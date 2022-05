Marisol Pérez Tello denunció ante la Fiscalía firma falsa de Josimar: “Esto es ilegal”

Josimar podría afrontar denuncia penal por falsificación de firma. (Foto: Instagram y captura de ATV)

Josimar podría estar en problemas. Marisol Pérez Tello se presentó en el programa Magaly Tv: La firme para hablar sobre el documento que fue falsificado para intentar sacar del país a la hija mayor de Josimar. La excongresista señaló que su notaria fue utilizada para tal acto y no se quedaría de brazos cruzados.

Ella al enterarse de este tema, no dudó en salir al frente para contar su versión de los hechos, pues no podía creer que el nombre de su notaria se haya visto manchado. La exparlamentaria señaló que se cometió un delito y que no iba parar hasta que se castigue a los responsables.

“ Esto es un delito y punto, no hay más vuelta que darle al tema (…) Esto se llama falsedad ideológica en documentos públicos ”, manifestó en declaraciones a Magaly Medina.

De acuerdo a la también exministra, el cantante de salsa recurrió a una persona que trabajaba en su notaria para consultarle sobre los documentos que necesitaba para sacar a su hija del país. Luego de saber el procedimiento que tenía que hacer, aprovechó la amistad que tenía con este trabajador para falsificar su firma.

“ Los documentos se validan con los documentos que te traen, entonces si ves la huella digital, vez la firma (…) Lamentablemente, para mí, yo he sido víctima de un hecho delictivo ”, expresó.

Asimismo, Marisol Pérez Tello lamentó que su notaría haya sido sorprendida por Josimar y un tal Harry, quien sería el representante del salsero en el Perú. “ Que asuma responsabilidad Josimar, Harry y la madre (…) Yo voy a ir hasta el final ”, enfatizó.

De otro lado, la excongresista señaló que la sanción por este delito puede llegar a ser la cárcel, por lo que le pidió a los involucrados que se sometan ante la justicia. “Primero que esto es ilegal, segundo que esto es delito y tercero que esto es cárcel, que las personas tienen que asumir la responsabilidad”, enfatizó.

TRABAJADOR FUE DESPEDIDO

Luego de relatar cómo pasaron las cosas, Marisol Pérez afirmó que el motorizado fue despedido y añadió que le da mucha pena porque “la cuerda se rompe por el lado más débil” y en este caso fue su trabajador, quien ayudó al salsero.

La excongresista pidió a fiscalía que hagan las investigaciones, ya que se usó su notaría para realizar esta acción fraudulenta y por el momento el motorizado se encuentra con una denuncia penal al igual que el supuesto manager de Josimar.

