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Día de la Madre: Ethel Pozo, Alejandra Baigorria, Rodrigo González y más dedican emotivos mensajes

La farándula peruana no dejó pasar esta fecha especial e hicieron conocer sus buenos deseos a través de las redes sociales

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Día de la Madre: Ethel Pozo, Alejandra Baigorria, Rodrigo González y más dedican emotivos mensajes
Día de la Madre: Ethel Pozo, Alejandra Baigorria, Rodrigo González y más dedican emotivos mensajes
El Día de la Madre despierta emociones en cada hogar. Este año, figuras como Ethel Pozo, Alejandra Baigorria y Rodrigo González aprovecharon sus redes sociales para compartir mensajes emotivos dedicados a sus madres y a quienes cumplen ese rol.

Las publicaciones se llenaron de agradecimientos, recuerdos y palabras de admiración. Ethel Pozo compartió una foto junto a su madre, resaltando el amor incondicional que las une. Alejandra Baigorria eligió una dedicatoria especial, recordando momentos de la infancia y el ejemplo de fortaleza que recibió.

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Rodrigo González, conocido por su estilo directo, optó por una reflexión sobre el valor de la familia y la importancia de celebrar a quienes acompañan cada paso. Otros personajes del espectáculo también sumaron mensajes, creando un ambiente de celebración en el mundo digital.

El Día de la Madre no solo es una fecha, sino una oportunidad para reconocer el esfuerzo y la dedicación de todas las madres. Los mensajes de los famosos se convierten en un homenaje público y una invitación a expresar gratitud.

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Hugo García

El exchico reality que se convertirá en padre este año, le dedicó unas palabras a Isabella Ladera, su pareja venezolana. “Gracias por darme una razón más grande que la vida misma. Feliz día de la madre. te amo”, escribió. Como se recuerda, ambos revelaron que tendrán un niño

Hugo García y su mensaje a Isabella Ladera por el Día de la Madre
Hugo García y su mensaje a Isabella Ladera por el Día de la Madre

Ethel Pozo

La conductora de ‘La Granja VIP’ escribió un extenso mensaje para su madre y su suegra destacando su labor en casa. "Feliz día de la Madre para todas las que conocemos este amor infinito. A mi madre, feliz día reina!!! Gracias por darme la vida, porque esa decisión no fue fácil a los 17 años pero la tomaste, eres una Mamá guerrera Te amo".

Ethel Pozo y su mensaje a Gisela Valcárcel por el Día de la Madre
Ethel Pozo y su mensaje a Gisela Valcárcel por el Día de la Madre

Rodrigo González

El popular ‘Peluchín’ compartió una fotografía junto a su madre en el set de su programa ‘Amor y Fuego’ y le dedicó unas palabras. En su discurso resaltó la complicidad que tienen ambos.

“Te adoro más que a nadie en este mundo y agradezco todos los días de mi vida que seas mi madre y mejor amiga. Tu fortaleza me llena de orgullo. ¡Feliz Día!“, dijo.

Rodrigo González y su mensaje por el Día de la Madre
Rodrigo González y su mensaje por el Día de la Madre

Alejandra Baigorria

La empresaria textil nuevamente tuvo un viaje al extranjero como parte de su trabajo. Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para saludar a su madre. En un collage de fotos, Alejandra expresó su amor por su progenitora y destacó su conexión pese a momentos complicados. Cabe recordar que uno de los sueños más grandes de Alejandra Baigorria es convertirse en madre, razón por la que decidió congelar sus óvulos.

El saludo de Alejandra Baigorria a su madre por su día.
El saludo de Alejandra Baigorria a su madre por su día.

Anthony Aranda

El profesor de baile sorprendió a su esposa Melissa Paredes por su día. Junto a un ramo de rosas, unos regalos y la presencia de su hija, la conductora de televisión inició esta fecha especial. Aunque ambos no tienen un hijo juntos, el bailarín destaca su labor con la hija que tiene con Rodrigo Cuba.

“Feliz Día para el amor de mi vida. estoy súper orgulloso de la maravillosa madre que eres :) me quito el sombrero al ver siempre que das todo por la princesa y siempre estás ahí para ella , gracias por ser siempre la guía para nuestra familia te amamos mucho y nos encargaremos que hoy pases un día hermoso FELIZ DÍA MI ESPOSA BELLA”, escribió en su post de Instagram.

Melissa Paredes recibió sorpresas por el día de la madre
Melissa Paredes recibió sorpresas por el día de la madre

Brunella Horna

La exconductora de televisión se encuentra alejada de las redes sociales, sin embargo, su esposo Richard Acuña le dedicó un post por este día. “Feliz día de la madre esposa bella. Quiero agradecerte por ser una mamá llena de amor, paciencia y fortaleza. Verte cuidar y amar a nuestro hijo es una de las cosas que más admiro de ti. Te amo”, dijo.

El saludo de Richard Acuña a Brunella Horna por el Día de la Madre
El saludo de Richard Acuña a Brunella Horna por el Día de la Madre

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