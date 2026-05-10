Cancillería gestiona evacuación de 405 estudiantes y profesores peruanos varados en Bolivia por protestas sociales

Perú formaliza evacuación de su personal en el extranjero ante escenarios de guerra

La crisis por los bloqueos de rutas en Bolivia ha dejado a más de 400 peruanos varados, incluidas delegaciones de 207 estudiantes de instituciones educativas de las regiones Cusco, Arequipa y Puno, quienes enfrentan desabastecimiento, dificultades para comunicarse con sus familias y se encuentran a la espera de acciones oficiales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que las gestiones para su evacuación siguen pendientes, recalcando la falta de rutas transitables para el retorno al Perú. Según el comunicado oficial de Cancillería del 10 de mayo de 2026, el Consulado General en La Paz realiza el seguimiento de los afectados y ha reconocido oficialmente un universo de 405 personas dentro de los reportados, mientras que se evalúa una posible evacuación coordinada desde La Paz y Oruro hacia Juliaca en coordinación con el Ministerio de Defensa (Mindef); hasta el momento, las autoridades no han detallado plazos ni condiciones para este operativo.

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De acuerdo con información difundida por Exitosa, los bloqueos impiden que al menos 107 familias cusqueñas celebren el Día de la Madre con sus hijos. Peter Ardiles, presidente de APAFA del Colegio Nacional de Ciencias de Cusco, explicó que la prolongación e intensificación de las protestas sorprendió a los organizadores y dejó a los estudiantes en condiciones cada vez más precarias: “Esta noche han consumido gaseosa con pan más de 47 alumnos y en el día también parece que eso mismo han consumido”.

Una delegación de estudiantes de colegios de Cusco se encuentra varada en Bolivia debido a un paro de transportistas. Los jóvenes, que viajaban a Potosí, piden la intervención urgente de las autoridades y del consulado peruano para poder regresar a casa. | Exitosa

Bloqueados en varias ciudades bolivianas, los escolares han debido suspender toda actividad académica y deportiva prevista. El bloqueo afectó directamente a delegaciones de tres colegios, precisó Ardiles: “Tengo referencia de ambos directores, yo conversé ayer con la directora de Independencia y ellos han ido con 80 delegaciones, y Puno, San Carlos, la directora me ha indicado que son ellos 120. Aproximadamente”. Según el recuento de APAFA, el número de escolares peruanos desplazados oscila entre doscientos sesenta y cuatrocientos escolares solo en Potosí, sin contar a padres y docentes.

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La tensión principal radica en la insuficiencia de asistencia concreta para el contingente atrapado, que, por falta de alojamiento, ha dormido en autobuses o refugios improvisados, compartiendo comida racionada. Relatos de estudiantes recogidos por Exitosa reflejan el impacto emocional: “Vivíamos con la desesperación de qué puede pasar, si vamos a lograr pasar, si los recursos nos van a alcanzar, porque tenemos una cantidad muy grande”.

El desabastecimiento y la falta de respuesta agravan la situación de peruanos varados

La carencia de alimentos se suma al aislamiento por la interrupción de comunicaciones. Ardiles denunció la imposibilidad de comunicarse con el comisionado de APAFA y la falta de respuesta de las autoridades municipales, a pesar de haber enviado comunicaciones escritas.

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Escolares peruanos varados intentan cruzar la frontera en medio de un paro nacional en Bolivia, afectando tránsito y movilidad. (Infobae)

La solicitud de los padres es directa y apela a precedentes oficiales: “Para un delincuente se le pone un charter de Lima a Río de Janeiro. ¿Por qué no podemos poner un charter para nuestros estudiantes que están botados en La Paz y otros estudiantes peruanos de Arequipa, de Puno, que también están padeciendo en este momento, sin alimentación, sin hospedaje, allá en la ciudad de Potosí?”, reclamó Ardiles a Exitosa.

En paralelo a las gestiones diplomáticas, el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene habilitadas las líneas de emergencia para comunicarse desde Bolivia. “El número de teléfono de emergencia (+591) 70164657 y el correo electrónico consulperu-lapaz@rree.gob.pe permanecen activos las 24 horas”, indica el comunicado oficial.

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El balance temporal de la APAFA cifra a los afectados en más de ochocientos peruanos, incluidos docentes y padres de familia, todos a la espera de un corredor humanitario que les permita retornar al país y reencontrarse con sus familias.