfico, a diferencia de sus colegas.

En conversación con Magaly Medina, la actriz peruana confesó que creó su cuenta en OnlyFans porque hace poco un video en paños menores suyo se viralizó en redes sociales. Posteriormente, su hijo de 23 años la animó a dar el primer paso. “Mi hijo me dijo que haga mi OnlyFans, él es como yo, un espíritu libre, para nada prejuicioso. Vivimos una sociedad machista”, sostuvo en el programa de espectáculos.

Acto seguido, Barzotti anunció que no le seguirá los pasos a Xoana González y Fátima Segovia, ya que no piensa subir contenido explícito a la popular página. “Cada quien hace lo que quiere con su cuerpo, yo no juzgo a nadie. Pero jamás haría pornografía, definitivamente. El sexo es algo íntimo con tu pareja, con amor. Eso lo llevas en el ADN, yo soy modelo, actriz, yo voy por ese lado” .

Carla Barzotti es la nueva estrella peruana que se suma a la fiebre de OnlyFans. (Foto: Instagram/@carlabarzotti)

PROPUESTAS INDECENTES

La cuenta de OnlyFans de Carla Barzotti ha tenido una buena acogida. Es por ello que la modelo ha decidido aumentar el precio de su suscripción. Si antes costaba 20 dólares, ahora tiene un valor de 25 dólares. Según dijo, esto lo hizo porque “OnlyFans se queda con el 20% del dinero. No solamente de los suscriptores. Si te dan propina por una foto que subes, también se quedan con el 20% de eso. Te lo quitan de todo”.

No obstante, Barzotti aclaró que el incremento de los precios no ha afectado a la cantidad de suscriptores que tiene. Es más, asegura que varios de ellos le han propuesto “locas” a través de la plataforma y de sus redes sociales. “La gente se desubica. Me han hecho propuestas como llevarme a Costa Rica con todo pagado, o pagarme por mi tiempo. Yo he aclarado que no soy dama de compañía ”, sostuvo.

Sus declaraciones llamaron la atención de la ‘Urraca’, quien le aseguró que hay varias chicas del espectáculo nacional que les encanta viajar gratis. Sobre esto, Carla Barzotti agregó: “Ahora ya sabes por qué es… Por ahí te contactan y te ofrecen todo pagado. Costa Rica, hotel, bolsa de viaje, mi tiempo, todo eso pagado. A cambio de invitarme un fin de semana. Cuando pasa eso, por supuesto digo que no”.

Carla Barzotti, actriz peruana de 51 años, asegura que no subirá contenido explícito en OnlyFans | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

NIEGA USAR RETOQUES DIGITALES

La noche del viernes 6 de mayo, el programa de Magaly Medina especuló que Carla Barzotti estaría usando Photoshop para acentuar sus curvas en las fotos que sube a OnlyFans. Incluso, se suscribieron a la plataforma para dar fe de lo dicho.

“¿Han visto la cintura que tiene allí? Esa cintura no la tiene nadie, ni personas como yo que tenemos cintura pequeñita. Esa es operación de Photoshop, qué bárbaro. ¿10 centímetros de cintura? La última vez que la vimos, no estaba así. Harto filtro”, comentó la ‘Urraca’.

No pasó mucho tiempo para que la actriz peruana decidiera responderle a través de sus redes sociales. “Aquí, mi cintura”, escribió en Instagram en clara respuesta a la conductora de ATV. Poco después, cuando ambas figuras se vieron las caras en Magaly TV La Firme, ambos limaron asperezas.