Reniec: más de 8.3 millones de inscripciones de nacimiento entre 2005 y 2026

Reniec registró más de 763 mil inscripciones y emisiones de actas de nacimiento hasta el 30 de abril de 2026

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó este domingo, en el marco del Día de la Madre, que más de 763 mil inscripciones y emisiones de actas de nacimiento se realizaron hasta el último 30 de abril, una cifra que ampliamente los registros de matrimonios y defunciones en el mismo periodo.

La entidad destacó la importancia de garantizar la identidad para los recién nacidos a través del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que les permite acceder a servicios de salud, educación y ejercer sus derechos en el país.

PUBLICIDAD

Según Reniec, del total de trámites efectuados, 145.842 correspondieron a inscripciones y 617.656 a emisiones de actas de nacimiento. En comparación, los trámites de matrimonio y defunción alcanzaron 163.619 y 175.716 respectivamente.

De acuerdo con el reporte, el 69,2% de los trámites correspondió a nacimientos, mientras que las actas de matrimonio representaron el 14,8% y las de defunción el 15,9% del total acumulado hasta la fecha mencionada.

PUBLICIDAD

Entre 2005 y 2026, se realizaron más de 8,3 millones de inscripciones de nacimiento en oficinas principales y auxiliares del país

La entidad detalló además que, entre 2005 y 2026, se registraron 8.322.559 inscripciones de actas de nacimiento en las Oficinas Registrales (OR), Oficinas de Registro y Estado Civil (OREC) afiliadas y Oficinas Registrales Auxiliares (ORA).

De ese total, 5.398.108 inscripciones se realizaron en OR y OREC afiliadas, mientras que 2.924.451 en las ORA. El 70,3% de esas inscripciones corresponde a nacimientos, frente a un 9,4% de matrimonios y un 20,3% de defunciones.

PUBLICIDAD

La labor de identificación de Reniec incluye la presencia de Oficinas Registrales Auxiliares (ORA) en 173 hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y del Seguro Social de Salud (EsSalud), así como registros itinerantes. Estas acciones buscan brindar facilidades a los padres de familia durante la llegada de sus hijos, permitiendo la inscripción inmediata sin que deban trasladarse a otras dependencias.

El 69,2% de los trámites en 2026 correspondió a nacimientos, mientras que el 14,8% fueron matrimonios y el 15,9% defunciones

Reniec también resaltó que muchas familias peruanas eligen nombres inspirados en la figura materna al momento de inscribir a sus hijos. De acuerdo con las cifras oficiales, 276 personas llevan el nombre “Nona”, 45 “Ma”, 32 “Madre”, 18 “Maternidad”, 14 “Mamita”, 10 “Mami”, dos “Madrecita”, además de una “Materno” y otra “Mamacha”.

PUBLICIDAD

Quienes deseen conocer los establecimientos donde funcionan las Oficinas Registrales Auxiliares y los lugares de intervenciones itinerantes pueden consultar la información actualizada en el portal oficial.