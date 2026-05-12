Perú

Contaminación en Huancayo: tras matar 2 millones de truchas, cianuro en río amenaza 90 hectáreas de palta de exportación

Un informe policial confirmó la presencia de ácido cianhídrico en el río Yuracyacu, mientras autoridades locales piden suspender su uso por 90 días ante el riesgo para cultivos y consumo humano

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Palta - Mercurio - Truchas - Huancayo - Perú - 12 mayo
Composición: Infobae Perú

La crisis ambiental que golpea a la sierra central del Perú no da tregua. Lo que inicialmente fue reportado como una mortandad masiva de truchas en Huancayo ahora revela un impacto más amplio, con posibles consecuencias directas sobre la agricultura de exportación en la región Junín. La cuenca del río Yuracyacu, ubicada en el distrito de Pariahuanca, se ha convertido en el epicentro de una emergencia que mantiene en alerta a productores, autoridades y pobladores.

Tres semanas después del colapso de las piscigranjas, donde se registró la muerte de más de 2 millones de truchas, nuevos hallazgos han encendido las alarmas. Un informe de la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la presencia de ácido cianhídrico, un compuesto altamente tóxico asociado a actividades mineras, tanto en los peces como en el agua utilizada en diversas instalaciones acuícolas. El problema, lejos de contenerse, amenaza ahora con comprometer la producción agrícola del valle.

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Del desastre en piscigranjas al riesgo para la palta de exportación

palta
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El impacto ya no se limita a la actividad acuícola. De acuerdo con el alcalde de Pariahuanca, Wilson Quispe Camarena, la contaminación del río Yuracyacu podría afectar directamente unas 90 hectáreas de cultivo de palta, producto que ha logrado posicionarse en mercados internacionales como China y Europa.

Lo que sospechábamos se ha confirmado. Este compuesto químico es altamente tóxico y se usa en la minería”, declaró al medio HY Times la autoridad edil tras conocer los resultados de laboratorio. La advertencia no es menor: el uso continuo de esta agua para riego podría comprometer la calidad de los cultivos y poner en riesgo la cadena de exportación que los agricultores venían consolidando.

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En los últimos años, productores del distrito habían logrado avances significativos en la comercialización internacional. Solo en 2025, se exportaron alrededor de 30 toneladas de palta, abriendo oportunidades económicas clave para la zona. Sin embargo, la presencia de cianuro en el agua podría frenar este crecimiento de forma abrupta.

El temor se extiende entre los agricultores, quienes dependen del río no solo para el riego, sino también para sostener sus actividades diarias. Frente a este escenario, la municipalidad ha solicitado la suspensión del uso del agua del río Yuracyacu por al menos 90 días, tanto para consumo como para actividades agrícolas, además de recomendar evitar la ingesta de peces provenientes de la zona afectada.

Investigación en curso y pedido de emergencia ambiental en Huancayo

Contaminación en río Santa Eulalia provoca muerte masiva de truchas en criadero de Huarochirí. Captura: Liseth Informa
Contaminación en río Santa Eulalia provoca muerte masiva de truchas en criadero de Huarochirí. Captura: Liseth Informa

Mientras crece la preocupación, las autoridades han intensificado las acciones para identificar el origen de la contaminación. Las investigaciones apuntan hacia la parte alta de la cuenca, donde se detectaron posibles filtraciones vinculadas a la actividad de la minera Oro Negro. Durante las inspecciones, se hallaron descargas de agua que desembocan directamente en el río, lo que ha incrementado las sospechas sobre su posible responsabilidad.

El alcalde Quispe fue enfático al exigir medidas inmediatas. “No podemos quedarnos de brazos cruzados. Los responsables deben responder, y se pueda tomar medidas que correspondan para cerrar de una vez esta minera”, sostuvo. En paralelo, solicitó que se declare en emergencia ambiental la cuenca del Yuracyacu, no solo en Pariahuanca, sino en otras zonas de Huancayo que podrían verse afectadas.

Por su parte, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) mantiene un monitoreo constante del recurso hídrico, con toma de muestras en distintos puntos del río para evaluar la magnitud del daño. Estas evaluaciones buscan determinar los niveles de contaminación y establecer acciones técnicas que permitan contener la expansión del problema.

El caso también involucra a otras entidades como el Gobierno Regional de Junín y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, que participan en las diligencias para esclarecer responsabilidades. Las muestras recolectadas han sido enviadas a laboratorios acreditados, cuyos resultados serán clave para definir las acciones legales y administrativas correspondientes.

En tanto, la población local sigue a la espera de respuestas concretas. La crisis no solo ha dejado pérdidas millonarias en la piscicultura, sino que ahora amenaza con extenderse a uno de los cultivos más importantes de la zona. La contaminación del río Yuracyacu, confirmada por análisis técnicos, ha transformado una fuente de vida en un foco de riesgo que mantiene en vilo a toda una región.

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