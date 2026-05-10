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“Universitario con Jorge Araujo juega a lo mismo que con Javier Rabanal”, la ácida crítica de Giancarlo Granda por el presente de la ‘U’

El periodista deportivo habló de la delicada actualidad del club ‘crema’ en la Liga 1 y Copa Libertadores, cuestionando la labor del ‘Coco’ y a Jairo Concha

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Jaime Valderrama y Giancarlo Granda entran en un acalorado debate sobre la situación de Universitario de Deportes. ¿Tiene la culpa el técnico Araujo por no saber leer los partidos o el problema viene desde la directiva y los jugadores? - Radio Nacional

El presente de Universitario de Deportes ha encendido las alarmas entre sus hinchas y referentes tras una serie de resultados adversos tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. El equipo ‘crema’ suma cuatro derrotas en siete partidos, una seguidilla que ha disparado las críticas no solo contra la directiva por la conformación del plantel, sino que también provocó la salida de figuras como Álvaro Barco y Javier Rabanal. En este escenario, el interinato de Jorge Araujo no ha conseguido revertir la situación ni convencer a la hinchada, generando cuestionamientos sobre su continuidad.

Giancarlo Granda se sumó al coro de voces que exigen un cambio profundo en la gestión y en la cancha. “(Jorge Araujo) tú tienes que implantar tu estilo propio. A mí lo que me cuesta y lo que me enoja de Araujo es que no he visto su mano”, remarcó en el programa deportivo de Radio Nacional.

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¿En dónde está la mano de Araujo si juegan lo mismo que con Rabanal? ¿Dónde están los extranjeros? Con Rabanal no jugaba un solo extranjero. ¿Alzugaray está para ser suplente en la ‘U’? No pues, tiene que jugar", expresó, poniendo como ejemplo la situación de Lisandro Alzugaray, quien ha tenido poca participación pese a las necesidades ofensivas del equipo.

El comunicador también fue crítico con el rendimiento de fichajes como Williams Riveros, de quien sostuvo: “No tiene una ‘saladera’, juega mal. Su arranque del torneo no ha sido bueno”.

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Jorge Araujo pidió hacer autocrítica en Universitario tras derrota ante Alianza Atlético, pero advirtió. - captura: INKA DIGITAL TV
Jorge Araujo no ha conseguido levantar a Universitario en Liga 1 ni Copa Libertadores. - captura: INKA DIGITAL TV

La derrota ante Coquimbo Unido en Chile fue otro punto de inflexión en la evaluación de Giancarlo Granda. “El gol de la ‘U’ fue una casualidad, no una causalidad. Si estás ganando el partido 1-0, mete a Jesús Castillo en el medio y ponte a marcar. A la ‘U’ lo pasaron por arriba en el segundo tiempo y el técnico veía cómo lo peloteaban y no hacía cambios, eso sí es de Araujo”, sentenció.

En cuanto a la conformación del plantel, el ‘Flaco’ no ahorró críticas a la dirigencia, señalando una política de apuestas y poca inversión real. “En Universitario armaron un plantel con apuestas, no invirtieron nada y el día de hoy se ve porque cuando necesitabas que la ‘U’ te empate el partido porque se estaba quedando fuera de la Copa, tu ‘9′, que es Gassama, andaba sentadito en el banco. ¿Meter a Alzugaray los últimos 10 minutos? Es de Araujo. Pérez Guedes juega mal hace 10 partidos. ¿Para qué lo han traído a Bryan Reyna? ¿Inga qué juega? ¿bochas?“, cuestionó.

Para Granda, la crisis de Universitario es multifactorial y la responsabilidad debe repartirse entre los distintos estamentos del club. “La repartición de las responsabilidades es 40% la directiva, 40% los jugadores y 20% Araujo. Así se divide, hasta 50% y 30% directivo y jugadores... Ahora, el que para el equipo es Araujo y tiene un mes, no es tenga dos días”, precisó.

El cuadro peruano arrancó ganando, pero no pudo sostener el resultado y terminó cayendo 2-1 - Crédito: Conmebol.

El comunicador también restó valor a los triunfos recientes, calificándolos de engañosos por circunstancias favorables que no reflejan una verdadera mejoría. “¿Dos victorias engañosas? Coincido, porque a Juan Pablo II le expulsaron un jugador a los dos minutos. Y hay jugadores de la ‘U’ que solo pueden jugar de locales", afirmó.

Giancarlo Granda sobre la ausencia de ‘cracks’ en Universitario y crítica a Jairo Concha

El análisis de Giancarlo Granda se detuvo en la falta de futbolistas diferenciales en el plantel. “¿Quién es un ‘crack en la ‘U’? La ‘U’ no tiene jugadores de jerarquía, solo tiene buenos jugadores. El único que tenía se fue, que fue Ureña, y no lo reemplazaron. Después tiene jugadores que viven del recuerdo y que, por un buen partido, los ensalzan“, sostuvo.

El periodista dedicó especial atención a Jairo Concha, a quien la hinchada considera llamado a liderar el equipo en el campo. “Jairo Concha tiene que ser el conductor de la ‘U’, que tiene que ponerle la suela a la pelota cuando las papas queman, no lo hace. La gente de la ‘U’ lo sobrevalora. El gol contra River se lo ‘comió’ Armani. Jairo, no te tienen que dejar patear contra Ayacucho FC, Binacional o Melgar, acá es cuando tienen que dejar patear. Y cuando Concha no aparece en la ‘U’, nadie la agarra”, sostuvo.

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