UNSA suspende actividades presenciales luego de confirmarse el primer caso de sarampión en Arequipa en estudiante universitaria

Confirmaron el primer caso de sarampión en Arequipa en una estudiante de la Escuela Profesional de Contabilidad de la UNSA. Composición: Infobae

La confirmación del primer caso de sarampión en Arequipa activó medidas de emergencia en la Universidad Nacional de San Agustín. La situación involucra a una estudiante del primer año de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, cuyo diagnóstico obligó a suspender temporalmente las actividades presenciales en esa unidad académica.

La decisión surgió tras la coordinación entre autoridades universitarias y especialistas de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), entidad que dispuso acciones de vigilancia epidemiológica ante el riesgo de propagación del virus. La medida incluye vacunación obligatoria, monitoreo sanitario y traslado de las clases a modalidad virtual durante diez días.

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El caso también encendió las alertas en el sistema regional de salud debido al incremento de reportes de sarampión en regiones del sur del país. Según la Geresa Arequipa, la estudiante mantenía vínculo epidemiológico con Puno, región donde existen casos confirmados de la enfermedad.

UNSA suspende clases presenciales en Facultad de Contabilidad

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La Universidad Nacional de San Agustín informó mediante el Comunicado N.° 026-2026 que las labores académicas presenciales en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras quedarán suspendidas desde el 13 hasta el 22 de mayo. Durante ese periodo, las actividades pasarán a desarrollarse de manera virtual.

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La disposición responde a la confirmación de sarampión en una estudiante de primer año de Contabilidad. La universidad indicó que la decisión busca evitar nuevos contagios dentro del campus universitario y permitir el seguimiento de posibles casos en periodo de incubación.

En el comunicado oficial, la UNSA precisó que las medidas se ejecutaron “con el fin de salvaguardar la salud pública y establecer un cerco epidemiológico debido a la alta tasa de contagio del virus”.

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Las autoridades universitarias señalaron que la decisión se tomó luego de una evaluación técnica junto con especialistas de la Geresa y el Departamento Médico del área de Sociales. El objetivo consiste en proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Jornadas de vacunación obligatoria dentro del campus

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Como parte de las acciones preventivas, la Facultad de Ciencias Contables y Financieras organizó jornadas de inmunización los días 11 y 12 de mayo en instalaciones universitarias. La vacunación se dirigió a estudiantes, docentes y trabajadores administrativos.

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La universidad remarcó que la inmunización forma parte del cerco epidemiológico establecido tras detectarse el caso positivo. Además, exhortó a la comunidad universitaria a comunicar de inmediato cualquier síntoma sospechoso para activar protocolos sanitarios.

La Geresa Arequipa confirmó que el bloqueo vacunal también alcanzó zonas cercanas a la vivienda de la estudiante. Según la responsable regional de inmunizaciones, Giovanna Valdivia, el monitoreo sanitario continúa tanto en la universidad como entre las personas cercanas a la joven diagnosticada.

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Comunicado de la UNSA

Estudiante mantenía viajes frecuentes a Puno

De acuerdo con la información difundida por las autoridades sanitarias, la universitaria es natural de Puno y viajaba con frecuencia a esa región para visitar a sus familiares. La joven presentó síntomas durante una de sus estadías en el Altiplano y recibió atención médica en esa ciudad.

Las autoridades de salud indicaron que la muestra tomada en Puno fue enviada a Lima para el análisis correspondiente. Posteriormente, el resultado confirmó el contagio de sarampión y la información fue comunicada a la Geresa Arequipa.

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La estudiante retornó a Arequipa antes de conocerse el diagnóstico definitivo. A partir de ese momento se activaron las acciones de control epidemiológico en la UNSA y en su entorno cercano.

Según la información revelada por las autoridades sanitarias, la joven sería la única integrante de su familia sin esquema completo de vacunación. Sus familiares permanecen bajo seguimiento médico pese a contar con inmunización.

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Geresa intensifica vigilancia sanitaria en Arequipa

La Gerencia Regional de Salud informó que Arequipa permanece en alerta sanitaria frente al incremento de casos reportados en regiones del sur del país, principalmente Puno y Moquegua.

La entidad regional señaló que se fortalecieron las acciones de vigilancia epidemiológica, seguimiento de contactos y campañas de vacunación para evitar la expansión del virus. También anunció la instalación de puntos de inmunización en terminales terrestres y universidades debido al constante flujo de viajeros entre regiones.

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El gerente regional de Salud, Walther Oporto Pérez, declaró: “Estamos fortaleciendo las estrategias de vacunación y vigilancia epidemiológica para proteger a la población. La prevención y la vacunación son fundamentales para evitar casos de sarampión en nuestra región”.

La Geresa recomendó a la población verificar el cumplimiento del esquema regular de vacunación, acudir a centros de salud ante fiebre o erupciones cutáneas y evitar la automedicación. También pidió limitar la asistencia a espacios concurridos en caso de presentar síntomas respiratorios y utilizar mascarilla durante procesos infecciosos.