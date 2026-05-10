Perú

Feminicidio de cosmiatra: ofrecen S/50 mil y suman a su expareja a la lista de los más buscados tras quemarla viva

Según informó la directora del Programa Warmi Ñan, Patricia Garrido, el monto asignado de recompensa busca incentivar a la ciudadanía a colaborar con la justicia

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La muerte de una joven cosmiatra de 32 años a manos de su expareja, Luis André Flores Julca, desencadenó su búsqueda. El Ministerio del Interior incluyó al presunto feminicida en la lista de los más buscados y anunció una recompensa de 50 mil soles para quien aporte información que lleve a su captura. Además, se solicitó la activación de la alerta roja de Interpol para su búsqueda internacional.

Según informó la directora del Programa Warmi Ñan, Patricia Garrido, el monto asignado de recompensa busca incentivar a la ciudadanía a colaborar con la justicia.

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“El monto que se ha asignado de recompensa para quien dé información que permita la ubicación es de cincuenta mil soles. Ahora le pedimos a la sociedad, a la comunidad, que si tienen una información, se comuniquen al número consignado”, declaró Garrido.

Tras el fallecimiento de Yanet Urbano, la familia solicita que Luis Andrés Flores Julca sea incluido en la lista de los más buscados y que se ofrezca recompensa por datos que permitan su detención.
Tras el fallecimiento de Yanet Urbano, la familia solicita que Luis Andrés Flores Julca sea incluido en la lista de los más buscados y que se ofrezca recompensa por datos que permitan su detención.| Difusión

La línea gratuita 0800-40-007 está habilitada para recibir denuncias anónimas que ayuden a ubicar al acusado, quien, según la familia de la víctima, habría escapado a Argentina tras el crimen. Flores Julca es buscado por el feminicidio de su expareja, quien murió después de permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Loayza. La joven ingresó al hospital con graves heridas de arma blanca y quemaduras de tercer grado en gran parte del cuerpo.

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El caso generó conmoción y presión social, ya que la víctima luchó por su vida durante semanas antes de fallecer, mientras el presunto agresor permanece prófugo a pesar de las alertas nacionales e internacionales.

La cosmiatra de 32 años lucha por su vida luego de un ataque presuntamente cometido por su expareja, quien sigue prófugo. Sus familiares señalan que el Ministerio de la Mujer no brindó la asistencia jurídica prometida. Latina Noticias
La cosmiatra de 32 años lucha por su vida luego de un ataque presuntamente cometido por su expareja, quien sigue prófugo. Sus familiares señalan que el Ministerio de la Mujer no brindó la asistencia jurídica prometida. Latina Noticias

Casos de feminicidio

En paralelo, la Corte de Lima Este dictó nueve meses de prisión preventiva contra Alberto Alexander Mina Quispe, quien es investigado por tentativa de feminicidio contra su expareja. El ataque ocurrió en el estacionamiento de un hotel en El Agustino. Durante la audiencia judicial, el detenido, que trabajaba como fotógrafo del área de imagen de la municipalidad local, aseguró que no intentará evadir la justicia y expresó su deseo de seguir trabajando para mantener a su hijo. Tras conocerse los hechos, la municipalidad de El Agustino cesó su vínculo laboral con el acusado.

Mientras la joven continúa internada en cuidados intensivos, sus allegados reclaman a las autoridades y al Ministerio de la Mujer por la ausencia de respaldo en el proceso judicial contra el principal sospechoso, Luis Andrés Flores Julca.
Mientras la joven continúa internada en cuidados intensivos, sus allegados reclaman a las autoridades y al Ministerio de la Mujer por la ausencia de respaldo en el proceso judicial contra el principal sospechoso, Luis Andrés Flores Julca.| Latina Noticias

Patricia Garrido confirmó que el Programa Warmi Ñan asumió el patrocinio legal y el acompañamiento psicológico y social de la víctima de este segundo caso, así como el seguimiento de todo el proceso legal.

“Ya este sujeto está detenido, cuenta con una prisión preventiva por nueve meses. En ese sentido, además estamos trabajando con ella en la parte psicológica y social”, indicó Garrido.

De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en lo que va del año se han reportado 42 casos con características de feminicidio en el país.

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