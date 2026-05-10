Tula Rodríguez reflexiona en su primer Día de la Madre sin su hija: “Nuestro amor siempre encuentra la forma de sentirse cerca”

La presentadora Tula Rodríguez aparece sonriente en un retrato y luego en un momento íntimo con su hija, quien le da un beso en la frente, reflejando su profunda conexión en este Día de la Madre.

En el Día de la Madre, Tula Rodríguez enfrenta su primera celebración lejos de su hija Valentina, quien se encuentra en Estados Unidos iniciando sus estudios universitarios. La conductora de televisión compartió con sus seguidores el significado especial que adquiere esta fecha al estar separada físicamente de su única hija, con quien mantiene un vínculo cercano a pesar de la distancia.

Durante este domingo, Rodríguez recurrió a sus redes sociales para mostrar cómo vive este día tan particular. Publicó un video en el que recrea el saludo a distancia con Valentina a través de una videollamada. En las imágenes, ambas expresan el cariño que se mantiene intacto aunque la comunicación se haya trasladado al entorno digital.

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Sobre el video, la conductora escribió: “Aunque hoy el abrazo sea a la distancia, nuestro amor siempre encuentra la forma de sentirse cerca. Hoy me toca vivir un Día de la Madre distinto, extrañando un abrazo, una risa y esos pequeños momentos que llenan el corazón… pero agradeciendo infinitamente el amor que nos une todos los días, estemos donde estemos. Feliz Día de la Madre”.

La conductora de televisión se mostró emotiva en esta fecha especial teniendo a su hija estudiando en el extranjero | Instagram

La reacción de los seguidores no tardó en llegar. Muchos compartieron mensajes de apoyo y comprensión ante la situación que atraviesa Tula Rodríguez, quien ha narrado abiertamente en distintos espacios lo que significa para ella el proceso de adaptación que implica que su hija estudie fuera del país.

En respuesta, Valentina Carmona también utilizó sus redes para dedicarle unas palabras a su madre. Publicó una fotografía de su infancia junto a ella y escribió: “Feliz día de la madre a la mejor. Eres lo más importante que tengo en esta vida, te amodoro. Le agradezco a Dios por permitirme ser tu hija y disfrutarte y conocerte. Te amo por siempre. Feliz día a la más fuerte de todas”.

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Valentina, hija de Tula Rodríguez, comparte un dulce momento con su madre mientras ambas posan para una fotografía en el Día de la Madre.

La despedida de Valentina y Tula en Nueva York

La distancia física entre madre e hija comenzó a inicios de abril, cuando Tula Rodríguez viajó a Nueva York para acompañar a Valentina en sus primeros días como universitaria. Durante esa visita, la conductora documentó en redes sociales el recorrido por el campus y los preparativos para instalar a su hija en su nuevo hogar. El momento de la despedida quedó registrado en una serie de imágenes y mensajes, en los que ambas reflejaron la emoción y el desafío de iniciar una etapa lejos una de la otra.

Pocos días después, Rodríguez compartió un audio que recibió de Valentina desde Estados Unidos. En el mensaje, la joven agradeció a su madre por el esfuerzo y la confianza para permitirle estudiar en el extranjero.

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“Madre, gracias por todo. Gracias por tu esfuerzo, por mandarme... porque a pesar de que me amas, has dejado que vuele. Estoy tan feliz, en serio mamá. Estoy tan contenta. Te amo demasiado. Gracias por todo, en serio, lo valoro demasiado”, expresó la joven.

Valentina Carmona comparte un conmovedor mensaje de voz para su madre, Tula Rodríguez, agradeciéndole por su esfuerzo, sacrificio y por darle la libertad de seguir sus sueños, a pesar de la distancia. Un testimonio de amor incondicional. Video: TikTok @ameg_pe / Instagram Tula Rodríguez

La conductora, quien actualmente es parte del elenco de ‘Mande quien mande’ por América Televisión, reconoció el impacto emocional de ese audio al declarar: “Cuando escuché su mensaje, les juro que mi corazón late a mil”.

El vínculo entre madre e hija, fortalecido a lo largo de los años, enfrenta una etapa de cambio. La ausencia física representa un reto, pero también una oportunidad para que ambas fortalezcan la confianza y el apoyo mutuo. La joven, de 17 años, se muestra entusiasta en su adaptación a la vida universitaria en Estados Unidos, mientras Tula Rodríguez continúa acompañándola a la distancia, celebrando cada logro y sosteniendo el contacto cotidiano.

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